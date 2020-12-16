Samsung намекнула, что Galaxy S21 получит поддержку стилуса

Выхода какого смартфона пользователи со всего мира ждут не меньше, чем нового iPhone? Конечно, это очередной флагман линейки Galaxy S. Ни Galaxy Note, ни свежий Xiaomi, ни тем более OnePlus не вызывает такого живого интереса, как «эски» от Samsung. Так уж получилось, что именно в них до сих пор видят основных конкурентов айфонам, тогда как пиксели, хуавеи и все остальные по-прежнему так не воспринимаются. Поэтому каждый слух, каждая утечка о новом Galaxy S21 неизменно вызывают бурный ажиотаж, тем более, если они исходят от руководства Samsung.

Когда выйдет Galaxy S21 и чем он будет отличаться от Galaxy S20

Президент мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро намекнул на появление пера S Pen в новом Galaxy S21, который выйдет уже в начале следующего года. Конечно, он не сказал об этом прямо, потому что подобного рода заявления недопустимы для компании уровня Samsung. Однако, отметил топ-менеджер, новый флагман компании действительно выйдет в январе, что несколько раньше обычного, и гарантированно порадует фанатов бренда, а также поразит тех, кто ещё по какой-то причине не присоединился к их числу.

Новый смартфон Samsung со стилусом

По словм Тэ Мун Ро, Samsung планирует расширить количество смартфонов с S Pen. То есть поддержка умного пера перестанет быть исключительной фишкой аппаратов линейки Galaxy Note и выйдет за её пределы. Можно предположить, что S Pen может появиться на любых смартфонах компании, но по факту это не совсем так. Сейчас в ассортименте Samsung есть только две линейки, которые могут претендовать на поддержку пера. Это Galaxy S и Galaxy Z, в составе которой выходят складные смартфоны.

Красивее, но дешевле: каким будет Galaxy S21 и сколько он будет стоить

По логике вещей складные смартфоны линейки Galaxy Z выглядят как наиболее подходящие претенденты на поддержку S Pen. Всё-таки на большом экране взаимодействовать с пером гораздо комфортнее. Однако нужно учитывать, что Samsung по-прежнему защищает дисплеи складных смартфонов довольно мягкой и податливой плёнкой, которую легко повредить остриём стилуса. Следовательно, рисковать так сильно явно не в интересах компании, а значит, и претендент на поддержку S Pen остаётся только один.

Galaxy S21 с поддержкой стилуса

В целом оснащение Galaxy S21 пером S Pen – это логичный шаг. Слухи о том, что Samsung планирует отказаться от Galaxy Note, ходили уже давно, однако многие никак не могли взять в толк, зачем это делать. Но во всём превосходящие аппараты линейки Note явно отъедали у «эсок» продажи, потому что в какой-то момент образовалась целая плеяда пользователей, которые, зная, что через полгода после очередного Galaxy S выйдет ещё более навороченный аппарат за те же деньги, стали ждать Galaxy Note.

Теперь цель, которую Samsung явно ставит перед собой, состоит в унификации флагманской линейки. В конце концов, лучше расширить возможности основного модельного ряда и зарабатывать на нём сразу, чем распыляться между двумя и терпеть косые взгляды конкурентов из-за неспособности заинтересовать потребителя основным флагманом. Пусть это будет не 3, а 4 или даже 5 смартфонов, но, если они будут пользоваться популярностью, мероприятие по объединению будет иметь смысл.

Все Galaxy S21 будут пластиковыми. Почему Samsung так поступает с нами?

Реализовать запланированное Samsung явно будет не сложно. Единственное условие, которое, как мне кажется, должна исполнить компания, — это сделать S Pen факультативным аксессуаром. То есть Samsung следует добавить смартфонам Galaxy S поддержку пера, но не класть его в комплект, а продавать отдельно. Так пользователи, которым нужен стилус, смогут купить его самостоятельно, а те, кому не нужен, — не будут переплачивать за него по умолчанию. В противном случае, может получиться замена шила на мыла и будет казаться, что Samsung просто заменила Galaxy S на Galaxy Note.