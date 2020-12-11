Все Galaxy S21 будут пластиковыми. Почему Samsung так поступает с нами?

В этом году Samsung взяла тренд на использования пластика в материалах корпуса своих флагманских смартфонов. Конечно, компания называет это красивым словом ”поликарбонат”, но в реальности это все равно пластик. Судя по тому, что после Galaxy Note вышел довольно дорогой Galaxy S20 FE, компания знает, что делает, продолжая гнуть свою линию. Вот только нам это не очень нравится, особенно в свете того, что даже новый Samsung Galaxy S21, судя по всему, будет пластиковым не только в самых дешевых версиях, но и в топовой с приставкой ”Ultra”. Я для себя не смог объяснить целесообразность такого решения, но может быть у вас что-то получится?

Galaxy S21 будет сделан из пластика

В последнее время три устройства серии Galaxy S21 широко просочились в СМИ, раскрыв почти все свои секреты. Теперь в новом отчете содержится дополнительная информация о конструкции этих телефонов.

Согласно южнокорейскому YouTube каналу Super Roader, вся линейка Galaxy S21 будет оснащена усиленной задней панелью из поликарбоната, как и Galaxy Note 20 и Galaxy S20 FE.

Это не первый раз, когда мы слышим о том, что Samsung использует пластиковую заднюю панель для серии Galaxy S21. Но в предыдущих отчетах предполагалось, что этот материал будет представлен только в обычных Galaxy S21 и Galaxy 21+. Теперь же нам говорят, что даже сверхпремиальный Galaxy S21 Ultra будет иметь пластиковую заднюю панель.

Йохун Ли (Johyun Lee), который поделился этой информацией, является бывшим сотрудником Samsung, и уже раскрывал некоторые точные сведения о неизданных продуктах. Следовательно, если его новый инсайд окажется правдой, то Samsung действительно откажется от дизайна стеклянной задней панели в серии Galaxy S впервые за долгое время. В прошлый раз такое было шесть лет назад, когда актуальным флагманом был Galaxy S6.

Когда выйдет Samsung Galaxy S21

Ожидается, что Samsung представит серию Galaxy S21 уже 14 января. Крупнейший в мире производитель смартфонов даже открыл предварительные заказы в Индии. Мы уже много раз видели такую ситуацию, когда компания предлагает вслепую предсказать смартфон. Платить за него не надо и заказ вас по сути ни к чему не обязывает, но так компания подогревает интерес, а заодно примерно понимает, сколько предзаказов на новинку поступит, и может даже более точно сориентироваться, называя сроки поступления смартфона в продажу.

В то, что новый Samsung Galaxy S21 не будет иметь стеклянного корпуса, я не просто верю, а даже склоняюсь к тому, что так, скорее всего, и будет. Компания уже доказала, что она поверила в такой тип корпуса и не собирается изменять ему.

Почему Samsung делает пластиковые телефоны

Представители компании при личном общении рассказывали мне о том, как им демонстрировали прочность пластикового корпуса и говорили, что он меньше подвержен риску повреждения, чем его стеклянный собрат.

Стеклянный корпус не имеет никаких преимуществ перед пластиковым, кроме тактильных. Все функции, включая беспроводную зарядку, будут работать. При этом даже большой смартфон, вроде Galaxy S21 Ultra, будет легким. За время использования S20 Ultra я понял, что такое оттянутый карман.

Такое решение позволит, кроме легкости, прибавить еще и в прочности корпуса. Может быть оно и так, вот только если при падении смартфона его корпус не разбился, это не означает, что с устройством ничего не случилось.

Внутри смартфона слишком много хрупких компонентов, которые могут повредиться или отломиться. В итоге может отказать Wi-Fi, антенна или даже смартфон начнет тормозить, а вы не поймете, почему. Поэтому даже в чехле пользоваться смартфоном надо осторожно. Конечно, если вы хотите продлить его срок службы.

Насколько прочный Samsung Galaxy S21

Но прочности корпуса надо отдать должное. Я несколько недель пользовался Samsung Galaxy S20 FE и подготовил на этот счет отдельную статью. За это время даже оказываясь в кармане с ключами и монетами, он ничуть не поцарапался. Получается, что компания действительно поработала над полимерами в его составе.

С другой стороны, специально устраивать дроп-тест смартфона я не стал, но не сомневаюсь, что на пластике останутся следы, если уронить его на асфальт. Они будут довольно глубокими и не уверен, что это лучше, чем скол на стекле.

Преимущества стеклянного смартфона

В любом случае именно стекло придает смартфону какую-то премиальность и лоск. Он блестит, хорошо лежит в руке и приятно тяжелит ее. Долгое время нас приучали к тому, что именно стекло и сталь являются атрибутами дорогого смартфона, а теперь оказывается, что это не так.

Понятно, что пластиковый смартфон легче, у него также работает беспроводная зарядка и антенны, но что-то в такой компоновке смущает. Если вы не согласны, пишите об этом в нашем Telegram-чате. Но как тут не вспомнить цитату из знаменитого фильма, в которой говорится, что ”гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может”. Сейчас мы видим ту же картину и нам надо будет привыкнуть, что пластиковый смартфон может стоить 120 000 рублей и больше.

Хотя нет, не так. Перефразировав приведенную цитату, скажу так: ”Пластиковый смартфон не может стоить 120 000 рублей, а поликарбонатный — может”. Ведь Samsung использует именно это слово, чтобы показать яйца сбоку.