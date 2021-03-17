Вышел Samsung Galaxy A52. Чем он лучше Galaxy A51

Есть у Samsung одна очень крутая линейка смартфонов! Естественно, она не одна, но А-серия всегда стояла особняком, доказывая, что можно купить отличный смартфон, не платя за него очень много. Сейчас пришло время и компания показала новый смартфон этой серии. Точнее, несколько смартфонов, которые получили названия Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A72. Некоторые отличия между этими устройствами есть, поэтому на них стоит остановиться более подробно. Сейчас расскажу о новинках, а вы сами решите, стоило ли ждать их выхода. Забегая вперед, скажу, что по некоторым пунктам изменилось мало, но что-то стало существенно лучше.

Не обзор Samsung Galaxy A52

Сразу стоит оговориться, что это не обзор в прямом понимании этого слова, а просто первое впечатление от того, что нам представили. Полноценный обзор мы выпустим чуть позже, так как эту модель мы просто не можем пропустить, а рассказ о ней хочется сделать полноценным и основательным. Особенно учитывая два факта: в прошлом году Samsung продала 63% смартфонов в мире, а в России самой продаваемой моделью была Galaxy A51.

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Как выглядит Galaxy A52 и A72

Новинки выпускаются в четырех цветах, которые можно просто описать, как черный, белый, голубой и фиолетовый. Зачем-то к каждому из них приписано ”Awesome”, но хотелки маркетологов тоже надо удовлетворять. Хотя, как по мне, то достаточно слов, которые можно использовать вместе с названием цвета, чтобы было красиво.

Камера Galaxy A52 и A72

Все три модели имеют почти одинаковую камеру за исключением одного модуля. Внешне она соответствует общим течения дизайна этого года, которые задала линейка Galaxy S21. Смартфоны получили основную камеру с разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией, ультраширик на 12 Мп, макрокамеру на 5 Мп и датчик глубины на 5 Мп у Galaxy A52 и А52 5G. Вместо последнего модуля, Galaxy A72 получил телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронталка на всех моделях разместилась в отверстии экрана и получила разрешение 32 Мп.

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Съемка видео возможна с разрешением до 4K. При этом во время такой съемки можно делать фотографии с разрешением 8 Мп, нажимая на отдельную кнопку. Всего для фото возможно определение до 30 различных сцен, включая природу, животных, еду и тому подобное. Для фронтальной камеры есть функция My Filter, позволяющая настраивать фильтры так, чтобы селфи смотрелись именно так, как вам хочется.

Естественно не забыли и о ночном режиме, а матрица получила технологию объединения пикселей для повышения качества изображения.

Экран Galaxy A52 и A72

Диагональ экрана Galaxy A52 составляет 6,5 дюйма, в Galaxy A72 — 6,7 дюйма. В обоих случаях разрешение будет 1080 на 2400 точек (FHD+)/ Плотность точек в первом случае будет 470 ppi, а во втором 394 ppi.

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Частота обновления экрана 120 Гц есть только в одной модели — Galaxy A52 5G. Остальные получили только 90 Гц, но и этого вполне достаточно. При этом Samsung говорит о том, что шлейф картинки на ее экранах будет намного меньше, чем у конкурентов с iPS. Например, AMOLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц обеспечивают намного меньший шлейф, чем IPS с частотой 144 Гц.

Яркость экрана выросла на 33% для 52-ой серии и на 14% для 72-ой. В обоих случаях экраны имеют пиковую яркость 800 нит. Естественно, не забыли и обо всех функциях, которые делают экран более комфортным для глаз.

Характеристики Galaxy A52 и A72

Защита новых смартфонов от воды и пыли на высоком уровне, но не настолько высоком, как у флагманских моделей. Тут ограничились стандартом IP67. Впрочем, пару лет назад большинству о таком можно было только мечтать. Да и сейчас это обеспечивает возможность погружения смартфона в воду на глубину до метра на срок до 30 минут. Но я все равно не рекомендую этого делать и в этой статье подробно рассказывал почему.

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Galaxy A52 и Galaxy A52 5G получили аккумулятор емкостью 4500 мАч. Galaxy A72 досталась батарейка на 5000 мАч. И в том, и в другом случае это отличный показатель, которого будет достаточно для использования в течение всего дня и даже больше. Быстрая зарядка есть, но «всего» на 25 Вт.

Из прочего можно отметить, что смартфоны получили варианты встроенной памяти на 129 и 256 ГБ с возможностью расширения картами памяти до 1 ТБ. Оперативной памяти предлагается 4 или 6 ГБ для Galaxy A52 и 6 или 8 ГБ для Galaxy A72 Так же во всех трех моделях есть стереозвук и поддержка Dolby Atmos. Заявлено даже, что динамики Galaxy A52 стали на 43% громче прошлогодней модели.

Работает смартфон под управлением Android 11 и фирменной оболочки OneUI 3.0 с поддержкой всей инфраструктуры Samsung и ее партнеров.

Сколько стоит Galaxy A52

Рекомендованная цена Galaxy A52 4/128ГБ — 26 990 рублей

Рекомендованная цена Galaxy A52 8/256ГБ — 32 990 рублей

Сколько стоит Galaxy A72

Рекомендованная цена Galaxy A72 6/128ГБ — 35 990 рублей

Рекомендованная цена Galaxy A72 8/256ГБ — 39 990 рублей

Более подробно о смартфонах мы расскажем совсем скоро, когда сможем их основательно протестировать и предметно рассказать об их плюсах и минусах.