Samsung представила смартфон Galaxy A Quantum, который нельзя взломать

Несмотря на то что Samsung в последнее время опережает даже Google по скорости выхода обновлений безопасности для своих смартфонов, выпуская патч следующего месяца ещё в конце предыдущего, по части защищённости фирменные аппараты корейцев никогда звёзд с неба не хватали. Да, Galaxy S20 и вправду получил какой-то специальный сопроцессор, обеспечивающий безопасное хранение конфиденциальных данных, а вот все остальные модели тем же самым похвастать до сих пор не могли. Однако Samsung решила, что лучше начать с малого, чем не делать вообще ничего, и выпустила новый смартфон Galaxy A Quantum, который нельзя взломать. Вообще. Совсем. Если верить Samsung.

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Galaxy A Quantum – это совместный проект Samsung и корейского оператора SK Telecom. Его отличительной особенностью является поддержка квантового шифрования, благодаря которому, надеется производитель, удастся обеспечить высочайший уровень безопасности хранения пользовательских данных. Для этого смартфон оснастили специальным процессором с поддержкой технологии Quantum Random Number Generator, которая непосредственно отвечает за обработку информации, защищая её от несанкционированного изъятия.

Что такое квантовое шифрование

Квантовое шифрование – это ответвление криптографии, которое предполагает шифрование данных на основе не математических, а физических методов. То есть информация преобразуется не в числовой формат, а в световой, передавая фотон на считыватель, роль которого исполняет КМОП-сенсор, используемый в современных камерах. Безопасность такого метода шифрования проистекает из невозможности изменить ни один параметр фотона, не исказив при этом другой. Таким образом можно очень легко фиксировать попытки взлома.

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Samsung уверяет, что в точности воспроизвела все эти принципы в своём сопроцессоре, который установила в Galaxy A Quantum. Это значит, что даже если хакеры попробуют напрямую взломать смартфон, применяя активные методики подрыва безопасности. Но что удивляет больше всего, так это то, что Samsung удалось уместить и излучатель, и сенсор-считыватель в маленький чип размером 2,5×2,5 мм. То есть его установка практически никак не отразилась ни на габаритах устройства, ни на его весе. А вот на безопасности – отразилась весьма и весьма существенно.

Зачем нужно квантовое шифрование

Но зачем нужно усиленное шифрование? Благодаря ему Samsung может безопасно хранить многие данные, в том числе биометрию, информацию о платежах и даже оцифрованные документы. Но это не просто слова. На данный момент Galaxy A Quantum поддерживает бесконтактные платежи с применением квантового шифрования, а также генерацию сертификатов безопасности. Правда, что именно это за сертификаты и каким целям могут служить, пока не очень понятно.

Понятное дело, что Galaxy A Quantum – это не массовый смартфон, на котором не удастся нормально заработать. Поэтому было бы странно, если бы Samsung решила построить совершенно уникальный аппарат, который гарантированно будет коммерческим провалом. Корейцы с самого начала это понимали, а потому взяли за основу Galaxy A Quantum новый Galaxy A71 со всеми присущими ему особенностями:

Дисплей – 6,7 дюймов с разрешением Full HD+

Процессор – Exynos 980 с поддержкой 5G

Память – 6/64, 6/128 ГБ

Аккумулятор – 4500 мА*ч

Цена – 530 долларов (в Южной Корее)

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Будем честны: никому не нужна такая безопасность, которую предлагает Galaxy A Quantum. Несмотря на то что 530 долларов – это относительно небольшие деньги, которые в Корее за смартфон могут заплатить очень и очень многие, для большинства сам термин «квантовое шифрование» не значит ровным счётом ничего. Но даже если Samsung сможет объяснить, что это и для чего нужно, вряд ли найдётся достаточно желающих купить аппарат с этой технологией, надеющихся на тотальную защиту своей конфиденциальности.