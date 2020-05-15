Samsung представила смартфон Galaxy A Quantum, который нельзя взломать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Samsung в последнее время опережает даже Google по скорости выхода обновлений безопасности для своих смартфонов, выпуская патч следующего месяца ещё в конце предыдущего, по части защищённости фирменные аппараты корейцев никогда звёзд с неба не хватали. Да, Galaxy S20 и вправду получил какой-то специальный сопроцессор, обеспечивающий безопасное хранение конфиденциальных данных, а вот все остальные модели тем же самым похвастать до сих пор не могли. Однако Samsung решила, что лучше начать с малого, чем не делать вообще ничего, и выпустила новый смартфон Galaxy A Quantum, который нельзя взломать. Вообще. Совсем. Если верить Samsung.

Квантовый смартфон — это уже не просто слова, а реальность

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Galaxy A Quantum – это совместный проект Samsung и корейского оператора SK Telecom. Его отличительной особенностью является поддержка квантового шифрования, благодаря которому, надеется производитель, удастся обеспечить высочайший уровень безопасности хранения пользовательских данных. Для этого смартфон оснастили специальным процессором с поддержкой технологии Quantum Random Number Generator, которая непосредственно отвечает за обработку информации, защищая её от несанкционированного изъятия.

Что такое квантовое шифрование

Квантовое шифрование более надёжно, чем классическое, основанное на математических принципах

Квантовое шифрование – это ответвление криптографии, которое предполагает шифрование данных на основе не математических, а физических методов. То есть информация преобразуется не в числовой формат, а в световой, передавая фотон на считыватель, роль которого исполняет КМОП-сенсор, используемый в современных камерах. Безопасность такого метода шифрования проистекает из невозможности изменить ни один параметр фотона, не исказив при этом другой. Таким образом можно очень легко фиксировать попытки взлома.

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Samsung уверяет, что в точности воспроизвела все эти принципы в своём сопроцессоре, который установила в Galaxy A Quantum. Это значит, что даже если хакеры попробуют напрямую взломать смартфон, применяя активные методики подрыва безопасности. Но что удивляет больше всего, так это то, что Samsung удалось уместить и излучатель, и сенсор-считыватель в маленький чип размером 2,5×2,5 мм. То есть его установка практически никак не отразилась ни на габаритах устройства, ни на его весе. А вот на безопасности – отразилась весьма и весьма существенно.

Зачем нужно квантовое шифрование

Но зачем нужно усиленное шифрование? Благодаря ему Samsung может безопасно хранить многие данные, в том числе биометрию, информацию о платежах и даже оцифрованные документы. Но это не просто слова. На данный момент Galaxy A Quantum поддерживает бесконтактные платежи с применением квантового шифрования, а также генерацию сертификатов безопасности. Правда, что именно это за сертификаты и каким целям могут служить, пока не очень понятно.

Galaxy A Quantum — это защищённая версия Galaxy A71

Понятное дело, что Galaxy A Quantum – это не массовый смартфон, на котором не удастся нормально заработать. Поэтому было бы странно, если бы Samsung решила построить совершенно уникальный аппарат, который гарантированно будет коммерческим провалом. Корейцы с самого начала это понимали, а потому взяли за основу Galaxy A Quantum новый Galaxy A71 со всеми присущими ему особенностями:

  • Дисплей – 6,7 дюймов с разрешением Full HD+
  • Процессор – Exynos 980 с поддержкой 5G
  • Память – 6/64, 6/128 ГБ
  • Аккумулятор – 4500 мА*ч
  • Цена – 530 долларов (в Южной Корее)

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Будем честны: никому не нужна такая безопасность, которую предлагает Galaxy A Quantum. Несмотря на то что 530 долларов – это относительно небольшие деньги, которые в Корее за смартфон могут заплатить очень и очень многие, для большинства сам термин «квантовое шифрование» не значит ровным счётом ничего. Но даже если Samsung сможет объяснить, что это и для чего нужно, вряд ли найдётся достаточно желающих купить аппарат с этой технологией, надеющихся на тотальную защиту своей конфиденциальности.

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