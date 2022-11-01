Samsung сделала камеры некоторых своих телефонов лучше с обновлением

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Артем Сутягин 0

Снова и снова мы видим, что мобильная фотография является очень важным явлением в мире и приоритетом для пользователей при выборе нового телефона. Чтобы преуспеть в этой области, производители постоянно пытаются придумать что-то новое и экспериментируют с новыми возможностями. Ведь сами по себе фотографии, по крайней мере на флагманы, получаются довольно хорошими, а значит, надо что-то придумывать, чем можно действительно и удивить, и сделать креативный снимок. На днях Samsung рассказала о том, что она придумала для своих камер. И пусть это уже в той или иной мере было, но теперь есть все шансы, что функции будут реализованы еще лучше.

Камера Samsung все хорошеет.

Новые функции камеры Samsung

Для всех нас, профессиональных и начинающих поклонников фотографии, Samsung предлагает пару новых игрушек. Expert RAW получает обновление, которое добавит в приложение мультиэкспозицию и режим астрофотографии.

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Усовершенствованное приложение камеры Samsung для смартфонов Galaxy — Expert RAW — получает то, что компания называет «специальными методами съемки». К сожалению, пока не все смогут воспользоваться новой функцией. Ее возможности пока будут доступны в виде бета-версии только для владельцев Galaxy S22, работающих на One UI 5, которая уже вышла.

Фотографии будут становиться все интереснее.

Что такое мультиэкспозиция

Первым обновлением является режим мультиэкспозиции. Что-то подобное мы видели в нескольких китайских смартфонах. Например, похожие функции были реализованы в смартфонах ZTE. Но для устройств Galaxy это что-то действительно новое. Samsung утверждает, что в режиме мультиэкспозиции пользователи получат два способа съемки и четыре способа создания изображения.
 
Способы съемки включают в себя: непрерывный, когда снимки делаются без остановки через равные промежутки времени, а в ручном пользователь сам может делать снимки один за другим. Если вы не хотите использовать эти настройки, приложение позволяет вам отключить их, перейдя к значку мультиэкспозиции и нажав на соответствующую кнопку.

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Четыре метода съемки включают в себя объединенный, который дает возможность брать значения пикселей каждого замера и объединять их для создания окончательного результата. Можно выбрать средний режим, в котором берется усредненное значение каждого пикселя и их объединение. Яркий метод удаляет темные значения и сохраняет только осветленные области при компоновке. И, наконец, темный режим работает противоположно светлому, сохраняя только темные значения при создании итоговой композиции

Мультиэкспозиция позволяет делать очень насыщенные снимки после обработки.


 

Как делается астрофотография

Вторая функция, которую Samsung упоминает на сайте своего сообщества, это астрофотография. Компания утверждает, что астрофотография в привычном понимании состоит из шести этапов: астрономический поиск, настройки композиции, настройки камеры, непрерывная съемка, компоновка и постредактирование.

Сравниваем Google Pixel 7 и Samsung Galaxy S22. Самые близкие телефоны.

Качественные изображения обычно требуют объединения нескольких десятков и более снимков, а времени на ручную обработку каждого снимка нужно не менее нескольких часов. Наконец, астрофотографы используют специализированное оборудование для автоматического отслеживания небесных тел, а стоит оно очень недешево.

Астрофото — это очень красиво, но и очень сложно.

Технологический гигант утверждает, что режим астрофотографии сделает все это сам, а для получения снимков не понадобится ничего, кроме смартфона. В дополнение к этим инструментам компания заявляет, что предоставит руководство для проверки созвездий.

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Но чудес ждать не стоит. Телефон может сделать многое, но от вас потребуется поставить его на штатив. В противном случае разница между промежуточными кадрами будет очень большой и снимок получится некачественным. И да, это тоже доступно только на Galaxy S22 с новой версией операционной системы.

Появятся ли новые функции на других телефонах

Хотя мультиэкспозиция и астрофотография являются эксклюзивными для Galaxy S22, есть шанс, что они появятся и на других устройствах с One UI 5 после окончания периода бета-тестирования. Чтобы не пропустить этот момент, подписывайтесь на наш Telegram-канал.

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