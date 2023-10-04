Samsung выпустила долгожданный Galaxy S23 FE. Вы захотите его купить

Компания Samsung нашла отличную нишу, когда выпустила Galaxy S20 FE еще в 2020 году, предложив возможности флагманского уровня по более низкой цене, чем ее основные топовые телефоны. Компания допустила небольшую ошибку с Galaxy S21 FE и, как сообщается, отменила выпуск Galaxy S22 FE, но в итоге вернулась с этой линейкой и в правильное время показала Galaxy S23 FE. Многие до последнего сомневались, что там его все же покажут, но время пришло, и Samsung сделала настоящий подарок для многих. Вот, что вам нужно знать о новом телефоне.

Samsung выпустила S23 FE

Корейский бренд представил Galaxy S23 FE буквально несколько часов назад. Модели Samsung FE, как правило, дешевле, чем базовый флагман Galaxy S, и это остается правдой. Цена на новинку стартует от 599 долларов (примерно 59 500 рублей по курсу) за базовую модель 8/128 ГБ. Эта цена установлена для США и будет отличаться для других рынков. Поэтому, когда его привезут к нам, цена может сильно варьироваться от указанной выше в любую сторону. Старт продаж намечен на 26 октября.

О ценах на модель емкостью 256 ГБ или о рынках запуска пока ничего не известно. Придется подождать, пока эта информация будет раскрыта.

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Характеристики Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE поставляется с довольно привычными характеристиками. Тем не менее, мы видим несколько существенных изменений с точки зрения процессора и основной камеры. Более подробные данные приведены ниже.

Характеристика Значение Дисплей 6.4″, Dynamic AMOLED,

FHD+ (2,340 x 1,080), 120 Гц Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (для США) или

Exynos 2200 (остальные страны) Память 8/128 ГБ или 8/256 ГБ Аккумулятор 4 500 mAh, 25W проводная зарядка, 15W беспроводная зарядка Основная камера 50 Мп (ƒ1.8, OIS), 12 Мп ультраширик (ƒ2.2, 123 градуса), 8 Мп телефото (ƒ2.4, 3x оптический зум) Фронтальная камера 10 Мп (ƒ2.4) Защита от воды IP68 ОС Android 13 Габариты и вес 157.9×76.5×8.1 мм, 209 гр.

Серия Galaxy FE обычно предлагает некоторые функции флагманского уровня по более приемлемой цене, и это справедливо для S23 FE. У него есть мощный процессор, OLED-экран с частотой 120 Гц, аккумулятор приличного размера и беспроводная зарядка.

Новый телефон Samsung также заимствует некоторые дизайнерские идеи из более дешевой серии Galaxy A, так что не ждите необычного дизайна.

Камера Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE теперь оснащен основной камерой на 50 Мп по сравнению с предыдущими устройствами FE, предлагающими камеру на 12 Мп. Это должно обеспечить высокое качество изображения благодаря объединению пикселей, а также большую детализацию в условиях дневного освещения. Samsung также рекламирует здесь так называемую «Ночную съемку». А это означает, что мы можем ожидать улучшенных снимков при слабом освещении.

В остальном телефон оснащен сверхширокоугольной камерой на 12 Мп и 3-кратным телеобъективом на 8 Мп. Спереди мы найдем 10 Мп селфи-камеру. И это вместо 32 Мп камеры S21 FE, что само по себе немного удивительно.

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Оригинальный Galaxy S20 FE получил флагманский процессор того года, который стоял в топовой линейке. Теперь нам предлагают процессор годовалой давности — Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, в зависимости от региона. Интересно, что Samsung использует именно Snapdragon 8 Gen 1, а не превосходящий его Snapdragon 8 Plus Gen 1. Даже если мы не говорим о 8 Gen 2.

Такое развитие событий означает, что Galaxy S23 FE на бумаге будет предлагать достаточно мощности, хотя и будет отставать от флагманов 2023 года. С этим процессором мы уже знакомы по другим моделям, но прежде, чем делать окончательные выводы, надо проверить его в деле, чем мы обязательно займемся.

Оперативной памяти во всех моделях будет 8 ГБ, а постоянной — 128 или 256 ГБ. Тут стоит отметить, что S21 FE в базовой версии получил только 6 ГБ памяти.

Новый телефон поставляется с Android 13. Но Samsung обещает четыре основных обновления ОС и пять лет исправлений безопасности. В этом мало кто сомневался.

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Экран и дизайн Samsung Galaxy S23 FE

Телефоны Samsung FE уже давно используют 6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+, и Galaxy S23 FE продолжает эту тенденцию. Ожидайте аналогичный 6,4-дюймовый дисплей, а также частоту обновления 120 Гц. В него встроен датчик отпечатков пальцев, хотя и оптического типа, а не более быстрый и надежный ультразвуковой датчик линейки S23.

Дизайн Galaxy S23 FE не привлечет большого внимания. Здесь предлагаются закругленные алюминиевые края, большие рамки и стеклянная задняя панель с отдельными вырезами для каждого модуля камеры.

К счастью, Samsung предлагает рейтинг IP68, чтобы телефон смог пережить кратковременное погружение в пресную воду. Samsung также отмечает, что телефон имеет заднюю панель Gorilla Glass 5, но не уточняет, какое защитное стекло спереди.

Телефон будет доступен в кремовых, графитовых, мятных и фиолетовых цветовых схемах. Есть еще цвета индиго и мандарин, но купить их можно только на сайте Samsung.com. Эти два цвета достать будет намного сложнее из-за того, что официально поставляться в Россию смартфон не будет, а по параллельному импорту будут везти те цвета, которые будут покупать лучше остальных.

Как часто надо заряжать новый Samsung

Samsung Galaxy S23 FE предлагает ту же батарею емкостью 4500 мАч, что и предыдущие модели серии FE. Это все равно значительный прирост по сравнению с базовыми Galaxy S22 и Galaxy S23. Но он уступает телефонам серий Galaxy S23 Ultra и Galaxy A.

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Samsung также придерживается проводной зарядки мощностью 25 Вт. Если скорость будет примерно такая же, как у Galaxy S21 FE, то полную зарядку следует ожидать примерно за 90 минут. Это далеко от таких устройств, как Xiaomi, OnePlus и других. Зато есть беспроводная зарядка.

Осталось дождаться выхода новинки и протестировать ее. Пока она выглядит довольно интересным, хоть и не самым дешевым устройством. Но уже сейчас можно сказать, что новинка менее привлекательна, чем первое поколение в 2020 году. Но компания поняла, что с таким подходом ей будет сложно уложить модель межу S- и A-сериями.