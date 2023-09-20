Скоро выйдет умное кольцо Samsung Galaxy Ring. Для чего оно нужно

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Артем Сутягин

Новые гаджеты появляются крайне редко, но время от времени нам все же показывают что-то интересное. Наверное, самым прорывным гаджетом последнего времени можно считать TWS-наушники. Они вывели на новый уровень этот тип аксессуара. А еще раньше у нас появились умные часы. Несмотря на то, что до этого были умные браслеты, именно часы сильно изменили индустрию. И вот сейчас мы хотим еще чего-то интересного, ведь наблюдать за одинаковыми смартфонами нам уже порядком надоело. Может быть долгожданной новинкой станет умное кольцо Samsung?

Скоро выйдет умное кольцо Samsung Galaxy Ring. Для чего оно нужно. Это может быть очень интересно. Фото.

Это может быть очень интересно

Выпустит ли Samsung умное кольцо

Еще в феврале этого года ходили слухи о том, что Samsung работает над смарт-кольцом под брендом Galaxy. Сначала подробностей было очень мало, но время идет, и о том, что нас действительно что-то ждет, мы узнали только что.

Хотя подробностей было мало, мы, возможно, только что получили некоторую новую информацию о названии, дизайне и окне запуска оборудования.

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На этой неделе на корейском форуме пользователь сообщил, что обнаружил в приложении Galaxy Wearable значки в виде колец. Хотя это и не детальное изображение смарт-кольца, оно дает нам приблизительное представление о том, как будет выглядеть устройство. Ну, то есть, это обычное кольцо без всяких излишеств. И в этом нет ничего удивительного, ведь кольцо само по себе является довольно лаконичной вещью.

Приложение для работы с умным кольцом

Сообщается, что в сборке APK приложения Galaxy Wearable, любезно предоставленном 9to5Google, Samsung называет устройство Galaxy Ring. Это идет рука об руку с товарным знаком, который компания зарегистрировала ранее в этом году. Товарный знак описывает готовящийся гаджет, как «умное устройство для измерения показателей здоровья и/или сна в форме кольца».

Приложение для работы с умным кольцом. Этот небольшой логотип доказал, что кольцо точно готовится. Фото.

Этот небольшой логотип доказал, что кольцо точно готовится.

Анализ приложения помогает спрогнозировать функции, которые могут появиться в сервисе в будущем. Так как код еще не дописан до конца, увидеть сразу все нововведения не получится. Да и не исключено, что все функции так и будут до релиза находиться в закрытой версии приложения для разработчиков.

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Когда выйдет умное кольцо Samsung

Помимо подтверждения названия, утверждается, что в приложении также скрывалось окно запуска гаджета. Судя по всему, в приложении говорится, что умное кольцо выйдет в свет в 2024 году. Это согласуется с утечкой, произошедшей несколько дней назад, в которой говорилось, что Galaxy Ring может появиться вместе с Galaxy S24 на следующем мероприятии Unpacked, и именно на него будет сделан большой упор в рамках мероприятия

Наконец, в приложении были строки кода, относящиеся к подключению Bluetooth, сообщения, которые появляются после установки программного обеспечения, и сообщения, когда вы «подключаетесь к своему кольцу».

Умное кольцо и другие фитнес-трекеры с CES 2022.

На данный момент похоже, что все действительно указывает на 2024 год. Однако ходил слух, согласно которому кольцо может быть запущено и в 2025 году, если Samsung решит, что хочет получить медицинское одобрение. Оно нужно для реализации всех функций отслеживания здоровья.

Когда выйдет умное кольцо Samsung. Умные кольца уже существуют, но нужно решени от сильных игроков рынка. Фото.

Умные кольца уже существуют, но нужно решени от сильных игроков рынка.

Как бы там ни было, мы получаем потенциальный интересный гаджет, который сам по себе будет применяться пользователями не так широко, но продемонстрирует, что устройство можно носить уже не на руке, а на пальце. Следующим шагом будет полноценное внедрение умного устройства под кожу. Сейчас такое делается только с небольшими чипами, которые не могут ничего, кроме выдачи информации при попадании в магнитное поле. Они применяется для вшивания под кожу пропусков, чипов с данными и тому подобного. Но они не могут собирать и анализировать данные.

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Стоит ли покупать умные часы

Пока же не стоит пренебрегать покупкой обычных умных часов. Это очень полезные устройства, которые становятся все более популярными среди людей разных возрастов и профессий. На это есть минимум несколько причин. Во-первых, умные часы позволяют отслеживать различные параметры здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна и многое другое. Это поможет вам контролировать свое здоровье и при необходимости принимать меры для его улучшения. Во-вторых, умные часы помогут вам контролировать свою физическую активность, отслеживая количество пройденных шагов, расстояние, скорость и другие параметры. Это поможет вам оставаться в форме и достигать своих целей в области фитнеса.

Стоит ли покупать умные часы. Само по себе умное кольцо — просто фантастика. Вопрос в том, как они будут развиваться. Фото.

Само по себе умное кольцо — просто фантастика. Вопрос в том, как они будут развиваться.

Кроме этого, они могут уведомлять вас о входящих звонках, сообщениях, электронных письмах и других событиях, когда телефон не рядом или находится в беззвучном режиме. Это позволит вам быть в курсе всего и не пропустить важные сообщения. А еще это просто стильный аксессуар, который может дополнить ваш образ и сделать его более привлекательным.

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