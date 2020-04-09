Сколько денег Huawei потеряла на Mate Xs (много)

Когда год назад нам показали складные смартфоны, мы очень обрадовались, подумав, что теперь-то заживем. Вот только дальше первого впечатления не пошло. Ладно бы складные смартфоны еще стоили нормальных денег. Но при цене больше двух тысяч долларов от них ждешь, что они хотя бы будут работать, а не ломаться. Производители тоже не выигрывают от этой ситуации. Например, Huawei в этом году выпустила в продажу второе поколение своего складного Mate X. Теперь стало понятно, что даже при ценнике в России 200 000 рублей компания все равно теряет на нем деньги. И теперь мы знаем сколько именно денег она теряет на этом устройстве.

Сколько стоит Huawei Mate Xs

На сегодняшний день именно смартфон Huawei является самым дорогим среди себе подобных. Его цена в России составляет 200 000 рублей. Это очень много не только для обычного смартфона, но даже для складного.

Для сравнения, Samsung Galaxy Fold можно купить за 137 000 рублей, а Samsung Galaxy Z Flip — за 110 000 рублей. Разница лишком существенная, чтобы ее не заметить. Можно купить Fold, а на сдачу взять топовый Huawei Mate 30 Pro. Это так, для понимания разницы в цене.

Huawei Mate Xs — настоящая финансовая проблема

Как думаете, является ли большой суммой 60 миллионов долларов? В масштабах какой-нибудь стройки века, наверное, нет, но для обычного ума это очень много. Примерно столько теряет Huawei на продажах Mate Xs.

Генеральный директор группы потребительских товаров Huawei Ричард Юй сообщил журналистам в Китае, что компания потеряла от 60 до 70 миллионов долларов, несмотря на то, что Mate XS продается в розницу по 16,999 юаней (примерно 2 408 долларов). И не спасает даже то, что на телефон наблюдается высокий спрос. Это говорит о том, что компания готова нести убытки ради стимулирования спроса на складные смартфоны.

«После того, как стоимость складного экрана будет снижена, можно будет получить прибыль. Пока его стоимость высока и весь смартфон тоже стоит слишком дорого», — заявил Ричард Юй.

Возможно, так компания старается стимулировать производство и усовершенствовать технологии. Если будет производиться мало складных смарфтонов, то сложно будет отточить производственный процесс, набраться опыта и понять, где и на чем можно сэкономить.

Дополнительным плюсом большого количества продаж является обратная связь, которую будут давать пользователи. В том числе, когда будут обращаться в сервис за гарантийным ремонтом.

То, что компания торгует себе в убыток, является перспективным вложением. Со временем оно может вывести Huawei в лидеры по производству складных смартфонов.

Сколько стоит производство Huawei Mate Xs

Тот же самый Ричард Юй рассказал о том, когда складные смартфоны будут стоить, как обычные. Он назвал примерные сроки и подчеркнул, что для снижения цены надо сначала отбить огромные суммы, которые были потрачены на разработки новых технологий.

Точную стоимость производства и разработок он не назвал, но можно ее себе представить. Если в обычной ситуации компании тратят миллиарды долларов на разработки в год, то изобретение чего-то действительно нового стоит намного дороже.

Зато теперь мы получили ответ на то, сколько компания зарабатывает на своей раскладушке. Оказывается, она только теряет.

Когда представили складной смартфон Huawei

Первый Huawei Mate X показали на выставке MWC 2019. Тогда мне повезло и я смог одним из первых журналистов потрогать этот смартфон. Я даже смог снять небольшой ролик о нем. Признаюсь честно, Huawei Mate X меня очень впечатлил и было страшно, но интересно сгибать его в первый раз.

С тех пор многое изменилось. Компания никак не могла запустить этот гаджет в продажу, на нее наложили санкции, вышли другие модели, а ”икса” все не было. Потом он появился и как-то очень быстро следом вышел Huawei Mate Xs. Который для многих стал загадкой, ведь изменений было не так много.

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Стоит ли покупать складной телефон

От себя я бы сказал, что пока не стоит бросать все и бежать за новинкой. Я уже рассказывал о плюсах покупки складного смартфона и о минусах такого решения. Конечно, каждый решит для себя, но я пока подожду.

Возможно, совсем скоро мы увидим Samsung Galaxy Fold 2 или что-то подобное, но с хорошим дисплеем и достаточной производительностью. Если такой момент настанет, тогда и можно будет поговорить о покупке.

Я сказал именно ”если наступит”, так как этого может не произойти и складные смартфоны могут стать тупиковой ветвью. Примерно так получилось с выезжающими камерами. Вот только на разработку выезжающих камер не тратили столько денег, сколько на складные смартфоны.