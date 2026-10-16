Китайские производители давно соревнуются не только процессорами и камерами. Один смартфон продают в сундуке, к другому кладут в коробку запасную батарею, третий рисует на спине супергероя, а в четвёртом камера живёт своей жизнью. Собрал шесть самых необычных смартфонов из Китая, которые можно заказать в Россию, и расставил их по цене. Последний в списке стоит почти как пять остальных вместе взятых, и я объясню, за что.

Cubot KingKong Dura с двумя батареями в коробке

Самый доступный смартфон подборки и, пожалуй, самый практичный. Главная фишка Cubot KingKong Dura — съёмный аккумулятор, которого в 2026 году почти ни у кого не осталось. В коробке сразу две батареи по 5000 мАч и отдельная зарядная станция:

одна батарея работает в смартфоне, вторая в это время заряжается;

батарея выдвигается из корпуса, крышку снимать не нужно, поэтому защита от воды сохраняется;

во время замены смартфон выключается, резервного аккумулятора внутри нет.

Корпус защищён по стандартам IP68 и IP69K, а ещё прошёл сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810H. Расплата за это — вес почти 300 граммов и толщина 13 мм. Процессор Unisoc T620 и экран HD+ здесь скромные, зато есть NFC для оплаты.

Купить Cubot KingKong Dura

Версия на 8/128 ГБ стоит 12 317 рублей. Мы уже рассказывали, как этот смартфон прижился у монтажника на заводе.

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HONOR X9e Pro с батареей на 11 000 мАч

У этого HONOR необычна не форма, а сочетание. Внутри батарея на 11 000 мАч, это больше, чем у двух обычных смартфонов вместе. А защита как у толстых «неубиваемых» моделей, хотя на вид это обычный смартфон:

IP66, IP68, IP69 и IP69K, то есть он выдерживает струю горячей воды под давлением;

по заявлению HONOR, переживёт падение на камень с 3 метров;

экраном можно пользоваться мокрыми руками и в перчатках.

Сюда же зарядка на 80 Вт и обратная на 27 Вт: смартфон может подзарядить наушники или часы. Экран AMOLED на 6,8 дюйма, процессор Snapdragon 6 Gen 5 среднего уровня.

Купить HONOR X9e Pro

Когда мы рассказывали о старте продаж X9e Pro в России, версия на 6/256 ГБ стоила 35 006 рублей. Сейчас она продаётся за 31 869 рублей.

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POCO X8 Pro в броне Железного человека

POCO выпустила версию X8 Pro, посвящённую Железному человеку из вселенной Marvel. Задняя панель чёрная с золотым рисунком, который повторяет стелс-броню Тони Старка Mark XV. Тема продолжается и в системе. Иконки приложений оформлены в стиле брони, а приложения без собственной иконки обрамлены кругом в виде дугового реактора. Фирменный чехол лежит в комплекте.

Купить POCO X8 Pro Iron Man

Под бронёй обычный POCO X8 Pro, и это хорошая новость. Внутри быстрый Dimensity 8500-Ultra, экран AMOLED на 120 Гц и батарея на 6500 мАч. Особая версия выходит только в одной конфигурации — сразу 12/512 ГБ. Стоит она 34 239 рублей. Он дешевле тематического realme из этой подборки, а памяти и мощности у него больше.

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Зачем OPPO Reno16 круглый экранчик на спине

Сам Reno16 — добротный смартфон среднего класса, а необычным его делает аксессуар OPPO Bubble. Это круглый AMOLED-экран диаметром 1,7 дюйма, который крепится к задней панели через магнитное кольцо. Что он умеет:

показывает картинку с основной камеры, поэтому селфи можно снимать на неё, а не на фронталку;

снимается с корпуса и работает как пульт с видоискателем на расстоянии до 10 метров;

хранит фото и короткие видео и показывает их, как маленькая рамка;

держит до 24 часов в режиме картинки и около 9,5 часа при работе с камерой.

Весит Bubble всего 27,5 грамма и защищён от брызг по IP54. Для групповых фото и съёмки себя в полный рост это удобнее, чем ставить таймер и бегать к смартфону.

Купить OPPO Reno16

Reno16 на 12/256 ГБ стоит 36 669 рублей, а комплект вместе с Bubble — 42 894 рубля, то есть экранчик обойдётся в 6 225 рублей. Подробнее о серии мы рассказывали, когда OPPO показала Reno16 и Bubble в Китае.

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Смартфон realme с письмом из Хогвартса

Тот самый смартфон в сундуке. Специальную версию realme 16 Pro посвятили Гарри Поттеру, и продаётся она в сундуке первокурсника Хогвартса. Внутри, кроме смартфона:

письмо о зачислении в Хогвартс и билет на платформу 9¾;

карточки с героями и закладки с гербами четырёх факультетов;

значок с гербом Хогвартса и фирменный чехол.

На задней панели герб Хогвартса. На солнце или под ультрафиолетом он переливается цветами всех четырёх факультетов. Блок камер сделан по мотивам глаз совы Букли, а на рамке выгравировано Welcome to Hogwarts. В системе свои обои, больше 30 иконок и анимация, в которой при разблокировке разлетаются письма о зачислении.

Купить realme 16 Pro Harry Potter Edition

Начинка как у обычного realme 16 Pro: камера на 200 Мп, батарея на 7000 мАч и защита до IP69K. Подарочных наборов выпустили всего 5000 на весь мир, так что это скорее предмет коллекции. Версия на 12/256 ГБ стоит 43 477 рублей. Весь комплект мы подробно разбирали в отдельной статье.

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HONOR Robot Phone: камера на механической руке

Самый необычный и самый дорогой смартфон подборки. Ещё год назад HONOR показала его как концепт, а в августе 2026 года начала продавать в Китае. Основная камера на 200 Мп стоит здесь на миниатюрном подвесе-стабилизаторе, как у карманной камеры DJI Pocket. Подвес прячется в корпус и выезжает, когда он нужен.

Купить HONOR Robot Phone

Вот что умеет такая камера:

стабилизирует видео механически, как ручной стабилизатор;

сама следит за человеком в кадре во время съёмки и трансляций;

поворачивается на 90 или 180 градусов одним касанием.

Остальное тоже флагманское. Внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5, а кроме подвеса стоят телевик на 200 Мп и сверхширик на 50 Мп. Батарея на 7060 мАч. Экран небольшой, 6,31 дюйма, но смартфон весит 248 граммов при толщине 9,59 мм. Официально он продаётся только в Китае. Версия на 12/512 ГБ стоит 150 925 рублей. Это почти столько же, сколько стоят пять остальных смартфонов подборки вместе, но ничего похожего на рынке больше нет.

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Если нужен необычный смартфон на каждый день, я бы смотрел на Cubot со сменными батареями или HONOR X9e Pro: их необычность реально полезна. Тематические POCO и realme — для фанатов, а Robot Phone — для тех, кто хочет держать в руках будущее уже сейчас. Какой из шести взяли бы вы, расскажите в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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