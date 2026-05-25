Совсем недавно мы публиковали рейтинг недорогих камерофонов 2026 года, и сегодня он готов пополниться двумя новыми моделями. OPPO обновила серию Reno, представив смартфоны Reno 16 и Reno 16 Pro, которые получили увеличенные аккумуляторы и новые процессоры. Апгрейд относительно предшественников Reno 15 скромный, а вот цены выросли ощутимо — базовая модель подорожала на 500 юаней, Pro-версия и вовсе на 800 юаней. Продажи стартуют в Китае 29 мая. Но стоит ли их ждать, учитывая текущие расклады на рынке смартфонов?

Отличия OPPO Reno 16 и Reno 15

Обновление получилось минорным. Главных отличий от предшественников два: батареи и чипсеты. У базовой модели аккумулятор вырос до 6700 мАч (было на 500 мАч меньше), у Pro — до 7000 мАч. Это реально заметный прирост автономности, особенно в сочетании с более энергоэффективными процессорами.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

По чипсетам: Смартфон OPPO Reno 16 перешёл с MediaTek Dimensity 8450 на Dimensity 8550 Super (4 нм), а Reno 16 Pro — на Dimensity 9500s (3 нм). Для Pro-версии это заметный скачок: Dimensity 9500s — свежий чип, который ближе к флагманскому уровню. Базовая же модель получила более скромное обновление. И в этой связи OPPO Reno 15 за 31 000 ₽ до сих пор смотрится более чем сносно.

Купить OPPO Reno 15

Ещё смартфон Reno 16 Pro обзавёлся поддержкой Wi-Fi 7 и получил Gimbal-стабилизацию в основной 200-мегапиксельной камере. Это механическая стабилизация, которая компенсирует тряску лучше обычной оптической. Экраны, камеры и всё остальное не изменились: 6,32 дюйма у базовой модели, 6,78 дюйма у Pro.

Характеристики OPPO Reno 16 и Reno 16 Pro

Набор камер у обоих смартфонов одинаковый: основная на 200 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная на 50 Мп и перископный телевик на 50 Мп с 3,3-кратным оптическим зумом, благодаря чему новинки делают крутые портреты и снимки с приближением. Фронтальная камера — тоже 50 Мп с автофокусом. Для среднего сегмента набор по-прежнему выглядит сильно.

Экран OPPO Reno 16 выполнен по технологии OLED с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1800 нит. У Pro стоит LTPO-матрица, которая умеет снижать частоту до 1 Гц для экономии заряда. Оба смартфона получили водозащиту IP66/68/69, что для середняков большой плюс, хотя и не является чем-то из ряда вон.

Что такое OPPO Bubble и для чего нужен

Отдельная изюминка серии — магнитный AMOLED-дисплей OPPO Bubble размером 1,73 дюйма. Его можно прикрепить к смартфону или, например, к сумке. Экранчик позволяет управлять камерой и работает как декоративный аксессуар.

Важный нюанс: OPPO Bubble продаётся отдельно за 499 юаней — это около 6 300 рублей. Штука скорее для любителей необычных аксессуаров, чем для повседневной пользы. Компания пока экспериментирует с необычными формами и дополнительными экранами, и Bubble — ещё одна такая проба.

Цены OPPO Reno 16 и Reno 16 Pro

Здесь начинается главная проблема. Несмотря на скромность обновлений, цены выросли заметно:

Reno 16 (12/256 ГБ) — от 3 499 юаней (примерно от 44 400 ₽ в России), версия 12/512 ГБ — 3 999 юаней (примерно от 50 700 ₽)

(12/256 ГБ) — от 3 499 юаней (примерно от 44 400 ₽ в России), версия 12/512 ГБ — 3 999 юаней (примерно от 50 700 ₽) Reno 16 Pro (12/256 ГБ) — от 3 899 юаней (примерно от 49 400 ₽), старшая версия 16/512 ГБ — 5 299 юаней (примерно от 67 200 ₽)

Базовая модель прибавила 500 юаней к цене предшественника, а Pro подорожал сразу на 800 юаней. Учитывая, что камеры и экраны не изменились, а рост производительности чипов в повседневных задачах пользователь вряд ли ощутит, такой скачок цены выглядит агрессивно.

Стоит ли покупать OPPO Reno 16 и ждать выхода в России

Пока серия анонсирована только для Китая с датой старта продаж 29 мая. Глобальный выход возможен, но сроки и цены для других рынков не объявлены. Скорее всего, это произойдёт уже летом 2026 года вместе с выходом OPPO Reno 16 в России. Если производитель сохранит для международной версии те же характеристики, Reno 16 Pro с Dimensity 9500s, ёмким аккумулятором на 7000 мАч и хорошим набором камер может быть интересен тем, кому важна автономность и качество фото в среднем ценовом сегменте. Но с учётом того, что глобальная версия OPPO Reno 15 продаётся сейчас за 31 000 ₽, а OPPO Reno 15 Pro — за 36 500 ₽, переход не кажется оправданным.

Купить OPPO Reno 15

Купить OPPO Reno 15 Pro

Особенно базовый Reno 16 при текущей цене не выглядит убедительно: апгрейд минимальный, а наценка ощутимая. Если вы пользуетесь Reno 15, смысла менять устройство на Reno 16 практически нет. Если же вы присматриваетесь к новым смартфонам, стоит дождаться глобальных цен и сравнить предложения конкурентов в том же диапазоне.