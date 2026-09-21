realme выпустила специальную версию смартфона realme 16 Pro, про который у нас есть отдельный текст. Лимитированная модель посвящена вселенной Гарри Поттера, называется realme 16 Pro Harry Potter Edition и продаётся буквально в чемодане, как у первокурсника Хогвартса. Я смотрю на него и думаю: если вы фанат вселенной — это не просто смартфон, а настоящий предмет коллекции. Разбираю, что внутри и стоит ли переплата.

Где купить и сколько стоит

На AliExpress realme 16 Pro Harry Potter Edition сейчас стоит примерно 42 000 рублей. Для сравнения: обычный realme 16 Pro на том же AliExpress можно взять за 27 000 рублей. Разница — около 15 тысяч рублей.

Купить realme 16 Pro Harry Potter Edition

Это важная цифра, которую нужно держать в голове на протяжении всего текста. 15 000 рублей — это цена фанатского комплекта, кастомного дизайна и эксклюзивного ПО. Актуальные ссылки и цены публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Чемодан вместо коробки — что внутри

Начну с упаковки, потому что именно она задаёт тон всему. Смартфон поставляется не в обычной картонной коробке, а в чемодане — точно таком, с каким первокурсники прибывают в Хогвартс. Это не метафора: реальный деревянный чемоданчик с металлическими уголками и защёлкой.

Открываешь — и там не просто смартфон. Комплект включает:

письмо о зачислении в Хогвартс на пергаменте — с печатью и всё такое;

на пергаменте — с печатью и всё такое; билет на платформу 9¾ — коллекционный;

— коллекционный; карточки с персонажами — полный комплект главных героев;

— полный комплект главных героев; закладки с гербами четырёх факультетов — Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй, Когтевран;

— Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй, Когтевран; коллекционный значок с гербом Хогвартса;

с гербом Хогвартса; фирменный чехол для смартфона в тематическом оформлении.

Но это ещё не всё. Помимо смартфона производитель выпустил наушники realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition в собственном чехле-чемоданчике. Это модель с активным шумодавом до 50 дБ и 12.4-мм драйверами, а также с тематическим ремешком в стиле Хогвартса.

Купить realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Дизайн — что такое Quadra Light-Sensing и почему это круто

Теперь про сам смартфон. Корпус тёмно-коричневый с текстурой под кожу — 3D-паттерн повторяет шахматную доску из Хогвартса. На металлической рамке лазерная гравировка: «Welcome to Hogwarts».

Главная фишка дизайна — технология Quadra Light-Sensing Color-changing. На задней крышке расположен герб четырёх факультетов. В обычном освещении — это элегантный металлический герб в тёмных тонах. Вынесите смартфон на солнце или под ультрафиолетовую лампу — герб начинает переливаться цветами всех четырёх факультетов одновременно: красным Гриффиндора, зелёным Слизерина, жёлтым Пуффендуя и синим Когтеврана.

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Блок камер вдохновлён глазами совы Букли — той самой белой совы Гарри Поттера. Алюминиевый сплав, точное фрезерование, характерная форма. Если знаешь — сразу видишь отсылку. Следить за новинками удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Программная кастомизация — Хогвартс на каждом экране

realme не ограничилась внешним видом, а переработала весь пользовательский интерфейс. И вот здесь по-настоящему интересно. Что изменилось в прошивке:

обои — замок Хогвартс в двух вариантах: «Золотой рассвет» и «Мистические сумерки»;

— замок Хогвартс в двух вариантах: «Золотой рассвет» и «Мистические сумерки»; анимация включения — кинематографичный ролик с Хогвартсом при каждом старте;

— кинематографичный ролик с Хогвартсом при каждом старте; анимация разблокировки пальцем : когда прикладываете палец к сканеру, на экране разлетаются письма о зачислении;

: когда прикладываете палец к сканеру, на экране разлетаются письма о зачислении; более 30 переработанных иконок нативных приложений в стиле Хогвартса;

нативных приложений в стиле Хогвартса; водяные знаки факультетов на снимках — можно добавлять герб своего факультета на каждое фото;

на снимках — можно добавлять герб своего факультета на каждое фото; пасхалки при активации Game Mode и при зарядке.

Это не просто стикеры поверх стандартного Android. Это полноценная тематическая оболочка, которую realme разработала совместно с правообладателями вселенной Гарри Поттера.

Характеристики — что за смартфон под капотом

realme 16 Pro Harry Potter Edition технически идентичен обычному realme 16 Pro. Никаких аппаратных улучшений нет — только дизайн и ПО. Что внутри:

процессор MediaTek Dimensity 7300-Max 5G — чип среднего класса;

— чип среднего класса; экран AMOLED 6.78 дюйма, 144 Гц, 1400 нит, HDR10+;

основная камера 200 МП , сенсор Samsung HP5, 1/1.56″, f/1.8, OIS;

, сенсор Samsung HP5, 1/1.56″, f/1.8, OIS; ультраширик 8 МП , угол 112°;

, угол 112°; фронталка 50 МП ;

; батарея 7000 мАч , зарядка 80 Вт с зарядником в комплекте;

, зарядка 80 Вт с зарядником в комплекте; IP66/68/69/69K — максимальная водозащита;

толщина 8.47 мм, вес 198 г.

Телевика нет — как и в обычном realme 16 Pro. Если нужен перископный зум — смотрите на realme 16 Pro+ с его 50 МП телевиком 3.5x. Про эту модель писал мой коллега Артём Сутягин.

Стоит ли переплачивать 15 тысяч рублей

Честно — зависит от одного вопроса: вы фанат вселенной Гарри Поттера или нет. Если да — берите без сомнений. За 42 тысячи рублей вы получаете смартфон с уникальным дизайном, который меняет цвет под ультрафиолетом, тематическую прошивку с анимациями и иконками, а также коллекцию предметов, которую не купить отдельно. Чемодан вместо коробки — это уже само по себе впечатление, которое остаётся.

Купить realme 16 Pro Harry Potter Edition

Если нет — берите обычный realme 16 Pro за 27 тысяч рублей. Характеристики идентичны, фотографирует так же, работает так же. Переплата в 15 тысяч рублей здесь просто не имеет смысла. Актуальные новости о смартфонах realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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