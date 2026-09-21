realme выпустила специальную версию смартфона realme 16 Pro, про который у нас есть отдельный текст. Лимитированная модель посвящена вселенной Гарри Поттера, называется realme 16 Pro Harry Potter Edition и продаётся буквально в чемодане, как у первокурсника Хогвартса. Я смотрю на него и думаю: если вы фанат вселенной — это не просто смартфон, а настоящий предмет коллекции. Разбираю, что внутри и стоит ли переплата.

realme 16 Pro Harry Potter Edition с чемоданом

realme 16 Pro Harry Potter Edition с чемоданом

Где купить и сколько стоит

На AliExpress realme 16 Pro Harry Potter Edition сейчас стоит примерно 42 000 рублей. Для сравнения: обычный realme 16 Pro на том же AliExpress можно взять за 27 000 рублей. Разница — около 15 тысяч рублей.

Купить realme 16 Pro Harry Potter Edition

Это важная цифра, которую нужно держать в голове на протяжении всего текста. 15 000 рублей — это цена фанатского комплекта, кастомного дизайна и эксклюзивного ПО. Актуальные ссылки и цены публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Чемодан вместо коробки — что внутри

Начну с упаковки, потому что именно она задаёт тон всему. Смартфон поставляется не в обычной картонной коробке, а в чемодане — точно таком, с каким первокурсники прибывают в Хогвартс. Это не метафора: реальный деревянный чемоданчик с металлическими уголками и защёлкой.

Распаковка realme 16 Pro Harry Potter Edition

Распаковка realme 16 Pro Harry Potter Edition

Открываешь — и там не просто смартфон. Комплект включает:

  • письмо о зачислении в Хогвартс на пергаменте — с печатью и всё такое;
  • билет на платформу 9¾ — коллекционный;
  • карточки с персонажами — полный комплект главных героев;
  • закладки с гербами четырёх факультетов — Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй, Когтевран;
  • коллекционный значок с гербом Хогвартса;
  • фирменный чехол для смартфона в тематическом оформлении.

Но это ещё не всё. Помимо смартфона производитель выпустил наушники realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition в собственном чехле-чемоданчике. Это модель с активным шумодавом до 50 дБ и 12.4-мм драйверами, а также с тематическим ремешком в стиле Хогвартса.

Купить realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition

Дизайн — что такое Quadra Light-Sensing и почему это круто

Теперь про сам смартфон. Корпус тёмно-коричневый с текстурой под кожу — 3D-паттерн повторяет шахматную доску из Хогвартса. На металлической рамке лазерная гравировка: «Welcome to Hogwarts».

realme 16 Pro Harry Potter Edition в руке

realme 16 Pro Harry Potter Edition в руке

Главная фишка дизайна — технология Quadra Light-Sensing Color-changing. На задней крышке расположен герб четырёх факультетов. В обычном освещении — это элегантный металлический герб в тёмных тонах. Вынесите смартфон на солнце или под ультрафиолетовую лампу — герб начинает переливаться цветами всех четырёх факультетов одновременно: красным Гриффиндора, зелёным Слизерина, жёлтым Пуффендуя и синим Когтеврана.

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Блок камер вдохновлён глазами совы Букли — той самой белой совы Гарри Поттера. Алюминиевый сплав, точное фрезерование, характерная форма. Если знаешь — сразу видишь отсылку. Следить за новинками удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Программная кастомизация — Хогвартс на каждом экране

Кастомизация смартфона realme 16 Pro Harry Potter Edition

Кастомизация смартфона realme 16 Pro Harry Potter Edition

realme не ограничилась внешним видом, а переработала весь пользовательский интерфейс. И вот здесь по-настоящему интересно. Что изменилось в прошивке:

  • обои — замок Хогвартс в двух вариантах: «Золотой рассвет» и «Мистические сумерки»;
  • анимация включения — кинематографичный ролик с Хогвартсом при каждом старте;
  • анимация разблокировки пальцем: когда прикладываете палец к сканеру, на экране разлетаются письма о зачислении;
  • более 30 переработанных иконок нативных приложений в стиле Хогвартса;
  • водяные знаки факультетов на снимках — можно добавлять герб своего факультета на каждое фото;
  • пасхалки при активации Game Mode и при зарядке.

Это не просто стикеры поверх стандартного Android. Это полноценная тематическая оболочка, которую realme разработала совместно с правообладателями вселенной Гарри Поттера.

Характеристики — что за смартфон под капотом

realme 16 Pro Harry Potter Edition технически идентичен обычному realme 16 Pro. Никаких аппаратных улучшений нет — только дизайн и ПО. Что внутри:

  • процессор MediaTek Dimensity 7300-Max 5G — чип среднего класса;
  • экран AMOLED 6.78 дюйма, 144 Гц, 1400 нит, HDR10+;
  • основная камера 200 МП, сенсор Samsung HP5, 1/1.56″, f/1.8, OIS;
  • ультраширик 8 МП, угол 112°;
  • фронталка 50 МП;
  • батарея 7000 мАч, зарядка 80 Вт с зарядником в комплекте;
  • IP66/68/69/69K — максимальная водозащита;
  • толщина 8.47 мм, вес 198 г.

Телевика нет — как и в обычном realme 16 Pro. Если нужен перископный зум — смотрите на realme 16 Pro+ с его 50 МП телевиком 3.5x. Про эту модель писал мой коллега Артём Сутягин.

Стоит ли переплачивать 15 тысяч рублей

Чемодан со смартфоном realme 16 Pro Harry Potter Edition

Чемодан со смартфоном realme 16 Pro Harry Potter Edition

Честно — зависит от одного вопроса: вы фанат вселенной Гарри Поттера или нет. Если да — берите без сомнений. За 42 тысячи рублей вы получаете смартфон с уникальным дизайном, который меняет цвет под ультрафиолетом, тематическую прошивку с анимациями и иконками, а также коллекцию предметов, которую не купить отдельно. Чемодан вместо коробки — это уже само по себе впечатление, которое остаётся.

Купить realme 16 Pro Harry Potter Edition

Если нет — берите обычный realme 16 Pro за 27 тысяч рублей. Характеристики идентичны, фотографирует так же, работает так же. Переплата в 15 тысяч рублей здесь просто не имеет смысла. Актуальные новости о смартфонах realme публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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