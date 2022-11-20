Ни за что не куплю realme 10 Pro. Мне впаривают старый смартфон под видом нового

Когда производитель показывает новый смартфон, я невольно жду от него чего-то необычного. Но в последние годы за мнимыми изменениями все чаще скрывается старая начинка, помещенная в другой корпус. Этим недугом страдают многие производители, но ярче всего отсутствие новизны (а в отдельных аспектах даже деградацию) демонстрирует смартфон realme 10 Pro. На днях его представили в Китае вместе с улучшенной версией realme 10 Pro Plus. Пока остальные либо перечисляют ни о чем не говорящие характеристики, либо замыливают ваши глаза хвалебными отзывами, я хочу наглядно продемонстрировать, как за последние 2,5 года вследствие кризиса идей и подорожания комплектующих realme испортила Pro-версию своего смартфона.
Содержание
realme 10 Pro — что нового
Сначала посмотрим на realme 10 Pro в отрыве от характеристик, ориентируясь исключительно на визуальную составляющую. В дизайне смартфона отчетливо видно заимствование. Оформление блока камер как у прошлогоднего HONOR 50, и подобная реализация уже успела засветиться в младшей модели realme 10. Как бы то ни было, realme 10 Pro выглядит стильно и, если угодно, дорого, однако этот тот случай, когда внешность бывает обманчивой.
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Характеристики realme 10 Pro
Начинка смартфона выглядит уже не так дорого, как его пластиковый, но все равно красивый корпус. Сохранив старый процессор и экран, производитель не стал экспериментировать со скоростью зарядки, а также ухудшил камеру, хотя со стороны характеристики realme 10 Pro могут показаться вполне соответствующими духу времени.
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,72 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 МП + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 695
|Память
|8/256 или 12/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|33 Вт
Разместив всего 2 глазка сзади, в realme не удосужились дополнить камеру на 108 МП хоть сколько-нибудь полезным модулем. Второй глазок — это заглушка на 2 МП для макро-сценариев, а не сверхширик. Да и основа не хватает звезд с неба. С технической точки зрения установленная здесь матрица Samsung HM6 является худшей среди всех 108-мегапиксельных камер. Ее проблема — скромный размер сенсора (всего 1/1.67″ против 1/1.52″ у Samsung HM2, который знаком по realme 8 Pro). Словом, эти 108 МП не дадут никакой прибавки к детализации.
Кроме того, за все процессы в этом смартфоне отвечает чипсет Snapdragon 695. Среди его грехов — отсутствие поддержки 4K-видео и ограничение работы электронной стабилизации. Так что даже при использовании нормальной камеры realme 10 Pro банально не смог бы выжать из нее максимум. В довесок — зарядка на 33 Вт, в то время как одна из модификаций Redmi Note 12 Pro выдает аж 210 Вт.
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Дата выхода realme 10 Pro — 24 ноября, а цена будет варьироваться от 1 599 юаней (~ 13 500 рублей) до 1 899 юаней (~ 16 000 рублей) в зависимости от версии памяти, и это в Китае. С учетом того, что в нашей рознице за базовую модель линейки realme 10 без скидок просят 19 999 рублей, ждите ценника в районе 30k.
Сравнение смартфонов realme
Чтобы понять всю глубину глубин, нужно сравнить смартфоны realme, вышедшие за последние 2,5 года. Это аж 5 поколений, которые своими характеристиками доказывают, что каждая новинка — ухудшение предыдущей версии. Взгляните на ключевые характеристики смартфонов бренда, начиная с realme 6 Pro.
|Характеристика
|realme 6 Pro
|realme 7 Pro
|realme 8 Pro
|realme 9 Pro
|realme 10 Pro
|Экран
|6,6 дюйма, IPS, 90 Гц
|6,4 дюйма, AMOLED, 60 Гц
|6,4 дюйма, AMOLED, 60 Гц
|6,6 дюйма, IPS, 120 Гц
|6,72 дюйма, IPS, 120 Гц
|Основная камера
|64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП
|64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП
|108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП
|64 МП + 8 МП + 2 МП
|64 МП + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП + 8 МП
|32 МП
|16 МП
|16 МП
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 720G
|Snapdragon 720G
|Snapdragon 720G
|Snapdragon 695
|Snapdragon 695
|Аккумулятор
|4300 мАч
|4500 мАч
|4500 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|30 Вт
|65 Вт
|50 Вт
|33 Вт
|33 Вт
Каждое новое поколение Pro-версии смартфона realme — это шаг вперед и два назад. В realme 7 Pro завезли AMOLED-экран и ускорили зарядку, но убрали сверхширокоугольную фронталку и телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением. В realme 8 Pro завезли основную камеру на 108 МП, но ухудшили фронтальную, а также уменьшили скорость зарядки. В realme 9 Pro наконец-то сделали экран 120 Гц, но отказались от 108 МП камеры и еще сильнее понизили мощность блока питания.
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В итоге мы пришли к тому, что realme 10 Pro — это, в целом, еще более упрощенная модель, чем и без того неоднозначный realme 9 Pro. Вернули камеру на 108 МП, но поставили дешевый сенсор Samsung HM6 и отказались от сверхширика. Остальные ключевые параметры — один в один. Шаг вперед и два назад, как я и говорил.
Новый смартфон realme 10 Pro Plus
Всю глубину глубин осознали и в realme, поэтому, начиная с 9-го поколения, компания выпускает дополнительную версию смартфона с приставкой «Plus» по более высокой цене. В этот раз — телефон realme 10 Pro Plus. В отличие от обычной «прошки», в Plus-версии слизали дизайн HONOR 50 не только сзади, но и спереди: девайс оснастили экраном-водопадом.
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Если вы не брезгуете такими дисплеями, то данный факт пойдет в актив новинке. Тем более, что наконец-то смартфон realme избавился от выразительного подбородка. А вот характеристики realme 10 Pro Plus вновь соответствуют концепции «шаг вперед и два назад».
|Характеристика
|Значение
|Экран
|6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
|Основная камера
|108 МП + 8 МП + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Dimensity 1080
|Память
|8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|67 Вт
Здорово, что по сравнению с realme 9 Pro Plus на 500 мАч увеличили емкость аккумулятора, а также повысили герцовку до 120 Гц (в предыдущем поколении было 90 Гц). Но в остальном — уже привычная картина. Достойный сенсор Sony IMX766 на 50 МП с оптической стабилизацией, используемый даже во флагманских смартфонах вроде Xiaomi 12, заменили на посредственную матрицу Samsung HM6 на 108 МП без OIS, которую я уже вывел на чистую воду, рассказывая о базовой «прошке».
Да, поставили новый процессор Dimensity 1080. Но, судя по первым тестам Redmi Note 12 Pro с аналогичным чипом, по производительности это все тот же Dimensity 920 с минимальными изменениями. Купить realme 10 Pro Plus пока можно только в Китае по следующим ценам:
- 8/128 ГБ — 1 699 юаней (~ 15 500 рублей);
- 8/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 17 000 рублей);
- 12/256 ГБ — 2 399 юаней (~ 20 500 рублей).
Дешево, но только для местного потребителя. Всем остальным остается ждать выхода глобальной версии realme 10 Pro Plus, о дате презентации которой пока ничего не известно, надеясь на адекватное ценообразование. Вот только стоит ли оно того, если в отдельных аспектах новый смартфон — ухудшенная версия старой модели?