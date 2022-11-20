Ни за что не куплю realme 10 Pro. Мне впаривают старый смартфон под видом нового

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Герман Вологжанин 0

Когда производитель показывает новый смартфон, я невольно жду от него чего-то необычного. Но в последние годы за мнимыми изменениями все чаще скрывается старая начинка, помещенная в другой корпус. Этим недугом страдают многие производители, но ярче всего отсутствие новизны (а в отдельных аспектах даже деградацию) демонстрирует смартфон realme 10 Pro. На днях его представили в Китае вместе с улучшенной версией realme 10 Pro Plus. Пока остальные либо перечисляют ни о чем не говорящие характеристики, либо замыливают ваши глаза хвалебными отзывами, я хочу наглядно продемонстрировать, как за последние 2,5 года вследствие кризиса идей и подорожания комплектующих realme испортила Pro-версию своего смартфона.

Ни за что не куплю realme 10 Pro. Мне впаривают старый смартфон под видом нового. realme попыталась существенно изменить свою номерную серию смартфонов, но получилось не очень. Фото.

realme попыталась существенно изменить свою номерную серию смартфонов, но получилось не очень

realme 10 Pro — что нового

Сначала посмотрим на realme 10 Pro в отрыве от характеристик, ориентируясь исключительно на визуальную составляющую. В дизайне смартфона отчетливо видно заимствование. Оформление блока камер как у прошлогоднего HONOR 50, и подобная реализация уже успела засветиться в младшей модели realme 10. Как бы то ни было, realme 10 Pro выглядит стильно и, если угодно, дорого, однако этот тот случай, когда внешность бывает обманчивой.

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Характеристики realme 10 Pro

Характеристики realme 10 Pro. У экрана тонкие рамки по краям, но очень большой подбородок. Фото.

У экрана тонкие рамки по краям, но очень большой подбородок

Начинка смартфона выглядит уже не так дорого, как его пластиковый, но все равно красивый корпус. Сохранив старый процессор и экран, производитель не стал экспериментировать со скоростью зарядки, а также ухудшил камеру, хотя со стороны характеристики realme 10 Pro могут показаться вполне соответствующими духу времени.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,72 дюйма, IPS (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 МП + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 695
Память8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка33 Вт

Разместив всего 2 глазка сзади, в realme не удосужились дополнить камеру на 108 МП хоть сколько-нибудь полезным модулем. Второй глазок — это заглушка на 2 МП для макро-сценариев, а не сверхширик. Да и основа не хватает звезд с неба. С технической точки зрения установленная здесь матрица Samsung HM6 является худшей среди всех 108-мегапиксельных камер. Ее проблема — скромный размер сенсора (всего 1/1.67″ против 1/1.52″ у Samsung HM2, который знаком по realme 8 Pro). Словом, эти 108 МП не дадут никакой прибавки к детализации.

Характеристики realme 10 Pro. realme делает упор на дизайн, стараясь скрыть технические недочеты смартфона. Фото.

realme делает упор на дизайн, стараясь скрыть технические недочеты смартфона

Кроме того, за все процессы в этом смартфоне отвечает чипсет Snapdragon 695. Среди его грехов — отсутствие поддержки 4K-видео и ограничение работы электронной стабилизации. Так что даже при использовании нормальной камеры realme 10 Pro банально не смог бы выжать из нее максимум. В довесок — зарядка на 33 Вт, в то время как одна из модификаций Redmi Note 12 Pro выдает аж 210 Вт.

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Дата выхода realme 10 Pro — 24 ноября, а цена будет варьироваться от 1 599 юаней (~ 13 500 рублей) до 1 899 юаней (~ 16 000 рублей) в зависимости от версии памяти, и это в Китае. С учетом того, что в нашей рознице за базовую модель линейки realme 10 без скидок просят 19 999 рублей, ждите ценника в районе 30k.

Сравнение смартфонов realme

Сравнение смартфонов realme. realme 6 Pro вышел 2,5 года назад, но по отдельным параметрам он лучше новинки. Фото.

realme 6 Pro вышел 2,5 года назад, но по отдельным параметрам он лучше новинки

Чтобы понять всю глубину глубин, нужно сравнить смартфоны realme, вышедшие за последние 2,5 года. Это аж 5 поколений, которые своими характеристиками доказывают, что каждая новинка — ухудшение предыдущей версии. Взгляните на ключевые характеристики смартфонов бренда, начиная с realme 6 Pro.

Характеристикаrealme 6 Prorealme 7 Prorealme 8 Prorealme 9 Prorealme 10 Pro
Экран6,6 дюйма, IPS, 90 Гц6,4 дюйма, AMOLED, 60 Гц6,4 дюйма, AMOLED, 60 Гц6,6 дюйма, IPS, 120 Гц6,72 дюйма, IPS, 120 Гц
Основная камера64 МП + 12 МП + 8 МП + 2 МП64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП64 МП + 8 МП + 2 МП64 МП + 2 МП
Фронтальная камера16 МП + 8 МП32 МП16 МП16 МП16 МП
ПроцессорSnapdragon 720GSnapdragon 720GSnapdragon 720GSnapdragon 695Snapdragon 695
Аккумулятор4300 мАч4500 мАч4500 мАч5000 мАч5000 мАч
Зарядка30 Вт65 Вт50 Вт33 Вт33 Вт

Каждое новое поколение Pro-версии смартфона realme — это шаг вперед и два назад. В realme 7 Pro завезли AMOLED-экран и ускорили зарядку, но убрали сверхширокоугольную фронталку и телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением. В realme 8 Pro завезли основную камеру на 108 МП, но ухудшили фронтальную, а также уменьшили скорость зарядки. В realme 9 Pro наконец-то сделали экран 120 Гц, но отказались от 108 МП камеры и еще сильнее понизили мощность блока питания.

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В итоге мы пришли к тому, что realme 10 Pro — это, в целом, еще более упрощенная модель, чем и без того неоднозначный realme 9 Pro. Вернули камеру на 108 МП, но поставили дешевый сенсор Samsung HM6 и отказались от сверхширика. Остальные ключевые параметры — один в один. Шаг вперед и два назад, как я и говорил.

Новый смартфон realme 10 Pro Plus

Новый смартфон realme 10 Pro Plus. realme 10 Pro Plus — более интересный, но все равно неоднозначный смартфон. Фото.

realme 10 Pro Plus — более интересный, но все равно неоднозначный смартфон

Всю глубину глубин осознали и в realme, поэтому, начиная с 9-го поколения, компания выпускает дополнительную версию смартфона с приставкой «Plus» по более высокой цене. В этот раз — телефон realme 10 Pro Plus. В отличие от обычной «прошки», в Plus-версии слизали дизайн HONOR 50 не только сзади, но и спереди: девайс оснастили экраном-водопадом.

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Если вы не брезгуете такими дисплеями, то данный факт пойдет в актив новинке. Тем более, что наконец-то смартфон realme избавился от выразительного подбородка. А вот характеристики realme 10 Pro Plus вновь соответствуют концепции «шаг вперед и два назад».

ХарактеристикаЗначение
Экран6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц
Основная камера108 МП + 8 МП + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 1080
Память8/128, 8/256 или 12/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка67 Вт

Здорово, что по сравнению с realme 9 Pro Plus на 500 мАч увеличили емкость аккумулятора, а также повысили герцовку до 120 Гц (в предыдущем поколении было 90 Гц). Но в остальном — уже привычная картина. Достойный сенсор Sony IMX766 на 50 МП с оптической стабилизацией, используемый даже во флагманских смартфонах вроде Xiaomi 12, заменили на посредственную матрицу Samsung HM6 на 108 МП без OIS, которую я уже вывел на чистую воду, рассказывая о базовой «прошке».

Новый смартфон realme 10 Pro Plus. У realme 10 Pro Plus изогнутый экран с минимальными отступами сверху и снизу. Фото.

У realme 10 Pro Plus изогнутый экран с минимальными отступами сверху и снизу

Да, поставили новый процессор Dimensity 1080. Но, судя по первым тестам Redmi Note 12 Pro с аналогичным чипом, по производительности это все тот же Dimensity 920 с минимальными изменениями. Купить realme 10 Pro Plus пока можно только в Китае по следующим ценам:

  • 8/128 ГБ — 1 699 юаней (~ 15 500 рублей);
  • 8/256 ГБ — 1 999 юаней (~ 17 000 рублей);
  • 12/256 ГБ — 2 399 юаней (~ 20 500 рублей).

Дешево, но только для местного потребителя. Всем остальным остается ждать выхода глобальной версии realme 10 Pro Plus, о дате презентации которой пока ничего не известно, надеясь на адекватное ценообразование. Вот только стоит ли оно того, если в отдельных аспектах новый смартфон — ухудшенная версия старой модели?

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