Технологический сбор на смартфоны, о котором говорили почти год, больше не проект. Минпромторг поставил подпись, и с 1 декабря 2026 года за каждый телефон, который ввозят в Россию или выпускают здесь, придётся платить. Сумма за одну трубку на первый взгляд смешная, но в ней спрятан подвох: два смартфона за одни и те же деньги могут обложить по-разному, и для части моделей сбор окажется почти вдвое больше, чем для соседей по полке. Продавцы электроники уже предупредили, что это дойдёт до ценников. Разбираемся, что именно утвердили, сколько это в рублях и какие смартфоны подорожают сильнее остальных.

Минпромторг поставил точку: ставки больше не проект

Весной ставки существовали только в проекте приказа, и мы уже подробно разбирали, как устроен технологический сбор и кто его платит. Теперь это не обсуждение, а действующий документ: приказ опубликован на портале правовой информации 15 октября.

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Старт тоже окончательный. Сначала сбор хотели запустить с 1 сентября, но после консультаций с бизнесом его сдвинули на три месяца, и Минпромторг прямо пишет: технологический сбор начнёт действовать с 1 декабря 2026 года. Платят юрлица и ИП, которые ввозят технику или производят её в России, — покупателю никто квитанцию не пришлёт, сбор окажется внутри цены.

Для смартфона в приказе не одна цифра, а сразу три:

373 рубля — базовая ставка;

— базовая ставка; 250 рублей — если товарный знак и модель есть в системе маркировки;

— если товарный знак и модель есть в системе маркировки; 496 рублей — если их там нет.

У ноутбуков всё вдвое дороже — 746, 500 и 992 рубля, а у обычных сотовых телефонов копеечные 75, 50 и 100 рублей. Но самое интересное не размер ставок, а то, почему у одного и того же смартфона их три.

Почему 373 рубля превращаются то в 250, то в 496

Сбор считается от базовой ставки с поправочным коэффициентом. Если сведения о модели есть в государственной системе маркировки (оператор — ЦРПТ, тот самый, что стоит за приложением Честный знак), ставка на 33% ниже базовой. Если сведений нет — на 33% выше.

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На бумаге это выглядит как скидка для честных и штраф для серых. На деле разница между 250 и 496 рублями — это почти двукратный разрыв. Производитель платит больше не потому, что что-то нарушил, а потому, что его модель не успела попасть в нужный список. Попасть в него быстро не получается, и именно из-за этого одни смартфоны подорожают заметнее других. О том, кого это коснётся, — в конце текста, а сначала о деньгах.

Сколько это добавит к ценнику на самом деле

Пара сотен рублей на фоне цены смартфона кажется ерундой, но всё зависит от того, сколько стоит сам аппарат. Я посчитал, какую долю цены занимает сбор:

смартфон за 10 000 рублей — от 2,5% до 5%;

смартфон за 30 000 рублей — от 0,8% до 1,7%;

флагман за 100 000 рублей — от 0,25% до 0,5%.

Это чистый сбор, без наценки магазина, а по пути до полки к нему добавляется наценка каждого звена. Поэтому сильнее всего новый платёж ударит по бюджетным моделям: владелец флагмана разницы не заметит, а покупатель недорогого смартфона за 10–12 тысяч — вполне.

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Из-за дорожающей памяти производители уже не раз поднимали цены, как это было, когда было объявлено о подорожании REDMI. Технологический сбор не станет главной причиной подорожания, но ляжет ещё одним слоем сверху.

А что с теми, что уже лежат на складах

Сбор платят при ввозе или производстве, поэтому смартфоны, которые уже продаются в магазинах, его не несут. Обсудить, будете ли вы обновляться до декабря, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Серая зона — товары, которые ввезли до 1 декабря, но в продажу они поступят позже. Выходит, что цены на устройства, которые магазины успеют завезти до начала зимы, могут ещё не включать сбор. Тем более что впереди распродажа 11.11, к которой смартфоны тоже могут подорожать.

Почему за новинку заплатят больше всех

Теперь о главном подвохе. Минпромторг рассматривает заявки и обновляет перечень моделей в системе маркировки раз в 90 дней. Значит, смартфон, который только что вышел, физически не успевает попасть в список к началу продаж и всё это время облагается по максимальной ставке — 496 рублей вместо 250.

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Получается парадокс: дороже всего сбор обойдётся не серым партиям, а самым свежим моделям, которые официально приходят в Россию после 1 декабря. Если вы присматриваетесь к смартфону, который уже продаётся, сбор почти не скажется на цене. А вот за новинку, которая выйдет зимой, придётся отдать чуть больше — и сильнее всего это почувствуют покупатели недорогих моделей. Свежие новости о ценах на смартфоны публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.