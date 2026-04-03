Xiaomi официально объявила о повышении цен на смартфоны REDMI. Это не слухи и не утечки. Об этом публично заявил президент мобильного подразделения компании Лу Вэйбин. Причина — глобальный кризис цен на память, который уже вышел за рамки того, что отрасль могла предвидеть. Все китайские смартфоны дорожают. REDMI здесь не первый и точно не последний. Разбираем, что произошло, кого это касается и чего ждать дальше.

Рост цен на смартфоны Xiaomi

Корень проблемы — память. Цены на модули оперативной и встроенной памяти за последний год выросли в четыре раза относительно минимумов прошлого года. Для понимания масштаба взгляните на конкретные цифры:

стандартный модуль 12/256 ГБ в минимуме стоил около $30 долларов (~ 2 400 ₽), а сейчас в районе $120 (~ 9 600 ₽);

конфигурация 12/512 ГБ подорожала до $210 (~ 16 900 ₽);

варианты 16 ГБ + 1 ТБ выросли в цене непропорционально сильно даже на этом фоне.

Именно память — компонент, который есть в каждом смартфоне без исключения. Когда она дорожает в четыре раза, производитель оказывается перед сложным выбором: поднять цену или урезать характеристики. Xiaomi выбрала первое. Это честнее, чем молча ставить меньший объем хранилища за те же деньги. Рост цен на смартфоны в этом контексте неизбежен, и REDMI просто признали это публично.

Какие смартфоны REDMI подорожали

Повышение цен вступает в силу 11 апреля 2026 года и касается конкретных моделей на китайском рынке:

REDMI K90 Pro Max : базовая цена вырастет примерно на 200 юаней (~ 2 300 ₽);

: базовая цена вырастет примерно на 200 юаней (~ 2 300 ₽); REDMI Turbo 5 и Turbo 5 Max: отменяются временные новогодние акционные цены, стоимость возвращается к стандартной.

Отдельно стоит отметить решение по версии с 512 ГБ памяти: несмотря на рост себестоимости, Xiaomi сохраняет субсидию в 200 юаней именно для этой конфигурации. То есть компания сознательно берет часть удара на себя, чтобы не отпугнуть покупателей, которые выбирают большой объем хранилища. Это небанальное решение — стоимость REDMI в топовых конфигурациях могла вырасти значительно сильнее. К счастью, пока все изменения касаются исключительно китайского рынка.

Цены на Xiaomi в России

Прямого ответа на этот вопрос нет. Xiaomi не дала конкретных сроков для глобального рынка. Но есть важный ориентир: на MWC 2026 в марте Лу Вэйбин прямо предупредил, что цикл роста цен на память — долгосрочная история. Внутренние оценки компании говорят о том, что себестоимость компонентов будет расти как минимум до конца 2027 года.

Смартфоны дорожают, и это не локальная китайская проблема. Тот же кризис памяти бьет по Samsung, по vivo, по OPPO, по всем без исключения. Цены на смартфоны в 2026 году будут выше, чем в 2025-м. Теперь это факт, который производители начали признавать публично. Россия в этом смысле не исключение: стоимость телефона REDMI на нашем рынке исторически следует за глобальными трендами с небольшим лагом.

Стоит ли покупать смартфон Xiaomi

Практический вывод из всего вышесказанного простой. Если смотрите на конкретную модель и цена сейчас устраивает — логика «подожду, вдруг дешевле» в текущих условиях работает против покупателя. Стоимость Xiaomi в обозримой перспективе вниз не пойдет. Рост себестоимости компонентов — не временная турбулентность, а структурный сдвиг в цепочке поставок, который сами производители оценивают как минимум в полтора года.

Самые интересные смартфоны Xiaomi и POCO в 2026 году

Цены на Xiaomi будут адаптироваться к новой реальности постепенно. Но направление движения понятно уже сейчас. О том, почему смартфоны на самом деле дорожают, мы подробно рассказывали в отдельном материале, где описывается механика ценообразования.