Что такое Честный знак и Госкан, или Как отличить подделку от оригинала

С введением параллельного импорта, разрешающего ввоз товаров без разрешения правообладателя, в Россию хлынули огромные объёмы контрафакта. Не сказать, что раньше его не было совсем. Но появление в цепочке поставок новых индивидуальных игроков привело к тому, что к оригинальной продукции стали активнее подмешивать подделки. Поэтому было решено дать покупателям из России возможность отслеживать происхождение товара, сроки его годности и другие параметры, влияющие на качество. Так появился Честный знак.

Что такое Честный знак и как это работает

Честный знак - это российская система маркировки товаров, которая позволяет определить, является ли конкретная продукция оригинальной и соответствует ли заявленным производителем срокам годности.

Какие товары маркируются по системе Честный знак:

Лекарства

Молочная продукция

Вода

Обувь, шубы и верхняя одежда

Табак

Товары лёгкой промышленности

Фотоаппараты и лампы-вспышки

Духи и туалетная вода

БАДы, антисептики

Медицинские изделия

Кресла-коляски

Шины и покрышки

Безалкогольные напитки

Пиво и слабоалкогольные напитки

Велосипеды

Икра осетровых и лососевых рыб (ограниченно)

Титановая металлопродукция (ограниченно)

Система Честный знак действует в России с 2019 года, но популярность начала обретать лишь совсем недавно. Всё это время правительство стимулировало производителей и импортёров маркировать свои товары. Для этого на них наносится специальный QR-код, который можно считать при помощи смартфона и получить всю информацию.

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Проверить товар через Честный знак можно двумя способами. Первый — скачать отдельное приложение Честный знак. Второй — отсканировать QR-код через инструмент Госкан на Госуслугах. Поскольку Госуслуги скорее всего есть у большинства россиян, предлагаю сразу обратиться к этому сервису и не плодить на устройстве несколько программ с идентичным набором функций.

Как использовать Госкан через Госуслуги

Запустите приложение Госуслуги у себя на смартфоне и авторизуйтесь;

В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Госкан»;

Дайте приложению разрешение на доступ к камере;

Найдите товар с QR-кодом Честного знака и наведите камеру смартфона на него;

и наведите камеру смартфона на него; Произойдёт мгновенное распознавание и на экране появится актуальная информация о товаре, если он участвует в программе Честный знак.

Скачать Честный знак

Что вы увидите? В зависимости от типа товара информация, которую покажет Честный знак, может меняться. Если это продукт питания, вы увидите наименование компании, которая произвела или импортировала его. Если это одежда, то наименование производителя, тип этой вещи и, возможно, даже характеристики. Но для простоты ориентации разработчики предусмотрели так называемые статусы.

Статусы в Честном знаке — это результат сканирования, который призван продемонстрировать, всё ли в порядке с вашим товаром:

Зелёный статус значит, всё в порядке; Серый статус — товар продан. Таким образом, например, выявляется новизна товара. Красный статус — товар не прошёл проверку подлинности.

Как отличить подделку от оригинала

Красный статус не всегда означает, что перед вами плохая вещь, продукт с истёкшим сроком годности или подделка. В каких-то случаях это просто признак того, что система не смогла обнаружить товар в своей базе. Такое бывает. Особенно, если производитель, поставщик или импортёр не зарегистрировались в Честном знаке.

Другое дело, если на товаре прямо указано, что QR-код является маркировкой системы Честный знак. В этом случае красный статус будет означать, что с товаром что-то не так. Обычно в приложении указывается, что именно. Опять же, всё зависит от типа товара. Для продуктов питания это может быть, например, истёкший срок годности, а для импортных товаров, духов или лекарств — подозрение на подделку.

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Наличие QR-кода на товаре как такового необязательно является признаком Честного знака. Всё-таки участие в программе является добровольным. Например, на моих кроссовках Puma QR-код есть, но к Честному знаку он не относится. Производитель, который ввозил их в Россию напрямую, ещё до введения санкций, в программе правительства не участвовал, а значит, и определить подлинность при помощи приложения невозможно. Хотя сомнений в этом лично у меня нет и так.