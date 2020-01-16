Наверное, вы уже заметили, что в начале года было много новостей о том, что вышел или выйдет новый гаджет, частота кадров экрана которого будет больше, чем сейчас. В первую очередь, это касается смартфонов и игровых мониторов. Вопрос только в том, нужна ли такая частота кадров. К примеру, если смартфон станет выдавать картинку с частотой 120 Гц, так ли это хорошо? С одной стороны, да, но есть у этого явления и минусы. При этом подкрадываются они, как говорится, откуда не ждали. Вы уверены, что хотите дальнейшего роста частоты кадров?

Не буду грузить вас сложными терминами и рассказывать о том, откуда взялось понятие ”развертка” и как работали электронно-лучевые трубки, от которых все и пошло. Лучше просто порассуждаем на столь актуальную сейчас тему.

В первую очередь, надо понимать, что нам сулят экраны с частотой, например, 120 Гц. Если написать на коробке со смартфоном, что он обладает такой частотой, скорее всего, его захочется купить, ведь “частота большая, все круто, надо брать”. На самом деле, не все так гладко. Иногда бывает такое, что под этой цифрой скрывается не фактическая частота перерисовки изображений на экране, а частота считывания сенсора экрана.

Поговорим немного о трендах: Почему 120 Гц экраны станут трендом 2020 года

То есть, 120 Гц в отношении именно изображения говорит о том, что картинка сменится 120 раз за одну секунду. Это много и картинка будет двигаться очень плавно, ведь даже 60 кадров в секунду смотрится уже существенно лучше, чем 30. Для примера, просто попробуйте снять видео с частотой 60 кадров в секунду и посмотреть его на экране смартфона. Если у вашего устройства хороший экран, вы сразу поймете разницу и не захотите больше снимать в 30 fps.

Одним из первых устройств с экраном 120 Гц был в свое время iPad Pro, который отлично себя показал и изображение на его экране двигалось очень плавно. В то же время, iPhone XS и другие модели этой серии тоже обещали экран с частотой 120 Гц, но в этом случае речь шла именно о считывании прикосновений. То есть за одну секунду сенсор получает информацию о положении пальца 120 раз. Путем нехитрых вычислений получаем одно считывание за 8,3 мс против 16,6 в случае с частотой 60 Гц. Улучшение этого показателя тоже хорошо, но это не так важно и едва ли улучшит восприятие смартфона.

Вышедший в прошлом году OnePlus 7 Pro с частотой обновления экрана 90 Гц действительно выдает 90 кадров в секунду. В первую очередь, это хорошо ощущается при пролистывании интерфейса. Отсутствие даже небольшого размытия и более плавное перемещение иконок и пунктов меню создает субъективное ощущение, что смартфон работает очень быстро.

Все это связано с восприятием. Вообще, считается, что наш мозг перестает воспринимать видеоряд как смену картинок после частоты 15 кадров в секунду. Именно после этого значения мы видим видео. Подмораживающее, дергающееся, смазанное, но видео. То есть мы получаем иллюзию движения. Кстати, именно такая частота кадров была у камеры GoPro Hero 3 в режиме 4К. Тогда быстрее не получалось.

Золотым стандартом кинематографа является значение 24 кадра в секунду. В этом есть свой шарм, так как картинка получается немного размытой и очень киношной. Мы можем погрузиться в нее и уйти в мир, созданный на экране, а не воспринимать его как продолжение реальности.

Иногда киношники начинают экспериментировать с частотой кадров, но получают свое ведро экскрементов на голову и перестают ставить свои опыты над форматом. Одним из относительно свежих примеров является фильм «Хоббит: Нежданное путешествие» режиссера Питера Джексона. В нем создатели попробовали предложить формат 48 кадров в секунду, но взамен получили приличную порцию критики.

В итоге, можно сделать вывод, что для каждого ”экшена” есть свой формат. Например, для съемок природы высокая частота кадров подойдет как нельзя лучше. То же самое можно сказать в отношении съемки личного архива — картинка будет буквально живой. А вот передача художественной идеи не требует повышенной реалистичности и лучше остановиться на небольших значениях. Геймеры мне возразят и будут правы. Для них лучше иметь большую частоту кадров, так как именно это позволяет более полно окунуться в игровой процесс, не пропустить важные детали, а заодно снять нагрузку с глаз.

Есть еще один момент, который надо учесть при создании и использовании экранов с высокой частотой обновления. Каждый кадр и каждый пиксель в нем просчитывается процессором с графическим ядром. Это значит, что увеличение частоты заставит их работать с большей нагрузкой. В стационарных условиях это не так критично, но в мобильных устройствах может очень негативно отразиться на автономности.

При этом далеко не всегда высокая частота обновления действительно нужна. При просмотре чего-то статичного, например, при чтении текста, просмотре передачи, где меняется только мимика ведущего, в логической игре и многих других местах, высокая частота обновления просто не нужна. Тут надо соблюдать баланс.

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Подытоживая сказанное, хочу заметить, что я за увеличение частоты кадров гаджетов, хоть и не уверен, что смогу сказать такое про кинематограф. По крайней мере свои видео я уже давно снимаю с частотой 60 fps (в Full HD). Я буду только рад, если устройства смогут воспроизводить и большую частоту кадров, но не стоит забывать о том, что такой контент занимает немало места. Просто так увеличивать частоту, сохраняя объем и, как следствие, теряя в битрейте, мне не хочется. Значит, надо что-то придумать. Ну, и не помешало бы получше использовать систему адаптивной подстройки частоты обновления экрана.

Все вместе это действительно выведет экраны современных устройств на новый уровень. В противном случае, мы получим что-то типа возможности съемки видео в 4K 60 fps в смартфоне. Функция ради функции, которой пользуются буквально единицы. Зато всем понятно, что у тебя крутой смартфон.