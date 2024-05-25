Сравниваем Google Pixel 8a и другие популярные смартфоны. Результаты неоднозначны

Процессор Tensor G3 является одной из главных особенностей смартфонов Google. В первую очередь благодаря его возможностям работы с искусственным интеллектом. Благодаря ему 8-е поколение Google Pixel так сильно привлекает внимание. Но когда мы выходим за пределы искусственного интеллекта, смартфоны компании перестают быть такими интересными. Есть несколько других смартфонов, которые оказываются лучше, чем он. Об этом сейчас и поговорим, посмотрев, как Pixel ведет себя в сравнении с некоторыми другими смартфонами.

Какой Google Pixel купить

Начнем с того, что даже смартфоны на Tensor G3 не работают одинаково. Тесты показывают, что Pixel 8 работает немного медленнее, чем Pixel 8 Pro, особенно в стресс-тестах, а Pixel 8a работает примерно так же, как и обычный Pixel 8. Он немного уступает в многоядерном GeekBench 6, но не так уж и существенно. Впечатляет, что 8a демонстрирует чуть лучшие результаты в интенсивном графическом стресс-тесте 3DMark.

Тем не менее, он не может сравниться с топовым Pixel 8 Pro, который превосходит его на несколько процентных пунктов во всех тестах. Кроме того, наблюдается значительный прирост производительности по сравнению с Pixel 7a прошлого поколения, а 8a значительно опережает его во всех тестах.

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Сравнение Гугл Пиксель с другими телефонами

А вот теперь самое интересное. Насколько хорошо показывает себя Pixel в сравнении с другими смартфона из его ценовой категории. Наши коллеги из AndroidAuthority сравнили его с мощным OnePlus 12R, бюджетным Samsung Galaxy A35, производительным Galaxy A55, стареющим Samsung Galaxy S23 FE и еще более старым, но и немного более дорогим Nothing Phone 2. Результаты оказались очень интересными.

Лучшие смартфоны по версии GeekBench 6

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, выпущенный в 2023 году, и установленный в OnePlus 12R, возглавляет первую партию бенчмарков, набирая многоядерный балл в GeekBench 6, больше, чем у остальных телефонов. Одноядерная производительность гораздо ближе к конкурентам благодаря использованию мощных процессорных ядер Cortex-X.

Что касается Pixel 8a на Tensor G3, то он не отстает от Samsung Galaxy S23 FE на Snapdragon 8 Gen 1 и не сильно уступает 8 Plus Gen 1 в Nothing Phone 2 по многопоточности. Очевидно, что более бюджетный Galaxy A35 здесь сильно отстает от конкурентов.

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Тестирвоание смартфонов в PCMark Work 3.0

Однако оценка PCMark Work 3.0 у Pixel 8a заметно ниже, чем у конкурентов. Это говорит о более бережном отношении к батарее при выполнении специфических рабочих нагрузок и/или о наличии узких мест в таких компонентах, как память.

Это немного странно, учитывая, что телефон так хорошо конкурирует в GeekBench 6, но это может означать, что некоторые рабочие нагрузки выполняются медленнее, чем у конкурентов. Показать влияет ли это на повседневное использование может только долгий тщательный тест каждого устройства в обычной жизни. При этом, у разных пользователей могут быть разные показатели в зависимости от того, какими приложениями они пользуются.

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Что касается графической производительности, то в одиночных тестах GPU Pixel 8a немного уступает даже среднему классу. Однако, как только начинается перегрев, он отыгрывает отставание. В итоге производительность в стресс-тестах оказывается сопоставимой с Galaxy S23 FE и Nothing Phone 2 и их пусть и более старыми, но флагманскими процессорами. Другими словами, Pixel 8a отлично справится с казуальными играми и сможет дать хороший игровой опыт, если вы выбираете что-то не очень требовательное, но играете долго.

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Чуть более современный флагманский чипсет в OnePlus 12R дает ему значительное преимущество в графической части, а хорошее охлаждение делает его лучшим среди этих телефонов в долгом стресс-тесте. Если вам нужен высокопроизводительный бюджетный телефон, 12R — отличный выбор. Galaxy A35 от Samsung предлагает лишь малую часть производительности 8a, зато его процессор не выделяет столько тепла, чтобы вызвать проблемы с падение производительности на долгой дистанции. В некотором роде это тоже победа.

Стоит ли покупать Google Pixel

Нельзя рекомендовать Tensor G3 и последние модели Пикселя тем, кто ищет абсолютную производительность во флагманском сегменте рынка. Однако при своей цене.и возможностях ИИ, которые он дает, это довольно хороший телефон. Их производительность вполне может сравниться с другими телефонами среднего уровня и даже с теми, которые продаются по чуть более высоким ценам, например Galaxy S23 FE и Nothing Phone 2. В сочетании с возможностями искусственного интеллекта, которые вы не найдете по такой цене больше нигде Pixel 8a (на данный момент) является мощной силой на рынке среднего класса.

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Тем не менее, тем, кто ищет абсолютное превосходство в классических показателях производительности лучше обратить внимание на OnePlus 12R. Даже 8 Gen 2 продолжает отлично справляться как с повседневными задачами, так и с играми высокого уровня. Он превосходит процессор, устанавливаемый в бюджетный смартфон от Google и даже более дорогой Pixel 8 Pro. Однако вы отказываетесь от функций искусственного интеллекта, беспроводной зарядки и долгосрочных обновлений, которые делают Pixel 8a одним из лучших предложений на рынке. Просто без высокой игровой производительности.