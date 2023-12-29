Секреты смартфонов Xiaomi, о которых многие владельцы даже не подозревают

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Герман Вологжанин

Смартфоны Xiaomi пользуются большой популярностью не только по причине соотношения цены и характеристик, но и благодаря огромному количеству интересных функций вкупе с возможностью гибкой настройки устройства. Среднестатистический владелец о них даже не подозревает, из-за чего упускает шанс выжать из мобильного аппарата максимум. Познакомьтесь с секретами Xiaomi, чтобы прокачать смартфон по полной программе.

Секреты смартфонов Xiaomi, о которых многие владельцы даже не подозревают. Раскрываем секреты смартфонов Xiaomi. Фото: GSMArena Official. Фото.

Раскрываем секреты смартфонов Xiaomi. Фото: GSMArena Official

Какой регион выбрать для Xiaomi

В настройках устройства вы можете изменить регион Xiaomi, выполнив несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Расширенные настройки».
  3. Во вкладке «Регион» выберите предпочитаемую страну.
Какой регион выбрать для Xiaomi. Изменение региона может улучшить работу устройства. Фото.

Изменение региона может улучшить работу устройства

Казалось бы, зачем все это нужно, если подавляющее большинство из нас живет в России, а не в каком-нибудь индийском штате? А дело в том, что выбор другого региона Xiaomi приводит к изменению параметров устройства и даже появлению новых функций при сохранении текущего языка меню:

  • Великобритания — полное отключение рекламы Xiaomi;
  • Сингапур — увеличение пиковой громкости;
  • Индия — снятие ограничений на громкость звука в наушниках, а также появление новых шрифтов и рингтонов;
  • Китай — более частые обновления системы;
  • США — улучшение плавности интерфейсом.

Словом, есть где разгуляться. Но обратите внимание, что смена региона Xiaomi также приводит к появлению новых приложений, многие из которых не удаляются и являются бесполезными в России.

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Что такое Joyose на Xiaomi

Есть несколько способов ускорить телефон Xiaomi: можно активировать производительный режим и убрать анимации, а в играх включить Game Turbo. Но ничто из этого не идет ни в какое сравнение с отключением Joyose — системного компонента, намеренно ограничивающего мощность устройства:

  1. Откройте раздел «Приложения» в настройках смартфона.
  2. Активируйте показ системных программ.
  3. Найдите в списке Joyose.
  4. Нажмите кнопку «Закрыть».
Что такое Joyose на Xiaomi. Отключив Joyose, вы ускорите Xiaomi. Фото.

Отключив Joyose, вы ускорите Xiaomi

Теперь при выполнении ресурсоемких задач смартфон будет работать на все 100%, что уже неоднократно было доказано тестами. Вместе с тем корпус начнет сильнее нагреваться, а после перезагрузки устройства процесс Joyose опять запустится, и его снова придется отключать.

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Разблокировка Xiaomi часами или фитнес-браслетом

Каким способом вы снимаете блокировку экрана? Может быть, рисуете графический ключ, вводите пароль или прикасаетесь пальцем к сканеру? Есть еще один более простой и удобный способ — разблокировка по Bluetooth. Он работает вместе с другими вариантами, позволяя получить доступ к главному экрану при условии, что рядом со смартфоном находятся умные часы или фитнес-браслет Xiaomi:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность».
  3. Нажмите на «Bluetooth».
  4. Выберите фитнес-браслет или часы, которые планируете использовать для разблокировки экрана Xiaomi.
Разблокировка Xiaomi часами или фитнес-браслетом. Держите носимый аксессуар рядом со смартфоном, и тогда не придется снимать блокировку. Фото.

Держите носимый аксессуар рядом со смартфоном, и тогда не придется снимать блокировку

Теперь, если смартфон будете держать именно вы, не придется рисовать графический ключ или вводить пароль, а достаточно будет просто сделать свайп. Но в случае, если устройство попадет в руки постороннего человека, ему не удастся разблокировать Xiaomi.

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Как улучшить звук на Xiaomi

Если вы любите слушать музыку на Xiaomi через наушники, то вам обязательно нужно попробовать расширенные настройки звука:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Звуковые эффекты».
  3. Откройте вкладку «Пользовательские эффекты».
Как улучшить звук на Xiaomi. Подключите наушники, чтобы открыть дополнительные эффекты. Фото.

Подключите наушники, чтобы открыть дополнительные эффекты

При условии подключения наушников здесь вы сможете активировать настройки звука Xiaomi под определенный возраст, а также персонализировать звучание, пройдя небольшой тест. На каком еще смартфоне вы такое встретите?

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Скрытые функции Xiaomi

Некоторые функции телефонов Xiaomi по умолчанию скрыты. И я имею в виду отнюдь не настройки разработчика Android, о которых многие знают. Также существуют скрытые настройки Xiaomi. Чтобы получить доступ к ним, необходимо установить приложение Activity Launcher.

Скачать Activity Launcher

После установки нужно запустить Activity Launcher и открыть вкладку «Настройки». Также можно воспользоваться поиском, чтобы включить историю уведомлений или, к примеру, узнать фактическую емкость аккумулятора смартфона.

Скрытые функции Xiaomi. Теперь скрытые настройки больше не прячутся. Фото.

Теперь скрытые настройки больше не прячутся

Более подробно о скрытых настройках Xiaomi мы рассказывали в отдельном материале, поэтому обязательно прочитайте его, чтобы познакомиться со всеми секретами.

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