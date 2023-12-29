Секреты смартфонов Xiaomi, о которых многие владельцы даже не подозревают

Смартфоны Xiaomi пользуются большой популярностью не только по причине соотношения цены и характеристик, но и благодаря огромному количеству интересных функций вкупе с возможностью гибкой настройки устройства. Среднестатистический владелец о них даже не подозревает, из-за чего упускает шанс выжать из мобильного аппарата максимум. Познакомьтесь с секретами Xiaomi, чтобы прокачать смартфон по полной программе.

Какой регион выбрать для Xiaomi

В настройках устройства вы можете изменить регион Xiaomi, выполнив несколько простых шагов:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Расширенные настройки». Во вкладке «Регион» выберите предпочитаемую страну.

Казалось бы, зачем все это нужно, если подавляющее большинство из нас живет в России, а не в каком-нибудь индийском штате? А дело в том, что выбор другого региона Xiaomi приводит к изменению параметров устройства и даже появлению новых функций при сохранении текущего языка меню:

Великобритания — полное отключение рекламы Xiaomi;

— полное отключение рекламы Xiaomi; Сингапур — увеличение пиковой громкости;

— увеличение пиковой громкости; Индия — снятие ограничений на громкость звука в наушниках, а также появление новых шрифтов и рингтонов;

— снятие ограничений на громкость звука в наушниках, а также появление новых шрифтов и рингтонов; Китай — более частые обновления системы;

— более частые обновления системы; США — улучшение плавности интерфейсом.

Словом, есть где разгуляться. Но обратите внимание, что смена региона Xiaomi также приводит к появлению новых приложений, многие из которых не удаляются и являются бесполезными в России.

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Что такое Joyose на Xiaomi

Есть несколько способов ускорить телефон Xiaomi: можно активировать производительный режим и убрать анимации, а в играх включить Game Turbo. Но ничто из этого не идет ни в какое сравнение с отключением Joyose — системного компонента, намеренно ограничивающего мощность устройства:

Откройте раздел «Приложения» в настройках смартфона. Активируйте показ системных программ. Найдите в списке Joyose. Нажмите кнопку «Закрыть».

Теперь при выполнении ресурсоемких задач смартфон будет работать на все 100%, что уже неоднократно было доказано тестами. Вместе с тем корпус начнет сильнее нагреваться, а после перезагрузки устройства процесс Joyose опять запустится, и его снова придется отключать.

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Разблокировка Xiaomi часами или фитнес-браслетом

Каким способом вы снимаете блокировку экрана? Может быть, рисуете графический ключ, вводите пароль или прикасаетесь пальцем к сканеру? Есть еще один более простой и удобный способ — разблокировка по Bluetooth. Он работает вместе с другими вариантами, позволяя получить доступ к главному экрану при условии, что рядом со смартфоном находятся умные часы или фитнес-браслет Xiaomi:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Пароли и безопасность». Нажмите на «Bluetooth». Выберите фитнес-браслет или часы, которые планируете использовать для разблокировки экрана Xiaomi.

Теперь, если смартфон будете держать именно вы, не придется рисовать графический ключ или вводить пароль, а достаточно будет просто сделать свайп. Но в случае, если устройство попадет в руки постороннего человека, ему не удастся разблокировать Xiaomi.

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Как улучшить звук на Xiaomi

Если вы любите слушать музыку на Xiaomi через наушники, то вам обязательно нужно попробовать расширенные настройки звука:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Звук и вибрация», а затем — «Звуковые эффекты». Откройте вкладку «Пользовательские эффекты».

При условии подключения наушников здесь вы сможете активировать настройки звука Xiaomi под определенный возраст, а также персонализировать звучание, пройдя небольшой тест. На каком еще смартфоне вы такое встретите?

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Скрытые функции Xiaomi

Некоторые функции телефонов Xiaomi по умолчанию скрыты. И я имею в виду отнюдь не настройки разработчика Android, о которых многие знают. Также существуют скрытые настройки Xiaomi. Чтобы получить доступ к ним, необходимо установить приложение Activity Launcher.

Скачать Activity Launcher

После установки нужно запустить Activity Launcher и открыть вкладку «Настройки». Также можно воспользоваться поиском, чтобы включить историю уведомлений или, к примеру, узнать фактическую емкость аккумулятора смартфона.

Более подробно о скрытых настройках Xiaomi мы рассказывали в отдельном материале, поэтому обязательно прочитайте его, чтобы познакомиться со всеми секретами.