Как правильно хранить смартфон, которым не пользуешься

По статистике люди меняют смартфон каждые 2-3 года. Происходит это отнюдь не только из-за поломки старого устройства. Ведь постоянно появляются модели с улучшенными характеристиками, и некогда любимый смартфон кажется не таким классным, каким он был изначально. После покупки нового устройства остро встает вопрос об использовании предшественника. Многие оставляют его в качестве запасного варианта. Но как хранить смартфон, чтобы в нужный момент он был готов прийти на помощь?

Где хранить смартфон дома

Прежде всего нужно определиться с местом для хранения смартфона. Оно должно соответствовать нескольким условиям:

быть сухим;

с комнатной температурой;

без попадания прямых солнечных лучей.

Таким образом, на роль места для хранения телефона лучше всего подойдет закрытый шкаф. Он соответствует всем перечисленным критериям, защищая старое устройство от внешних факторов.

Если вы решите оставить телефон на открытой полке, то на его поверхности быстро скопится пыль, которая засорит динамики и микрофон. Все это скажется на эксплуатации устройства после паузы.

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Нужно ли заряжать смартфон, которым не пользуешься

Перед тем, как убрать телефон в шкаф, его необходимо зарядить. Хотя бы на 50-80%. Это поможет не допустить глубокой разрядки, частенько происходящей, когда долго не пользуешься смартфоном. В противном случае он просто не запустится в ключевой момент.

Смартфон, которым не пользуешься, нужно хранить в выключенном состоянии. Это поможет сохранить энергию и избежать ту самую быструю разрядку. Вместе с тем время от времени его требуется подключать к источнику питания, поскольку даже в выключенном состоянии емкость аккумулятора постепенно опустошается. Лучше вообще достать батарейку, но в современных устройствах она несъемная, поэтому важно иногда заряжать старый телефон.

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Нужно ли пользоваться старым телефоном

Несмотря на то, что хранить смартфон нужно в выключенном состоянии, не помешает периодическое обслуживание. Примерно раз в месяц требуется доставать устройство из шкафа для очистки поверхности и визуального осмотра. При длительном хранении может вздуться корпус, а это — свидетельство необходимости срочной замены аккумулятора.

Чтобы батарейка не вздулась, раз в месяц старый телефон необходимо не только протирать и осматривать, но и включать. Запустите его буквально на пару минут для проверки работоспособности, а затем — снова отключите и уберите обратно в шкаф.

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Не включается старый телефон — что делать

Если вам не повезет, и в самый важный момент телефон не включится, знайте: случилась беда с аккумулятором. Она может быть более или менее серьезной. В первом случае мы имеем дело с глубокой разрядкой, из которой можно вывести устройство, если подключить его к источнику питания и оставить в покое на 1-2 часа.

Не получилось вывести смартфон из глубокой разрядки? Тогда обратитесь в сервисный центр с целью диагностики. Скорее всего, придется выполнить замену аккумулятора, что является неизбежным исходом почти для каждого старого устройства, лежащего без дела.

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Что делать со старым смартфоном

Как бы то ни было, перспективы у хранения старого телефона не самые радужные. Риски, что в какой-то момент выйдет из строя аккумулятор, все равно велики. Поэтому лучше отдать устройство в пользование другому человеку, который будет поддерживать необходимую активность. Также есть другие сценарии применения старого телефона:

превращение обычной колонки в умную;

навигатор для автомобиля;

автомобильный видеорегистратор;

домашняя веб-камера;

ретранслятор Wi-Fi.

Еще больше вариантов вы найдете в тематическом тексте, где мы рассказывали, как можно использовать старый смартфон. Наконец, не забывайте о собственной фантазии, которая способна подарить вторую жизнь залежавшемуся устройству.