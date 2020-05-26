Стоит ли покупать Galaxy A51. Что о нём говорят реальные владельцы

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Иван Кузнецов 0

Выбор смартфона для многих пользователей – процесс совершенно нетривиальный. Ведь по-хорошему нужно не только определиться с ценовыми пределами и операционной системой, что, кстати говоря, тоже не всегда делается по щелчку пальцев, но и выявить все компромиссы и преимущества выбранной модели. Делать это по видеообзорам на YouTube не стоит, всё-таки там зачастую сложно определить, говорит ведущий искренне или просто пересказывает рекламный текст. Поэтому лучше всего, во-первых, рассматривать уже проверенные модели, а, во-вторых, отталкиваться от отзывов реальных владельцев.

Galaxy A51 — самый популярный смартфон 2020-го года. Но оправдан ли этот статус?

В России начались продажи Galaxy A51. Чем он отличается от Galaxy A50

Самым популярным смартфоном под управлением Android на середину 2020 года считается Galaxy A51. Сказалась отличное сочетание цены, характеристик и дизайна. Причём дизайн здесь играет не самую последнюю роль, поскольку доступные аппараты зачастую выглядят откровенно так себе, а Samsung решилась на небывалый для отрасли шаг и упаковала бюджетный A51 в корпус флагманского S20, сдобрив всё это великолепие качественным AMOLED-дисплеем, подэкранным сканером отпечатков и четырёхмодульной системой камер. Осталось только выяснить, довольны ли таким набором сами владельцы.

Galaxy A51 — отзывы

Galaxy A51 стоит в России дешевле, чем в США и Европе

Отличный экран. Фронтальная камера настолько мелкая, что перестаёшь её замечать через час работы с девайсом. Блок камер почти не выпирает из задней панели. Это делает толщину девайса (около 8 мм) честной по всей его площади. Весьма удобная One UI 2.0. Настроек – завались. Включая тёмную тему. После обновления никаких фризов и лагов. Всё работает как по маслу. Камеры – моё почтение. За свою цену – идеальный выбор. Телефон купил для коммуникаций, интернета, видео и аудио. Не для игрушек. С такой нагрузкой аппарат справляется на ура, — пишет владелец A51 на «Яндекс.Маркете».

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Всего на площадке «Яндекса» оставлено 173 отзыва о Galaxy A51. Из них отрицательных (с оценкой ниже 3 баллов) – 36, что довольно показательно. Причём часть негативных отзывов совершенно очевидно была оставлена людьми, отношения к Galaxy A51 не имеющими. Об этом свидетельствуют фактически нестыковки. Например, в паре отзывов говорится, что смартфон не оснащён датчиком освещения, хотя таковой в его конструкции присутствует, ещё в двух или трёх сказано, что смартфон «умер» спустя полтора года использования, хотя A51 вышел в декабре 2019-го года, а до России добрался только в январе 2020-го.

Проблемы Galaxy A51

Это смартфон не без недостатков, но всё-таки очень хорош

Тем не менее, A51, безусловно, неидеален. Наиболее часто встречающимися претензиями к смартфоны являются малое время автономной работы и пластиковый корпус. Несмотря на аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч, Galaxy A51 живёт от одной зарядки всего лишь один день, жалуются пользователи. Правда, они ничего не говорят о своих сценариях использования, поэтому и делать какие-либо выводы о реальной автономности довольно сложно. Однако экземпляр в моей семье живёт примерно два дня при условии регулярного использования Instagram и Telegram.

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По поводу пластикового корпуса – согласен. Если носить смартфон без чехла, его перламутровый задник начинает покрываться мелкими царапинами. То же самое, кстати, касается и дисплея. Производитель утверждает, что это Gorilla Glass, но банальное ношение аппарата в кармане джинсов может приводить к появлению неглубоких царапин-волосков, что тоже неприятно. От себя ещё добавлю про периодические зависания. У этого явления нет общего правила и причин, к нему приводящих, но практика показывает, что 2-3 раза в неделю аппарат может зависнуть и 10-20 секунд не реагировать на прикосновения. С чем это связано, не знаю.

Стоит ли покупать Galaxy A51

Стоит ли покупать Galaxy A51? Определённо да, если вы ищете смартфон до 20 тысяч рублей с наилучшим сочетанием цены, характеристик и внешнего вида. Ведь найти на рынке более выгодный аппарат, чем этот, вы точно не сможете. Дело в том, что во всём мире Galaxy A51 продаётся за 350-400 долларов, и только в России и ещё ряде стран его можно купить за 16-20 тысяч рублей, что вдвое дешевле его розничной цены в развитых странах. Понятное дело, что таким образом Samsung просто захватывает рынок, но какая нам, как потребителям, может быть разница, правда?

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