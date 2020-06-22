Стоит ли покупать Redmi Note 8 Pro. Что говорят владельцы

Несмотря на то что в последнее время Xiaomi ударилась в ценовую конкуренцию с Apple, недорогие смартфоны в её ассортименте всё-таки остались. Причём недорогие относительно российских зарплат, а не флагманского Mi 10, который к нам приехал по цене 70 тысяч рублей. Такие аппараты китайская компания теперь выпускает под самостоятельным брендом Redmi, который может считаться продолжателем традиций «той самой Xiaomi», когда её продукцию называли «топ за свои деньги». Но ведь у Redmi довольно широкий ассортимент, мы поговорим только о Note 8 Pro.

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Судя по количеству отзывов на «Яндекс.Маркете», Redmi Note 8 Pro является одним из самых — если вообще не самым – популярных смартфонов бренда. В этом нет ничего странного. Он имеет крупный дисплей диагональю 6,5 дюймов, неплохой по меркам 2020 года дизайн, который не портит даже каплевидная выемка под фронтальную камеру, четырёхкамерный основной модуль с ультрашириком, макро- и телефото-объективами, ёмкий аккумулятор и NFC и при этом стоит всего 15-17 тысяч рублей в зависимости от конфигурации, которые отличаются друг от друга только объёмами памяти: 6/64, 6/128, 8/128 ГБ.

Отзывы о камере Redmi Note 8 Pro

Начнём с того, что положительных отзывов (оценка «4» и «5») у Redmi Note 8 Pro независимо от объёма памяти почти в 10 раз больше, чем отрицательных. Это позволяет сделать вывод о том, что в целом покупатели остались довольны своим выбором. Причём, что было очень удивительно для меня, больше всего восхищаются именно камерой.

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«Брал ради камеры. Не могу сказать, что она идеальна, но лучшей у меня в смартфоне ещё не было. Всё, что нужно, снимает очень хорошо. Мне как фотографу есть с чем сравнивать. Камера хоть и хорошая, но не идеальная. 64 Мп – это практически маркетинг, не говоря уже о макро-камере, которая вообще не нужна. Также довольно странная ночная съёмка, которая пытается сделать день из ночи. Главный недостаток камеры – сильно торчит на задней панели и её в обязательном порядке следует защищать специальным стеклом и чехлом. Также печалит, что камера не позволяет сохранять снимки в RAW», — написал один из пользователей.

«Камера не 64 Мп, но снимает очень хорошо: есть встроенная резкость как на айфоне, цвета более приятные (розоватые, а не жёлтые), вблизи если фотографировать (например, цветок, но при этом не включать макро-режим), будет казаться, что будто фото сделать на фотоаппарат, потому как определённая часть будет в резкости, а уже задние лепестки начнут размываться – выглядит профессионально. Так ещё и есть широкоформатная камера, очень удобно, а при съёмке видео очень плавное приближение, очень нравится», — подтвердил качество камеры другой пользователь.

Как правильно снимать на Redmi Note 8 Pro

Выходит, что камера у Redmi Note 8 Pro действительно хороша, однако, если вчитаться в отзывы, то становится понятно, что есть ряд оговорок, при выполнении которых вы останетесь довольны:

Фотографировать лучше всего на стандартный модуль, не задействуя остальные. Из-за их низкого разрешения качество фотографий будет далеким от идеального.

Фотографировать в полном разрешении нет никакого смысла, потому что, во-первых, смартфон начинает тормозить из-за слишком большого веса файла, а, во-вторых, такие фото занимают в памяти слишком много места.

Встроенным приложением камеры пользоваться неудобно, несмотря на обилие настроек, встроенных спецэффектов и режимов, которые как будто бы направлены на повышение качества съёмки.

Чтобы выжать из камеры Redmi Note 8 Pro максимум, лучше всего установить Гугл камеру. Она добавит смартфону поддержку полноценного ночного режима и обеспечит максимальное качество съёмки днём.

Проблемы Redmi Note 8 Pro

Однако есть и негативные стороны. Практика показывает, что, несмотря на стекло Gorilla Glass 5, из которого состоит корпус, подвержено появлению царапин не меньше, чем предыдущие поколения. Поэтому, если вы тот ещё аккуратист, лучше всего воспользоваться чехлом и защитной плёнкой – они уберегут поверхности смартфона от повреждения. Они же уберегут его от падений, которые неминуемы, учитывая довольно большой корпус и ощутимый вес – весит Redmi Note 8 Pro целых 200 граммов, что по сегодняшним меркам довольно много.

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Странно, что мало кто говорит о процессоре. В основе Redmi Note 8 Pro лежит чип MediaTek G90T, который хоть и производителен, но имеет ряд неоспоримых недостатков. Прежде всего это, конечно, проблемы совместимости с некоторыми видами софта из Google Play. К сожалению, разработчики не уточняют, какие приложения страдают от проблем с оптимизацией, а потому выявлять их вам придётся вручную. Второй недостаток – это фактический запрет на перепрошивки, ведь, как оказалось, MediaTek не предоставляет пользователям инструментарий для установки кастомных прошивок. Но если для вас это неважно, берите смело. Redmi Note 8 Pro реально классный аппарат за свои деньги.