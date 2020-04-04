Пандемия коронавируса, которая вынудила многие компании остановить производство фирменной продукции, кажется, совершенно не отразилась на китайцах. Во всяком случае, сейчас, когда американские и европейские предприятия не знают, выстоят ли они под натиском инфекции, Xiaomi и Redmi продолжают выпускать новую продукцию. Но если Xiaomi порадовала только детей выпуском новых смарт-часов Mi Bunny Watch 4, то Redmi обеспечила себе куда больший охват, представив свой первый фитнес-браслет Redmi Band. Разбираемся, чем же он так хорош и за что его стоит купить.

Чем Redmi Band отличается от Xiaomi Mi Band

Ну, начнём с того, что Redmi Band совершенно не похож на Xiaomi Mi Band, и это, пожалуй, самый главный плюс новинки. Дизайнеры Redmi отказались от формы обтекаемой капсулы как у Mi Band, которая лично мне никогда не нравилась, а сделали ставку на формат прямоугольного блока с рублеными гранями.

Xiaomi запатентовала смартфон, который сломает вам мозг

Такое решение, на мой взгляд, и выглядит более премиально, и позволяет с большим удобством управляться с интерфейсом. Всё-таки, когда экран не имеет изгибов, производить с ним все управленческие манипуляции куда как проще и комфортнее.

Изменилась и концепция ремешка. Если у Mi Band он представлял собой единое целое с отверстием для самого устройства, которое вставлялось туда как в паз и вынималось для зарядки, то у Redmi Band ремешок состоит из двух частей, одна из которых является съёмной. Именно она открывает доступ к зарядному разъёму.

У вас смартфон Xiaomi? Не вздумайте обновляться!

Как заряжать Redmi Band

Для зарядки Redmi Band использует полноценный интерфейс USB, благодаря чему его можно подключать и к пауэрбанку, и к компьютеру, и даже к фирменным сетевым фильтрам Xiaomi. То есть для того чтобы подзарядить гаджет, вам даже не понадобится специальный кабель, как в случае с Mi Band. Это делает фитнес-браслет Redmi более независимым от внешних аксессуаров, а значит, и более автономным.

Сколько Redmi Band держит заряд

К слову об автономности. Производитель заявляет, что Redmi Band способен проработать от одной зарядки до 14 дней. Это довольно большой срок, учитывая, что новинка, в отличие от первых Xiaomi Mi Band, оснащается цветным сенсорным дисплеем, не говоря уже о пульсометре, шагомере и функции определения типов спортивных тренировок и трекере сна.

Xiaomi запускает в России бесконтактную оплату через Mi Band

На мой взгляд, Redmi Band – это вообще лучшее, что могло случиться с рынком фитнес-браслетов. Xiaomi Mi Band в последнее время сильно подорожали и продаются по цене около 3000 тысяч рублей, да и, как по мне, выглядят далеко не самым лучшим образом. То есть, глядя на него, можно сразу понять, что это поделка Xiaomi. В случае с Redmi Band всё не так. Во-первых, он стоит всего 14 долларов, или примерно 1000 рублей, а, во-вторых, его дизайн меня привлекает куда больше. Всё-таки лично я предпочитаю стильную строгость, а изделие Xiaomi мне этого не давало.

За что стоит купить Redmi Band

Да, Redmi Band похож на браслеты Huawei Band. Вот только поделка Redmi обладает ровно тем же набором функций, настолько же привлекательным – по крайней мере, для меня – корпусом, но при этом стоит в несколько раз дешевле. Я понимаю, что, когда Redmi Band доберётся до России, он подорожает до 1,5, а может быть, даже до 2 тысяч рублей. Однако если заказать его на китайских интернет-площадках, вы сможете ощутить выгодность этой покупки в полной мере.

Чем отличается китайская и глобальная версия Mi Band 4

Лично я для себя уже решил, что куплю Redmi Band. Несмотря на то что спортом я не занимаюсь, новинка действительно может стать для меня отличным решением. В конце концов, покупать ради ходьбы, которая позволяет мне более или менее поддерживать форму, новый Mi Band мне не хочется, а вот 14 долларов за Redmi Band, который и шаги считает, и за качеством сна следит, я отдать готов. Пожалуй, даже дважды — слишком уж он красив.