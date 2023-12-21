Теперь мы знаем все про Samsung Galaxy S24: дизайн, характеристики и дата выхода нового смартфона

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что флагман Sаmsung Galaxy S24 появится только в 2024 году, сегодня стали известны все его ключевые особенности. Полностью раскрыты дизайн, характеристики и дата выхода линейки, традиционно включающей в себя три модели. Собрали для вас новости о Galaxy S24, и готовы рассказать, каким получится новый смартфон, чтобы уже сейчас можно было понять: стоит откладывать деньги на покупку свежего Samsung или нет.

Теперь мы знаем все про Samsung Galaxy S24: дизайн, характеристики и дата выхода нового смартфона. Samsung Galaxy S24 уже на подходе. Фото: Sam Beckman. Фото.

Samsung Galaxy S24 уже на подходе. Фото: Sam Beckman

Как будет выглядеть Samsung Galaxy S24

Утром 21 декабря был слит дизайн Galaxy S24. Младшая модель и версия с приставкой «Plus» почти не изменились по сравнению со смартфонами предыдущего поколения. В устройствах 2024 года наследуется тот же стиль, что и последние несколько лет. Только вспышка сместилась чуть ниже.

Как будет выглядеть Samsung Galaxy S24. Так выглядят Galaxy S24 и Galaxy S24+. Фото.

Так выглядят Galaxy S24 и Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 и S24+ будут доступны в четырех цветах:

  • темно-сером;
  • белом;
  • фиолетовом;
  • бледно-желтом.

Дизайн Galaxy S24 Ultra, как это было и с моделями предыдущего поколения, заметно отличается от младших версий. Но на фоне S23 Ultra все снова выглядит привычно.

Как будет выглядеть Samsung Galaxy S24. Это дизайн Galaxy S24 Ultra. Фото.

Это дизайн Galaxy S24 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra также предлагается в четырех цветах: темно-сером, бежевом, фиолетовом и бледно-желтом. Возможно, на старте продаж будут доступны и другие варианты.

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Характеристики смартфонов Galaxy S24

Но главная часть дорелизного слива — характеристики Samsung Galaxy S24. Предлагаем взглянуть на техническое оснащение всех смартфонов линейки, чтобы сопоставить их возможности.

ХарактеристикиGalaxy S24Galaxy S24+Galaxy S24 Ultra
Экран6.2 дюйма, AMOLED (FullHD+), 2600 нит6.7 дюйма, AMOLED (WQHD+), 2600 нит6.8 дюйма, AMOLED (WQHD+), 2600 нит
Основная камера50 МП50 МП200 МП
Зум камеры3-кратный оптический
30-кратный цифровой		3-кратный оптический
30-кратный цифровой		3/5-кратный оптический
100-кратный цифровой
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3
Память8/128 или 8/256 ГБ12/256 или 12/512 ГБ12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор4000 мАч4900 мАч5000 мАч
Скорость зарядкиот 0% до 50% за 30 минутот 0% до 65% за 30 минутот 0% до 65% за 30 минут
Материал рамкиАлюминийАлюминийТитан

На первый взгляд, в сравнении Galaxy S24 и Galaxy S23 нет никаких отличий. Но они есть. Во-первых, на 0.1 дюйма подросла диагональ экрана и увеличилась емкость аккумулятора. Во-вторых, произошел переход на процессор Snapdragon 8 Gen 3. Впрочем, не исключено, что этот чип будет представлен только в версии для США, а устройства для других регионов получат Exynos 2400.

Характеристики смартфонов Galaxy S24. Слитые характеристики линейки Galaxy S24. Фото.

Слитые характеристики линейки Galaxy S24

В смартфоне Galaxy S24 Plus проапгрейдили разрешение экрана, и теперь у него самая высокая плотность пикселей во всей линейке. При этом начинка Galaxy S24 Ultra на фоне изменений младших моделей выглядит их скромно. Из нововведений пока стоит выделить разве что титановую рамку. Больше подробностей мы узнаем уже из презентации Samsung Galaxy S24.

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Искусственный интеллект в смартфоне

Помимо обновления аппаратных компонентов смартфоны линейки Galaxy S24 порадуют функциями искусственного интеллекта. Предполагается, что свежие устройства получат генеративную модель Samsung Gauss Language.

Искусственный интеллект в смартфоне. Galaxy S24 будет напичкан искусственным интеллектом. Фото.

Galaxy S24 будет напичкан искусственным интеллектом

На смартфонах Samsung будет доступен чат-бот наподобие ChatGPT для генерации текста, а оболочка One UI 6.1, чей анонс состоится в день презентации Galaxy S24, предложит еще несколько функций на основе искусственного интеллекта:

  • удаление объектов на видео;
  • переводчик во время звонка;
  • создание обоев через нейросеть.

Представители серии Galaxy S24 должны стать самым большим прорывом в области ИИ на Android-смартфонов, и, скорее всего, в 2024 году многие производители возьмут на вооружение опыт Samsung.

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Дата выхода Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 выйдет 18 января 2024 года. Именно в этот день состоится презентация Galaxy Unpacked 2024, на которой покажут все новинки корейской компании. Сразу после анонса можно будет оформить предзаказ Galaxy S24.

Дата выхода Samsung Galaxy S24. Обратный отсчет уже пошел. Фото.

Обратный отсчет уже пошел

В России Galaxy S24 появится в течение двух недель с момента презентации, как это было в прошлом году. Но предзаказ откроется раньше. Не исключено, что даже до Galaxy Unpacked 2024. Однако Цена Galaxy S24 остается неизвестной. Но с высокой долей вероятности она не изменится по сравнению со смартфонами предыдущего поколения и составит:

  • от $799 (~ 72 500 ₽) за Galaxy S24;
  • от $999 (~ 90 500 ₽) за Galaxy S24+;
  • от $1199 (~ 108 500 ₽) за Galaxy S24 Ultra.

Со временем цена Galaxy S24 в России, безусловно, опустится, но на старте она может быть даже выше предполагаемых цифр, поскольку Samsung до сих пор не вернулась на наш рынок, и ритейлерам приходится искать альтернативные способы поставки устройств.

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