Теперь я знаю, какой смартфон купить! Вышел самый быстрый Redmi Note

Компания Redmi решила ударными темпами закончить 2022 год, проведя огромную презентацию, в рамках которой были показаны новые смартфоны. Помимо условных флагманов Redmi K60 и K60 Pro суббренд Xiaomi представил очередную модель в линейке Note 12. Новинка получила имя Redmi Note 12 Pro Speed Edition, и это — самый быстрый смартфон в серии. Давайте разберемся, что скрывается под его капотом, на кого он похож, и как не запутаться в линейке Redmi Note 12, в которой теперь насчитывается уже 6 смартфонов.

Характеристики Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Внешне Redmi Note 12 Pro Speed Edition почти не отличается от других представителей серии. Перед нами все та же лопата с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, емким аккумулятором и относительно быстрой зарядкой. Главные изменения коснулись процессора и камеры, о чем свидетельствуют характеристиках Redmi Note 12 Pro Speed Edition.

Характеристика Значение Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 108 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 778G Память 6/128, 8/256 ГБ или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

В качестве аппаратной платформы смартфон использует прошлогодний чипсет Snapdragon 778G — самое производительное решение в линейке Redmi Note. Если мы сравним его показатели в синтетических тестах с чипом Dimensity 1080, которым обзавелись другие «прошки», то увидим небольшой, но все-таки прирост. И, как ни крути, процессоры Qualcomm более привлекательны на фоне даже хорошего железа MediaTek за счет оптимизации приложений и обработки изображения, когда речь заходит о фото- и видеосъемке.

Основная камера Redmi Note 12 Pro Speed Edition представлена знакомым 108-мегапиксельным сенсором Samsung S5KHM2, чей размер составляет 1/1.52″. Матрица активно используется в разных смартфонах и уже успела хорошо зарекомендовать себя как в недорогих моделях вроде Redmi Note 10 Pro, так и в условных флагманах наподобие Xiaomi 11T Pro. Но камеру нового устройства выгодно отличает наличие оптической стабилизации изображения, что должно положительным образом сказаться на качестве снимков, сделанных вечером и в движении.

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Остальные камеры, как и прочие характеристики смартфона, заслуживают внимания в меньшей степени. Ну, разве мы впервые видим 8-мегапиксельный сверхширик, аккумулятор на 5000 мАч, 67-ваттную зарядку или X-осевой линейный вибромотор? Вот и я о том же.

Сколько стоит новый телефон Redmi

Новинка поступила в продажу только в Китае. Там в зависимости от версии памяти купить Redmi Note 12 Pro Speed Edition можно за:

1 699 юаней (~ 17 300 ₽) — 6/128 ГБ;

1 999 юаней (~ 20 300 ₽) — 8/256 ГБ;

2 199 юаней (~ 22 300 ₽) — 12/256 ГБ.

Цена Redmi Note 12 Pro Speed Edition более чем адекватная, и можно лишь в очередной раз посетовать на то, что модель предназначена исключительно для китайского рынка. Глобалка тоже будет, но уже в следующем году, по более высокой цене и с другим именем.

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На кого похож новый Redmi Note

Несмотря на всю выразительность Redmi Note 12 Pro Speed Edition, нечто подобное мы уже видели. Летом 2022 года на глобальном рынке был представлен смартфон Xiaomi 12 Lite, многое от которого почерпнул Redmi. Это и оформление лицевой панели, и чипсет Snapdragon 778G, и камера на 108 МП, и 67-ваттная зарядка. Но в более подробном сравнении Redmi Note 12 Pro Speed Edition и Xiaomi 12 Lite можно найти немало отличий, незаметных на первый взгляд.

Характеристика Redmi Note 12 Pro SE Xiaomi 12 Lite Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц 6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц OIS камеры Есть Нет Фронтальная камера 16 МП 32 МП Расположение сканера В кнопке питания В экране Аккумулятор 5000 мАч 4300 мАч Размеры 162,9 х 76 х 7,9 мм 159,3 х 73,7 х 7,3 мм Вес 181 г 173 г

А самая большая разница заключается в цене. Официальная стоимость Xiaomi 12 Lite в России (без учета скидок) — 40 990 ₽. Мало того, что Redmi Note 12 Pro Speed Edition почти в два с половиной раза дешевле, так еще у новинки более емкий аккумулятор, да и камера может похвастать оптической стабилизацией. Лицо человека, купившего Xiaomi 12 Lite за 40к, представили?

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Какой Redmi Note 12 купить

По состоянию на конец 2022 года на глобальном рынке не представлен ни один смартфон серии Redmi Note 12, коих в Китае накопилось уже 6 штук. Загибайте пальцы и тренируйте память:

Более подробную информацию о других смартфонах Redmi Note 12 вы найдете в отдельном материале, а я лишь напомню об их основных особенностях. Младшую модель можно вынести за скобки, так как она интересна разве что свежим чипсетом Snapdragon 4 Gen 1, и с высокой долей вероятности появится на глобальном рынке под тем же именем.

Redmi Note 12 Pro с камерой Sony IMX766 (OIS) тоже ждет глобальное воплощение, как и Note 12 Pro+ с 200-мегапиксельным сенсором Samsung HPX, а вот Discovery Edition с 210-ваттной зарядкой и YIBO Edition с флуоресцентной крышкой — эксклюзив для Китая.

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Поскольку Redmi Note 12 Pro Speed Edition стоит ровно столько же, сколько и базовая «прошка», именно новая модель за счет мощного и стабильного чипсета вкупе с хорошо зарекомендовавшей себя камерой выглядит самым сбалансированным представителем в серии. Speed Edition появится на глобальном рынке, но под именем POCO X5 Pro.

Это вполне логичное решением не только с учетом стоимости новинки, но и на фоне откровенно заурядных характеристик POCO X4 Pro. Теперь хоть и железо помощнее будет, и камера системой OIS обзаведется. Ждать осталось недолго: уже 5 января представители серии Redmi Note 12 начнут свое путешествие по миру, а первой остановкой будет Индия.