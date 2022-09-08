Почему вам нужно купить смартфон на процессоре Snapdragon 6 Gen 1

Не секрет, что процессор смартфона влияет не только на производительность, но и на другие характеристики: автономность, скорость зарядки, качество фото, возможности видеосъемки и так далее. Если устройство оснащено посредственным железом, то пострадают и геймеры, и люди, привыкшие к высокому уровню комфорта. Поэтому ни в коем случае нельзя обходить стороной новые процессоры, включая представленные 6 сентября Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1.

Компания Qualcomm, которая занимается их разработкой, является бесспорным лидером среди производителей мобильных SoC, но на этот раз речь идет не просто о новых чипсетах, а о по-настоящему прорывном железе, способном изменить представление о бюджетных устройствах. Постараюсь объяснить, чем же так интересен Snapdragon 6 Gen 1, и почему в следующем году вы должны искать смартфон, работающий именно на нем. Также посмотрим и на Snapdragon 4 Gen 1, но сначала немного вводной информации.

Какие процессоры Snapdragon лучше

Невозможно оснастить дешевый смартфон передовым процессором, так как он либо перестанет быть дешевым, либо производитель гаджета понесет серьезные убытки. Поэтому Snapdragon предлагает чипсеты разных ценовых категорий, в определении которых помогает первая цифра в названии:

Snapdragon 8 — флагманы;

Snapdragon 7 — субфлагманы;

Snapdragon 6 — среднебюджетники;

Snapdragon 4 — бюджетники.

То есть смартфон, оснащенный передовым чипсетом 8-й линейки (например, Snapdragon 8 Gen 1) при прочих равных можно именовать флагманом, а устройство на базе представителя 6-й линейки — в лучшем случае среднебюджетником. Эту информацию обязательно нужно иметь в виду, чтобы понимать, насколько прорывным получился Snapdragon 6 Gen 1.

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Snapdragon 6 Gen 1 — характеристики

Новый процессор — наследник Snapdragon 695, который встречается в таких известных смартфонах, как Redmi Note 11 Pro 5G, realme 9 Pro и POCO X4 Pro 5G. Прошлогодний чипсет был неплох с точки зрения производительности (порядка 400k в AnTuTu), являлся довольно энергоэффективным (техпроцесс 6 нм), но не мог раскрыть возможности камеры смартфона, в чем заставляет убедиться наше недавнее сравнение.

Snapdragon 6 Gen 1, будучи его преемником, получил в свое распоряжение 4 производительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и такое же количество энергоэффективных ядер Cortex-A55, а построена система на кристалле с выполнением технормы 4 нм. Безо всяких оговорок это флагманский показатель, которым сегодня могут похвастать только передовые чипы вроде Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000. С учетом того, что речь идет о процессоре средней производительности, смартфоны на Snapdragon 6 Gen 1 должны долго держать заряд аккумулятора, а также не греться при выполнении ресурсоемких задач.

На фоне Snapdragon 695 улучшилась как энергоэффективность, так и производительность. Причем разработчики заявляют о 40% приросте вычислительных мощностей процессора и улучшении на 35% его графических возможностей. Отмечу, что это самый существенный апгрейд производительности чипсетов Qualcomm за последние годы во всех сериях (обычно рост составляет 15-30%).

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Если не подведет оптимизация, владельцы смартфонов на Snapdragon 6 Gen 1 смогут рассчитывать на максимальные настройки графики в любых играх, а также шуструю работу устройства при выполнении других задач. Тем более, что новый процессор поддерживает флагманские стандарты оперативной (LPDDR5) и постоянной (UFS 3.1) памяти. Подобным сейчас могут похвастать только дорогие модели.

Но интересен Snapdragon 6 Gen 1 далеко не только своими вычислительными возможностями и техпроцессом 4 нм. Если главным недостатком Snapdragon 695 была обработка изображения при съемке фото и видео, то новый чипсет обзавелся поддержкой записи роликов в 4K и алгоритмов, убирающих шумы на фотографиях. И это не самое главное. У Snapdragon 6 Gen 1 есть две киллер-фичи для тех, кто запускает камеру каждый день: поддержка сенсоров с разрешением 200 МП и запись HDR-видео.

Наконец, чипсет получил усовершенствованный модем 5G, что нас интересует в меньшей степени, а также поддержку стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E. Еще заявлен Bluetooth 5.2 со всеми аудиокодеками Qualcomm от aptX Adaptive до aptX Lossless. Узнайте, почему это важно.

Смартфоны на Snapdragon 6 Gen 1

Первые устройства на базе Snapdragon 6 Gen 1 появятся начале 2023 года. Поэтому сейчас невозможно с точностью сказать, на какие смартфоны вам стоит обратить внимание. Но по опыту прошлых лет могу сделать предположение, что одной из самых популярных моделей на Snapdragon 6 Gen 1 станет Redmi Note 12 Pro, который как раз ради маркетинга можно дополнить недорогой 200-мегапиксельной камерой.

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Чем интересен Snapdragon 4 Gen 1

Одновременно со Snapdragon 6 Gen 1 был представлен чипсет для бюджетных смартфонов — Snapdragon 4 Gen 1. Он является наследником Snapdragon 480 и интересен в меньшей степени, но обойти его стороной нельзя. В новом процессоре 4-й серии заявлен рост на 15% вычислительных и на 10% графических мощностей. Результат в AnTuTu — 380 тысяч баллов, и это уже подтвержденные цифры, подробнее о которых скажу чуть позже.

Пока сосредоточимся на других характеристиках Snapdragon 4 Gen 1. Как и представитель 6-й серии, чипсет поддерживает сети 5G и имеет в своем распоряжении 4 ядра Cortex-A78 и 4 ядра Cortex-A55, но с тактовой частотой до 2 ГГц. При этом чип выполнен с технормой 6 нм, что тоже очень хорошо и сулит хорошую энергоэффективность.

Для Snapdragon 4 Gen 1 заявлена поддержка камер с разрешением 108 МП, а вот запись видео ограничится только 1080p (60 fps). Еще новый чипсет умеет работать с экранами, обладающими частотой обновления 120 Гц, и использует один из самых актуальных стандартов Bluetooth 5.2. Правда, уже есть и более современная версия «синезуба».

Snapdragon 4 Gen 1 — смартфоны

Несмотря на то, что Snapdragon 4 Gen 1 был представлен в один день со Snapdragon 6 Gen 1, смартфоны на бюджетном процессоре появятся уже в сентябре. Первой ласточкой станет iQOO Z6 Lite для китайского рынка. Если верить пресс-релизу производителя, устройство на базе нового чипа Snapdragon набирает 388 тысяч баллов в AnTuTu, опережая Dimensity 700 и уж тем более Snapdragon 680.

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По-настоящему массовое производство смартфонов на Snapdragon 4 Gen 1 начнется в 2023 году, и уже можно сказать, что этот чипсет так и просится для установки в условный Redmi Note 12, realme 10 или POCO M5 Pro. Как оно будет на самом деле — узнаем позже. А пока держите в голове несомненные достоинства новых процессоров Snapdragon. Очевидно, в следующем году мы станем свидетелями воплощения в жизнь лозунга Make Snapdragon Great Again, который был смазан неоднозначными чипсетами Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1.