Теперь я знаю, в чем главная проблема дорогих телефонов

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Артем Сутягин 0

Мне всегда нравились цвета — простые, яркие или насыщенные, иногда кричащие. Есть в этом что-то интересное. Особенно интересно мне это стало с тех пор, как я начал заниматься фотографией и видео и понял, что это не просто черный, белый и красный, а целая магия оттенков, которые сливаются воедино, создавая часто уникальное сочетание. А еще к нему можно добавить свечение, насыщенность, отблески и тому подобное. Все это успешно используется производителями некоторых смартфонов. Вот только не все придают этому значение и иногда кажется, что инженеры просто забывают об этом, гонясь за очередными мегапикселями. Смотря на это, становится немного грустно, ведь часто нас просто лишают того, чего мы хотим.

Если вернуть цвет этой картинке, сильно она не изменится.

Почему так мало цветные телефонов

Долгое время у нас в стране как-то не принято было покупать что-то цветное. Мол, незачем выделяться. А то и вообще, некоторые до сих боятся, что их примут за сами понимаете кого. Если бы ограничения в поставках смартфонов разных цветов были только в России, я бы не стал писать эту статью. Но это общемировая проблема (именно этим словом хочется назвать положение дел).

Для меня нет ничего интересного в сером или черном цвете. Я не говорю, что ими нельзя пользоваться, просто должна быть какая-то альтернатива. Градации серого едва могут кого-то удивить, а вот хорошо подобранные оттенки ярких цветов — это действительно важное дело.

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Как менялись телефоны за последние 30 лет

Помните, как в конце девяностых были огромные телефоны с выдвижной антенной, изящность которых была где-то между трамваем и шлакоблоком? Потом были нулевые, которые подарили нам целую россыпь ярких моделей. Они выделялись всем, включая цвета, размеры корпуса и даже форму клавиатуры. Вот это действительно было чУдное время экспериментов.

В девяностые верхом изящества являлось что-то вроде этого.

Затем мы снова спускались в темную бездну и к концу десятилетия мы опять пользовались смартфонами, которые были черными, серыми и безжизненными. В технологичности (для того времени) им было не отказать, но узнаваемости у них почти не было.

Затем произошло нечто необычное, и мы снова вернулись в богатый и яркий мир красочных смартфонов. Такие производители, как Samsung, Google, Apple, Huawei наконец-то осознали, что могут применять цвета, не делая при этом устройства аляпистыми и безвкусными. Они могли играть с оттенками и создавать яркие, уникальные оттенки. Иногда они были матовыми, иногда кричащими, но они не умоляли достоинств самих смартфонов.

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Мы видели оригинальный Pixel в синем, Galaxy S6 в красивом зеленом и синем, красные iPhone 7 и OnePlus 6, потрясающие градиенты телефонов Huawei, Honor и Xiaomi и многое другое. Фиолетовый, синий, бирюзовый, зеленый, красный, оранжевый — никакой цвет не был лишним, если подходить к нему правильно. Оказалось, что телефоны могут быть яркими и живыми.

Слева iPhone серии Pro, а справа обычной.

Скукота…

Какого цвета бывает новый iPhone и Samsung

Но схема не проработала долго и теперь мы снова скатились к скучным, приглушенным смартфонам высокого класса. В этом году было выпущено несколько флагманов от разных брендов, которые следовали той же схеме — чем мрачнее, тем лучше. Только более дешевые модели еще как-то стараются привлекать внимание. Вот несколько примеров:

  • Galaxy S21 Ultra выпускается в темно-коричневых, серых и черных тонах, а S21 Plus предлагает красный и фиолетовый варианты.
  • Xiaomi Mi 11 Ultra доступен в белом и черном цветах, а у обычного Mi 11 есть два синих варианта, один из которых выглядит действительно потрясающе.
  • OnePlus 9 Pro имеет три скучных варианта, в то время, как вы можете выбрать обычные 9-ки светло-синего или фиолетового цвета.
  • Galaxy Z Fold 3 предлагает три мрачных тона, в то время, как более дешевый Z Flip 3 имеет аккуратное светло-фиолетовое исполнение.
  • У iPhone 13 Pro и Pro Max есть только серебристо-синий вариант, а у 13 и 13 Mini — очень насыщенный красный и синий цвета.
  • Google Pixel 6 Pro будет выпущен в белом, золотом и черном цветах, а меньший 6 будет предлагать сине-зеленый и оранжевый варианты.

Все бренды смартфонов, включая самые крупные из них, похоже, решили, что телефоны Pro/Ultra должны быть доступны только в тусклых и строгих тонах, как если бы элегантность была синонимом мрачности. Как будто премиальный вид может быть достигнут только с помощью самого тусклого тона. Но вспомните красные цвета Ferrari, ярко-желтые оттенки Lamborghini и божественный синий цвет Bentley? Это говорит о том, что дорогие вещи могут быть яркими, и пользователям надо давать выбор.

Кто скажет, что этот Bentley Continental аляпистый и безвкусный?

Давайте называть вещи своими именами — цвета Pro и Ultra версий выглядят скучно и неубедительно. Конечно, такой подход может понравиться большой аудитории, но я уверен, что найдется много пользователей, которые захотят купить не только черный или серый iPhone, даже выбирая топовую версию за 150 000 рублей.

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Почему дорогие телефоны такие скучные

У меня есть теория о том, что откат к серому и скучному мобильному миру начался после введения санкций против Huawei. Я давно говорил, что ее телефоны могут быть красивыми и яркими, и при этом роскошными. Теперь, когда компании нет, остальным не на кого ровняться, и их скучные дизайнеры снова ушли с свой спокойный серо-белый мирок, вытащить из которого их сможет только пара моделей сильного бренда. Но кто решится на такой шаг?

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