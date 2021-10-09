Как сделать живые обои на Android и iOS самому

Персонализация обоев смартфона — это эффективный способ сделать домашний экран уникальным и непохожим на домашние экраны других пользователей. Конечно, есть очень красивые штатные заставки, миллиарды красивых фото в интернете и тысячи фотографий в самом телефоне, но именно видеообои производят ни на что не похожий эффект. Живые обои, которые перемещаются как GIF при нажатии и удерживании, делают работу с Android или iPhone еще более интересной. И да, вы правильно прочитали, что установка таких обоев возможна на любом смартфоне. Что удивительно, на iOS сделать это даже проще. Но я расскажу о процессе создания их на обеих платформах.

Живые обои для телефона своими руками

Некоторые смартфоны поставляются со встроенными живыми обоями, но создание собственных живых обоев из любого имеющегося у вас видео занимает всего несколько минут. Подумайте, насколько интересно было бы каждый раз при включении телефона видеть водопад, который вы сняли в поездке, или капли воды, красиво падающие с крыши.

Звучит заманчиво? Тогда сейчас расскажу, как это сделать, и начну с описания процесса на Android. В этом случае надо будет скачать приложение, а на iOS все делается штатными средствами.

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Как сделать живые обои на Android

Android не предлагает встроенных средств для создания живых обоев, но вы можете получить доступ к аналогичным функциям через сторонние приложения, доступные в Google Play. Поиском можно найти огромное количество таких приложений, но к наиболее известным относятся следующие:

Некоторые приложения не просто создают обои, но и автоматизируют процесс их установки, делая все за вас после того, как вы внесете необходимые настройки. Среди интересных приложений можно так же назвать Muzei Live Wallpaper, которое каждый день будет предлагать вам новые живые обои с хорошо известными произведениями искусства. А если вам больше по душе природа, то обратите внимание на Forest Live Wallpaper, предоставляющее вам живые обои на тему леса.

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Расскажу, как выглядит процесс автоматического создания живых обоев на примере приложения Video Live Wallpaper.

Для начала скачайте приложение из Google Play и запустите его, затем после нескольких приветственных сообщений с краткой инструкцией откройте галерею, нажав верхнее поле. Теперь выберите видео, которое хотите использовать в качестве живых обоев.

Желательно, чтобы видео было вертикальным, в противном случае оно может быть сильно обрезано или искажено. Дальше выберите настройки, которые вам нравятся для ваших живых обоев. Можно даже сделать так, чтобы они воспроизводились со звуком. Впрочем, это не самая хорошая идея. Зато вы можете зациклить видео, чтобы оно воспроизводилось без перерыва. И внести несколько других настроек. Все они будут перед вами.

После того, как все будет готово, нажмите кнопку установки обоев. Вот и все. Вы можете выбрать другое приложение, но часто они создаются на одной базе и мало чем будут отличаться друг от друга. Порой они даже имеют одинаковый интерфейс.

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Как сделать живые обои на iPhone

Если у вас iPhone 6S или новее, то для того, чтобы сделать живые обои, нет необходимости загружать отдельное приложение. Это связано с тем, что iPhone 6S и более поздние модели (за исключением iPhone SE первого поколения) позволяют делать живые фотографии, а также поддерживают 3D или Haptic Touch. Живые фотографии — это очень короткие фрагменты видео, которые записываются до и после вашей фотографии, чтобы сделать ее ”живой”. Однако такие фото могут служить живыми обоями.

Для iOS 13 и новее процесс настройки живых обоев выглядит следующим образом.

Сначала откройте настройки телефона и найдите пункт ”Обои”. Теперь нажмите ”Выбрать новые обои”. И прокрутите вниз до раздела ”Фото Live Photos”. В нем будут те фотографии, которые можно использовать для живых обоев.

Только прежде, чем выбирать обои, убедитесь, что внизу стоит значок Live Photo. Если он перечеркнут, то фотография будет выбрана как обычная. Если фотография сделана в горизонтальной ориентации, ее можно подвинуть, чтобы на экран попадало то, что нужно.

Теперь останется только выбрать то место, где будут отображаться живые обои — экран блокировки или оба экрана. Как только вы это сделаете, у вас появятся живые обои, которые будут прокручиваться на экране блокировки, когда вы касаетесь экрана и удерживаете палец на нем.

Есть и другие способы установки живых фото. К ним относятся приложения, скачиваемые их AppStore. Они позволят вам сохранить GIF-анимацию, которую вы будете использовать в качестве живых обоев. Например, IntoLive — популярное приложение для iOS, которое может конвертировать ваши видео в Live Photos, как и Giphy.