Какой Samsung Galaxy купить в 2022 году и не пожалеть

Чуть больше недели назад Samsung наконец представила долгожданную новинку — новый Galaxy S22. Флагманы стали еще лучше, получили обновление дисплеев, камер и процессора. Тем сложнее стало выбирать новый смартфон Samsung: прямо сейчас существует сразу несколько классных моделей, которые можно приобрести. Предлагаю выбрать между самыми крутыми моделями (бюджетники — не в счет) Samsung Galaxy S21, S21 FE и S22: взвесим все плюсы и минусы, чтобы понять, какой из этих смартфонов — наиболее практичная покупка в 2022 году.

Стоит ли покупать Samsung S21 FE

Смартфон оказался, пожалуй, самым долгожданным среди поклонников Samsung: долгое время пользователи спорили, выйдет он или нет, а различные источники подливали масла в огонь. Модель Fan Edition задерживалась, но все-таки увидела свет. И это хорошо.

Модель получила по-прежнему актуальный Snapdragon 888 5G с восемью ядрами процессора и Android 11 по умолчанию. Кроме того, смартфон примечателен тем, что в него встроили Dynamic AMOLED 2X. Диагональ дисплея составляет 6,41 дюйма, а частота обновления — 120 Гц. Основная камера в смартфоне 12 Мп, 12 (широкоугольная) и 8 (телефото). Фронтальная камера — целых 32 Мп. Емкость аккумулятора — 4500 мА*ч, поддерживается быстрая зарядка на 25 Вт. Смартфон имеет тот же дизайн, что и базовый Galaxy S21, а благодаря размеру находится между S21 и S21+.

Что в итоге? Отличный смартфон, сопоставимый по стоимости и классу с iPhone 11 и даже базовым S21. Проблема в том, что с выходом модели компания слегка затянула. Если ищете Samsung Galaxy, на который можно обновиться и не переплатить, то смело берите. При беглом поиске уже сейчас его спокойно можно найти за 43 тысячи рублей.

Мнение коллег: Стоит ли покупать Galaxy S21 FE в 2022

Стоит ли покупать Samsung S21

Если S21 FE — хороший стартовый вариант для тех, у кого еще не было опыта с Samsung Galaxy, то кому нужен S21? Мы уже не раз подчеркивали то, что флагманы прошлых лет — идеальное вложение средств. Но, кажется, не в этот раз. На данный момент Samsung Galaxy S21 — достойный вариант для тех, кто ищет замену. Да, слабее аккумулятор, меньше экран (6,2 дюйма), а отличий в производительности у Exynos 2100 практически нет по сравнению со Snapdragon 888.

Наверное, за исключением «тяжелых» игр, в которых Snapdragon намного стабильнее. При этом на S21 сможете снимать видео в 8К. Есть отличия в работе камер: например, фронталка все же получше снимает, держит стабилизацию у S21. На выходе получаем, что смартфоны практически идентичны. Огромное преимущество Galaxy S21 — он немного компактнее. Разница в стоимости между S21 FE и S21 составляет около 5 тысяч рублей за минимальную комплектацию. Есть ли смысл переплачивать? Решать вам.

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Новый Samsung Galaxy S22

Продолжаем тему компактных смартфонов. Новинка от Samsung — лучшее, что смогли выдать в корейской компании. Диагональ дисплея всего 6,1 дюйма — меньше, чем у S21. А еще корпус получился короче и уже. Большой плюс — тонкие рамки вокруг дисплея. Кроме того, дисплей получился ярче (1500 против 1300 нит пиковой мощности).

В новом S22 основная камера — целых 50 Мп, что заметно больше объектива предшественника. Завезли немного мощности в новом Exynos 2200 — он стал еще шустрее и энергоэффективнее обоих смартфонов, о которых мы рассказали выше.

К плохим новостям: батарея уменьшилась на 300 мА*ч (3700 мА*ч). Но не все так плохо: Samsung умеет в энергоэффективность, поэтому, скорее всего, новинка будет работать столько же, сколько и прошлогодняя версия. Оба смартфона можно зарядить быстрой зарядкой на 25 Вт.

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Цена — пожалуй, один из самых важных моментов при выборе смартфона. Samsung Galaxy S21 FE — по сути тот же S21 за исключением некоторых показателей и ничем не хуже него. И стоит дешевле: 43 тысячи против 48-49 тысяч. Есть ощущение, что если обновляться с более древнего смартфона, то именно на S21 FE. Samsung Galaxy S22 — самый топовый из трех моделей, который можно смело брать, если предыдущие модели вызывают сомнения.

Отличная покупка, но не прямо сейчас: подождите несколько месяцев и сможете урвать его по приятной сниженной цене. Кстати, даже покупка смартфона сейчас — не худший вариант. На официальном сайте Samsung в подарок с новым S22 предлагают фирменные TWS-наушники.

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