Стоит ли покупать Galaxy A51 в 2021 или подождать Galaxy A52

Времена флагманских смартфонов уже прошли. Несмотря на то что производители закладывают колоссальные деньги на их разработку и проектирование, основной доход, как показывает практика, большинству из них приносят именно доступные аппараты. Многие начали это понимать и взялись за совершенствование недорогих смартфонов, так что в итоге они оказались привлекательнее топовых не только ценой, но и по многим другим параметрам. Отличный тому пример – Galaxy A51, который является самым продаваемым смартфоном 2020 года. Но стоит ли его покупать в 2021 году или лучше дождаться выхода Galaxy A52?

Samsung крупно прокололась на дизайне Galaxy S21

Для начала предлагаю пробежаться по спецификациям Galaxy A52. Несмотря на то что новинка ещё не вышла, о ней уже известно практически всё – от аппаратных характеристик до внешнего вида.

Сравнение Galaxy A52 и Galaxy A51

С точки зрения внешности особенных изменений новинка не претерпит. Производитель сохранит прежний форм-фактор с плоским дисплеем и чуть выдающимся «подбородком». Оформление фронталки тоже останется таким же, как и в прошлогодней модели, – вырез островного типа посередине экрана.

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А вот исполнение камеры преобразится. В этом году Samsung решила не копировать дизайн Galaxy S21, поэтому стильного металлического наплыва на задней панели смартфона ждать не стоит. Тем не менее, изменится расстановка камер, став более симметричной, а выступ, на котором разместятся модули, станет более выдающимся. Не исключено, что из-за этого аппарат станет немного толще.

Чем Galaxy A52 отличается от Galaxy A51

В общем, внешних причин для обновления на более новую версию у пользователей Galaxy A51 точно нет. Думаю, если не-эксперту подсунуть Galaxy A52 и сказать, что это Galaxy A51, скорее всего, он поверит – так мало преобразований произошло с новинкой и настолько они незначительны. Другой вопрос – аппаратная начинка смартфона, которой светит более значимый апгрейд.

Процессор: Snapdragon 720G/Snapdragon 750G

Память: 6/128, 8/256

Дисплей: 6,5 дюймов, Full HD+

Камера: 64/12/5/5 Мп

Аккумулятор: 4000 мА*ч

Поддержка 5G: есть

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Как видите, с точки зрения характеристик Galaxy A52 обещает быть интереснее, чем A51. По крайней мере, из-за процессора. Даже если предположить, что Samsung оснастит новинку чипом Snapdragon 720G, это будет всё равно лучше, чем любой Exynos, которые корейцы раньше пихали куда только было можно. «Камни» Qualcomm и энергоэффективнее, и производительнее, да и Google Camera поддерживают куда охотнее, а значит, у владельца будет больше перспектив реализовать весь потенциал 64-мегапиксельной камеры Galaxy A52. С этой точки зрения я бы сам предпочёл Galaxy A52. Но есть одно «но».

Почему лучше купить Galaxy A51, а не A52

Это «но» заключается в цене. Высока вероятность, что Samsung оснастит все Galaxy A52 поддержкой 5G по умолчанию, как уже поступила с Galaxy S21. А поскольку модем, работающий в сетях пятого поколения, делает процессор примерно на 50-80 долларов дороже, очевидно, что стоит ждать увеличения цены новинки ровно на ту же сумму. Отраслевые эксперты предполагают, что Galaxy A52 поступит в продажу по цене 450 долларов против 400, которые Samsung просила за Galaxy A51. Соответственно, в России новинка тоже будет не такой дешёвой, как предшественник.

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По состоянию на конец января 2021 года Galaxy A51 в России можно купить за 17-19 тысяч рублей. Это хорошая цена за хороший смартфон, который доступен вам здесь и сейчас. Да, аппаратно он будет немного уступать Galaxy A52, но, во-первых, внешне смартфоны практически идентичны, а, во-вторых, в большинстве повседневных задач разница в характеристиках будет незаметна. Поэтому, если вам нужен новый аппарат, я бы предпочёл купить Galaxy A51 прямо сейчас, а не ждать почём зря, что Galaxy A52 будет стоить хотя бы тех же денег, что и предыдущая модель.