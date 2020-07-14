Внимательнее надо быть! Google «спалила» Pixel 4a, но быстро заметила ошибку

Сколько можно, Google, а? Ты уже в который раз допускаешь случайные или намеренные утечки, которые показывают твой новый Google Pixel 4a. В итоге, мы каждый раз получаем что-то невразумительное и каждый раз ждем выхода смартфона, который так хотим увидеть. Странно получается, что этот смартфон по всем расчетам и утечкам должен был выйти еще в мае, если не в апреле, но постоянно откладывается. Мы уже видели коробки из-под него, видели рассылку с ценами, которая намекала на то, сколько они будут стоить. Мы даже видели мнение авторитетных аналитиков, которые говорили, что точно увидим новинку 3 июля, а ее все нет. Но вот очередной намек.

Утечки Google Pixel 4a

Все началось тогда, когда началась пандемия, и Google отменила конференцию Google I/O, которая и должна была принести нам лайтовую версию Google Pixel 4. Тогда многие заговорили о том, что смартфон на самом деле уже почти готов и может выйти даже раньше планировавшейся даты конференции. Мол, все равно официального мероприятия не будет, поэтому можно не затягивать и показать новинку побыстрее. То было логично, ведь только так Google могла конкурировать с OnePlus 8 и iPhone SE второго поколения.

Позже появилась информация о том, что ключевые сотрудники команды, занимавшейся разработкой Google Pixel, покинули проект. Могло ли это повлиять на дату запуска новинки, пока непонятно, но не исключено, что они ушли именно из-за того, что не справились со сроками, а до этого уже провалились при выпуске Google Pixel 4. Даже руководство копании согласилось, что модель получилась не настолько хорошей, как планировалось.

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Были так же утечки коробок, якобы уже из магазина. Были утечки аналитиков, которые говорили, что уже вот-вот. Были внутренние материалы, которые показывали, как будет выглядеть наружная реклама. Были рассылки с текстом ”за сколько бы вы купили новый Pixel”. Короче, было многое! Не было только самого смартфона. И вот опять…

Google Pixel 4a появился на сайте Google

Фотография новинки появилась на канадском сайте компании в самом неожиданном месте. Местом этим оказался раздел сайта, в котором должны были быть показаны продукты компании, а именно на этом месте должен был находиться роутер Nest Wi-Fi.

Внимательные пользователи сразу заметили, что тут что-то не так и роутер не может иметь большой экран и камеры с двух сторон. Конечно, это был Google Pixel 4a. Говорит ли это о том, что смартфон уже должен поступить в продажу со дня на день? Конечно, нет. Хоть иногда это и работает, но кажется, что не в отношении Google Pixel 4a. В отношении него ни одна утечка не работает так, как должна.

Скорее всего, смартфон действительно существует и готовится к выпуску (или готовился), но ссылка могла появиться по двум причинам. Во-первых, кто-то мог ошибочно поставить ссылку на другое изображение. Во-вторых, компания могла это сделать специально, чтобы все это заметили. В этот вариант я верю значительно больше, чем в случайность. Слишком уж много было этих ”случайностей”, а зная, как компании сами специально делают якобы случайные утечки, чтобы подогреть интерес, я верю в это еще меньше.

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Вне зависимости от того, чем это было — ошибкой или намеренным сливом — компания быстро это убрала, и сейчас на сайте уже все нормально. Nest Wi-Fi встал на свое место, а мы получили по сути первый официальный рендер нового смартфона, но пока не получили даже примерной даты его выхода.

Хочется верить, что размещение изображения можно считать символом того, что аппарат уже на подходе, но надежда уже постепенно тает. В свое время я очень ждал его, так как был приятно удивлен прошлогодним Google Pixel 3a, но сейчас я все больше теряю интерес у нему. Если компания намеренно так подогревает рынок, то перегрев — это тоже плохо.

Когда выйдет Google Pixel 4a

Сейчас заговорили о том, что новый смартфон могут представить примерно в августе, но есть ли в этом смысл? С одной стороны, новый смартфон никогда не будет лишним, но всему свое время.

Несколько месяцев назад я писал статью о том, что время выхода Google Pixel 4a выбрано идеально, но тогда была уверенность, что он должен выйти буквально вот-вот. Сейчас время упущено и смартфон становится все менее актуальным, так как не за горами выход Google Pixel 5. Выпускать по сути прошлогодний аппарат непосредственно перед запуском нового не очень логично.

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Тем более, покупатели могут кинуться на недорогой Pixel и флагман опять провалится в рознице. Чтобы так не произошло, бюджетник надо выпускать не позднее полугода с момента выхода родительского флагмана. Именно поэтому я не исключаю принципиально иную дату выхода Pixel 4a.

Вполне возможно, что его впустят одновременно с выходом Google Pixel 5, но называться он будет уже не 4a, а как-то иначе. В конце концов, терять деньги, которые были потрачены на разработки, не хочется, поэтому вряд ли компания откажется от этого смартфона, как бы он не назывался.