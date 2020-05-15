Почему ключевые члены команды создателей Google Pixel ушли из проекта

Google Pixel стал очень популярным смартфоном, хоть и не смог завоевать такую же популярность, как Samsung, Xiaomi и Huawei. Теперь команда его создателей потеряла двух очень важных людей, которые сделали то, за что отвечали в этом смартфоне, чуть ли не лучшим в индустрии. Когда уходят такие люди, да еще и не по одному, это говорит о том, что внутри что-то не так. А заодно это сулит большие проблемы, которые будет сложно решить. Стоит ли уже переживать тем, кто хотел купить этот смартфон? Или можно расслабиться, не переживать и все будет хорошо? В предверии выхода нового Google Pixel 4a такая информация становится наиболее интересной. Давайте разберемся, чего ждать.

История появления Google Pixel

Еще до Google Pixel были смартфоны Nexus, производимые другими брендами, но так же получавшие обновления первыми (обновления Android и обновления безопасности). Сейчас мы говорим о Google Pixel, поэтому стоит уделить внимание именно ему. Тем более, что это первый смартфон, который был официально брендирован Google.

К сожалению, несмотря на большой интерес публики, смартфоны Google Pixel не получили такого широкого распространения, как Samsung, Apple и даже Honor. Все из-за того, что компания никогда не спешила выводить его на новые рынки, а цена только дополнительно отпугивала. Смартфоны с буквой ”G” на задней стенке никогда не стоили дешево. За исключением, пожалуй, прошлогоднего Google Pixel 3a, который я считаю лучшим устройством в своей ценовой категории. А не так давно Google даже решила начать распродавать его на своем сайте, что сделало его еще более привлекательным.

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Зато смартфоны Google Pixel всегда ценили за их камеру. Даже с одним модулем они делали шикарные портреты и просто отличные фотографии. Во многом за это стоит благодарить алгоритмы обработки, но еще и Марка Левоя, который имел огромный опыт и занимался в компании созданием камер. Проблема в том, что как раз он и ушел из компании. А еще и Марио Кейроз.

Ключевые люди уходят из Google

Пока точно непонятно, почему такие важные для проекта Google Pixel люди просто так взяли и ушли из команды создателей.

Марк Левой, как я и сказал, занимался разработкой камер для смартфонов и смог сделать ее лучшей в своем классе. Даже в Pixel 3a камера была просто шикарной для своей стоимости. Марио Кейроз и вовсе был номером два в команде создателей смартфона. Просто так такие люди не уходят — значит, что-то случилось.

Возможно, дело в том, что существенного роста продаж, которым можно было бы гордиться компании с таким именем, не наблюдается. Да еще и Google Pixel 4 многие критиковали. Особенно за время автономной работы. Но повод ли это для того, чтобы убирать ключевых сотрудников из штата? Вполне возможно, что да.

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Возможно, что именно руководство Google решило встряхнуть подразделение и как-то переломить ситуацию, особенно на фоне существенного падения рынка смартфонов в целом.

По крайней мере, в конце прошлого года глава подразделения аппаратных средств Рик Остерлох высказывал свое недовольство положением дел со смартфонами компании.

Важен ли Google Pixel для Google

Вывод смартфонов на рынок должен был показать миру, что Google может не только делать Android, который периодически критикуется общественностью, но может и создать для него идеальное облачение в виде хорошего смартфона.

Получается с переменным успехом, но именно это аппаратное средство может показать, чего Google стоит в сравнении с Apple, ведь не зря многие сравнивают их из-за того, что обе они производят софт и смартфоны. Правда, у Apple еще и процессоры свои, которые создаются в связке с iOS. С другой стороны, Snapdragon тоже создается только под Android.

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Сейчас, когда ситуация в мире не очень хорошая, для компании как никогда важно выпустить хороший смартфон за небольшие деньги. Возможно, именно поэтому пошло много слухов о том, что компания перейдет на более доступные версии Snapdragon, заодно снизив цену, но почти не проиграв в производительности. А еще говорили о том, что она может начать пользоваться процессорами Samsung. Главное, чтобы те наладили нормальный выпуск своих Exynos.

Учитывая, что выход нового смартфона Google Pixel 4a откладывается, можно предположить, что в компании действительно что-то пошло не так, и уход важных сотрудников связан именно с этим. Впрочем, не стоит отвергать и тот вариант, при котором смартфон действительно просто придержали в связи с задержками Android 11. Хоть это и очень маловероятно. Изначально его должны были показать на Google I/O, но ее отменили из-за коронавируса.

Когда можно будет заказывать Google Pixel 4a, мы обязательно расскажем об этом в нашем новостном Telegram-канале. И о многом другом тоже.

Посмотрим, каким будет Google Pixel 4a и не выйдет ли он еще позже. На основании этого можно будет делать более осознанные выводы. Две вещи можно сказать почти точно. Во-первых, Google Pixel 4a будет. Во-вторых, компания не стала бы его придерживать просто так, когда в мире во всю продаются Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 и свежий iPhone SE, который будет для доступного пикселя этого года главным конкурентом.