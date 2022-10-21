Вот для чего на самом деле нужен складной телефон

Сейчас на рынке не так много складных телефонов. Они постепенно появляются, но пока еще не стали мейнстримом. Если выбирать сейчас, то однозначно стоит в первую очередь рассмотреть Samsung, которая сама открыла этот сегмент и сама же смогла выпустить уже четыре ревизии своих раскладушек. Речь о линейке Fold. ”Флипов” было только три, но есть одна функция у этого телефон, которую многие не рассматривают всерьез, но именно она выделает его на фоне других моделей, на самом деле выводя мобильную фотографию на новый уровень. Это показывали в рекламе, но многие это пропустили. Теперь поговорим о том, почему это так важно.

Покупать ли складной телефон

Я не всегда уважительно относился к классу ”флипов”, но после тестирования Huawei P50 Pocket мое мнение о них как-то изменилось. Вот только он не мог оставаться в промежуточном положении. Он стремился открыться или закрыться до конца.

Еще больше интересных статей и полезных советов в нашем Дзен

Для чего нужен складной смартфон

Тем не менее, действительно выдающейся особенностью складных устройств Samsung является режим Flex, в котором вы частично открываете устройство как ноутбук. Это открывает для вас различные дополнительные варианты использования. Этот форм-фактор позволяет использовать телефон в качестве импровизированного штатива для фотографий или видеозвонков, а также делает возможным просмотр видео, пусть и в очень маленьком окошке.

Мой опыт использования раскладушек довольно большой, но из последнего можно вспомнить несколько месяцев с Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 4. По мере работы с ними я понял, что Flex Mode идеально подходит для владельцев домашних животных или родителей с маленькими детьми. Вам не нужно держать телефон в руке — вы можете положить его на стол, диван или на пол и сделать несколько отличных фотографий и видео. Например, как вы играете с вашей кошкой или как ползает ваш ребенок. Часто это сложно быстро снять со стороны, а искать и устанавливать штатив слишком долго, если вы хотите получить хороший результат.

Как изменятся телефоны в ближайшее время. Рассказывает Samsung.

Режим Flex Mode в Samsung

Лучше всего работает комбинация режима Flex Mode Galaxy Z Flip 4 и опции Single Take. Это такой режим камеры на телефонах Samsung, который записывает короткий 15-секундный ролик. Проще говоря, так можно записывать готовые сторис.

Настоящая сила опции Single Take заключается в том, что она также захватывает коллекцию фотографий и видео в дополнение к основному ролику. К ним относятся клипы-бумеранги, ускоренные видео, отфильтрованные фотографии, замедленные клипы и коллажи.

Эта функция избавляет необходимости кадрирования и редактирования снимков. Дополнительные фотографии и видеоклипы создаются с помощью анализа сцены с учетом ракурсов, выражений лица и качества изображения. При этом, вы получите фотографии в полном разрешении, а не скриншоты основного видео.

Что я понял о складном Samsung Galaxy Z Fold 3 после месяца использования.

Конечно, режим Single Take может быть полезен и на других телефонах, но именно в связке с Flex Mode, когда вам не надо держать телефон в руках, он становится еще более интересным. А еще, поскольку телефон будет стоять на одном месте, можно будет забыть о том, что такое тряска рук.

Все это напоминает камеру Google Clips, выпущенную несколько лет назад. У нее была кнопка ручного спуска затвора, но она также могла автоматически записывать видеоклипы (до семи секунд отснятого материала за раз). Продукт предназначался для автоматической записи моментов, когда они происходили без необходимости смотреть в видоискатель и нажимать кнопку спуска затвора. Более того, видоискателя в этом гаджете просто не было.

Как лучше всего снимать сторис на телефон

Телефоны Samsung предлагают что-то близкое к этому, давая вам 15-секундную продолжительность захвата (или 10 секунд на старых устройствах). Если честно, то удивительно, что Google не предлагает более новую версию концепции автоматической съемки клипов на своих телефонах Pixel. Конечно, они не могут сами стоять на поверхности, но ведь есть штативы, если уж очень захочется. Впрочем, возможно, мы увидим это в будущих складных пикселях.

А теперь, чтобы вы не подумали, что я просто рекламирую эту функцию, поговорим о минусах этой функции, с которыми сложно будет что-то сделать. Во-первых, этот режим не всегда улавливает то, что именно вы посчитаете лучшими моментами в клипе. Это не большая проблема, но при использовании этого режима вы точно столкнетесь с этим.

Почему я никогда не куплю смартфон Samsung и никому не посоветую.

Однако большее раздражение вызывает то, что Flip не может легко снимать фотографии или видео в альбомной ориентации. Вы можете перевернуть телефон на бок, но это затрудняет установку камеры на идеальную высоту, ведь она станет намного ближе к поверхности и будет ее захватывать.

При это, пользователи Galaxy Z Fold, наоборот, по умолчанию используют режим Flex Mode и Single Take для съемки пейзажных видео и фотографий. Единственная реальная проблема с использованием Fold заключается в том, что он более громоздкий, поэтому настройка может быть немного неудобной. А еще камера тоже получается довольно близко к поверхности и это надо учитывать.

Недостатки Flex Mode на Samsung

Еще одной проблемой, которую надо решить, является то, что Single Take не делает фотографии со вспомогательных объективов, таких как сверхширокоугольные камеры. Кроме того, хотя вы можете указать типы мультимедиа, которые хотите захватить (например, бумеранги, выделенные видео, коллажи), вы не можете настроить качество видео. Впрочем, в базовом варианте вам предложат разрешение 1920 x 1440 при 30 кадрах в секунду, что совсем неплохо. Особенно, учитывая объем программной обработки, который ложится на плечи телефона.

Также стоит отметить, что GIF-файлы технически не поддерживаются через Single Take. Вам нужно будет открыть приложение Samsung Gallery и выбрать вариант создания GIF, но качество будет довольно плохое. Хуже него только сопровождающая стандартная музыка для бумерангов и ускоренных клипов. Было бы здорово, если бы вы могли отключить это и добавить музыку позже, если она действительно нужна.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Возвращаясь к плюсам, можно сказать, что жест ладонью Samsung является удобным способом активировать затвор в режиме Flex. Это далеко от того, что было раньше, и теперь функция на самом деле работает.

Тем не менее, режим Single Take от Samsung долгое время был одним из самых забавных и полезных режимов камеры на современных смартфонах. Но сочетание этой функции и отдельно стоящего полуоткрытого складного смартфона определенно станет отличным сочетанием, если у вас есть домашние животные или дети.