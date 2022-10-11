Как изменятся телефоны в ближайшее время. Рассказывает Samsung

Samsung относится к числу компаний, которые постоянно предлагают что-то новое. В то время, как другие лишь копируют тренды, получая популярность за счет невысоких цен своих продуктов, корейская компания имеет огромную исследовательскую базу и большое количество патентов. Именно такая компания может говорить о том, что нас ждет в будущем, и она это делает. Благодаря ей теперь мы узнали, какими будут смартфоны будущего. А имея эту информацию, вы можете решить для себя, стоит ли покупать смартфон сейчас или лучше подождать пару лет.

Как будут развиваться смартфоны

Согласно Computerbase, Samsung представила свою дорожную карту по развитию индустрии смартфонов на мероприятии Samsung Foundry Forum 2022. В основном прогнозы касаются объемов памяти и скорости ее работы. Как показано на рисунке ниже, Samsung перейдет на этап 1 млрд нм уже 2023 году. Кроме того, емкость чипа памяти достигнет 24 — 32 ГБ. Кроме того, скорость обмена данными составит 6,4-7,2 Гбит/с.

Новое поколение видеопамяти

Что касается видеопамяти, то в следующем году выйдет ее новое поколение — GDDR7. Таким образом, среднесрочный фейслифтинг нового поколения видеокарт AMD и Nvidia может использовать видеопамять GDDR7.

Кроме того, Samsung также дала некоторые более долгосрочные прогнозы. Компания планирует выпустить память DDR6 в 2026 году и достичь скорости 10 Гбит/с в 2027 году. Samsung также обнародовала план развития флэш-памяти, а чипы V9 NAND ожидаются в 2024 году.

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Обновление памяти

Samsung указала на своем предыдущем мероприятии Tech Day 2022, что ее V-NAND девятого поколения находится в стадии разработки. Согласно графику компании, этот чип будет запущен в массовое производство в 2024 году. К 2030 году компания планирует объединить более 1000 слоев NAND для лучшей поддержки будущих технологий, интенсивно использующих данные. Также было объявлено, что самая большая в мире память TLC V-NAND емкостью 1 ТБ будет доступна клиентам уже к концу этого года.

Вероятность реализации таких прогнозов почти не вызывает сомнений. Ведь именно корейская компания является одним из мировых лидеров по созданию памяти. Именно ее планки оперативки и SSD продаются лучше остальных и имеют характеристики, которым доверяют пользователи во всем мире. Я сам, когда выбирал, какой SSD купить для своего компьютера, выбрал Samsung. Внешний SSD для работы с данными у меня также Samsung T5. Это, наверное, самый массовый внешний SSD в мире.

На мероприятии Samsung Tech Day 2022 президент Samsung Electronics и глава подразделения памяти Юнг Бэ Ли заявил, что компания произвела в общей сложности 1 трлн ГБ памяти за более чем 40 лет. Интересно то, что около половины из этого 1 трлн ГБ было произведено за последние три года. Это говорит о существенном росте не только возможностей самой компании, но и спроса на бОльшие объемы памяти среди пользователей.

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Сколько памяти производит Samsung

Samsung так же утверждает, что является лидером в области DRAM и NAND в течение 30 и 20 лет соответственно. В настоящее время Samsung разрабатывает DRAM пятого поколения 10-нм класса (1b). Компания также разрабатывает вертикальную память NAND восьмого и девятого поколения (V-NAND). Компания обещает продолжать предоставлять самую мощную комбинацию технологий памяти в течение следующего десятилетия.

В конце Samsung подтвердила свою главную цель — повысить ценность для клиентов. Она также утверждает, что придерживается философии развития, ориентированной на клиента, для дальнейшего расширения партнерских отношений с экосистемой.

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Если все сказанное сбудется, а компания продолжит придерживаться своих позиций, у нее есть все шансы не только сохранить лидерство, но и укрепить его. Посмотрим, что из этого получится, но пока Samsung показала нам перспективы светлого технологического будущего. Посмотрим, что из этого получится. А чтобы не пропускать свежие новости из мира технологий, подписывайтесь на наш Telegram-канал или следите за нашим Дзен. А если вы хотите обсудить эту или другие новости, переходите в комментарии или в наш Telegram-чат.