Встречайте CMF Phone 1 — самый необычный смартфон 2024 года. Он стоит меньше 20 тысяч рублей

В 2023 году компания Nothing, основанная в Лондоне (Великобритания) бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, объявила о создании суббренда CMF, который занялся выпуском недорогих умных устройств. Тогда же были представлены первые гаджеты, а 8 июля 2024 года состоялась презентация CMF Phone 1 — первого смартфона бренда. Уже сейчас его можно назвать самой необычной моделью на рынке и, что самое важное, интересный дизайн устройства дополняется классными характеристиками, делающими CMF Phone 1 одним из лучших телефонов до 20000 рублей.

Смартфон со съемной крышкой

Необычным смартфоном CMF Phone 1 делает тот факт, что новинка оснащена съемной крышкой, в то время как подавляющее большинство моделей 2024 года предлагает монолитный корпус, способный преобразиться только за счет чехла.

Крышка CMF Phone 1 выполнена из пластика (в оранжевом и синем варианте используется экокожа) и крепится при помощи четырех небольших болтиков. Чтобы их было легко открутить, комплектный ключ для извлечения лотка под SIM-карты совместили с мини-отверткой. Этот аксессуар входит в комплект поставки.

На самой крышке в ее правом нижнем углу располагается круглый коннектор для крепления дополнительных аксессуаров. Среди них ремешок, футляр для карт и подставка. Стоимость каждого аксессуара CMF составляет $25 (~ 2 200 ₽), а сменную крышку можно будет приобрести за $35 (~ 3 100 ₽). В скором времени на AliExpress наверняка появятся более доступные китайские аналоги.

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Характеристики CMF Phone 1

С точки зрения начинки CMF Phone 1 — типичный недорогой смартфон 2024 года. Не совсем дешевый, но и совсем не дорогой. Не стоит ждать от него флагманской камеры или сверхбыстрой зарядки, однако на оптимальный баланс за свои деньги можно рассчитывать.

Характеристики CMF Phone 1 Экран 6.67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Dimensity 7300 Память 8/128 или 8/256 ГБ NFC Нет Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 33 Вт (нет в комплекте)

Телефон CMF Phone 1 имеет типичный для своего ценового сегмента AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит, а его 50-мегапиксельная камера Sony (модель сенсора не называется) лишена оптической стабилизации и дополняется 2-мегапиксельной затычкой. В этой связи самым интересным компонентом смартфона представляется процессор Dimensity 7300.

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Новый процессор Dimensity 7300

Dimensity 7300 — новый чип компании MediaTek, выполненный по 4-нм техпроцессу на заводе TSMC. Как ни странно, это слегка упрощенная версия процессора Dimensity 7200, знакомого нам по Redmi Note 13 Pro+, а не его улучшенный вариант. В новом чипе используются менее современные ядра и 2-ядерный видеоускоритель Mali-G615 MP2 вместо 4-ядерного Mali-G610 MP4.

Тем не менее, в AnTuTu CMF Phone набирает свыше 670 тысяч баллов, опережая по этому показателю не только Helio G99, но и весьма производительные чипы наподобие Dimensity 7050 и Snapdragon 6 Gen 1.

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Работает CMF Phone 1 на базе Android 14 с фирменной оболочкой Nothing OS, которая готова похвастать интеграцией нейросетей модели ChatGPT. А в процессе своего жизненного цикла смартфон получит два больших апдейта ОС и в конечном итоге обновится до Android 16.

Дата выхода и цена CMF Phone 1

Купить CMF Phone 1 можно будет начиная с 12 июля. Стоимость смартфона отличается в зависимости от страны, но на глобальном рынке цена CMF Phone составит всего $199 (~ 17 600 ₽).

О старте продаж CMF Phone 1 в России и на AliExpress пока ничего неизвестно, однако его появление в нашей стране и на китайском маркетплейсе вполне вероятно. Скорее всего, ситуация прояснится уже на этой неделе.