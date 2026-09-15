После релиза складного Xiaomi 18 Fold, который очень похож на iPhone Duo, китайская компания официально подтвердила выход серии Xiaomi 18 Pro в этом месяце. На Weibo появился тизер с задним экраном смартфона — и именно он стал главной темой для обсуждения. Слово «Generating» в центре дисплея намекает на то, что задний экран теперь умеет генерировать контент с помощью ИИ прямо на устройстве. Разбираю всё, что известно — и почему это действительно большое обновление.

Задний экран с ИИ — главная фишка Xiaomi 18 Pro

Задний экран появился ещё на Xiaomi 17 Pro — и уже тогда был неожиданным решением. Пользователи взаимодействовали с карточками приложений на нём более 4 миллионов раз в день, а более 3.5 миллиона обоев добавлялось на задний дисплей ежедневно. Xiaomi убедилась, что функция работает — и пошла дальше.

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На Xiaomi 18 Pro задний экран судя по тизеру поддерживает генерацию контента с помощью ИИ прямо на устройстве. Это уже не просто виджеты и обои, а активный дисплей, который может создавать контент в реальном времени. Что именно он будет генерировать — Xiaomi обещает рассказать подробнее 16 сентября.

Из дополнительных деталей по заднему экрану: рамки вокруг него могут стать чуть тоньше, а сам дисплей предположительно получит режим приватности — аналогичный тому, что Samsung реализовала в Galaxy S26 Ultra.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro — первый 2-нм чип в Android-смартфоне

Xiaomi 18 Pro станет первым Android-смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro — 2-нм чипе следующего поколения от Qualcomm. Это та же ситуация, что у Apple с A20 Pro: переход с 3 нм на 2 нм даёт более высокую плотность транзисторов, лучшую энергоэффективность и больше вычислительной мощности при том же тепловыделении.

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Детальные характеристики чипа Qualcomm официально не раскрывал, но прирост производительности относительно текущего Snapdragon 8 Elite Gen 5 ожидается существенным — по аналогии с тем, как A20 Pro обогнал A19 Pro на 40% по устойчивой производительности. Первый 2-нм чип в смартфоне Android — серьёзный аргумент для тех, кто следит за техническим прогрессом.

Камеры 200 МП — у обеих версий

По данным утечек, Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат принципиально новую систему камер.

Xiaomi 18 Pro:

основная камера 200 МП с OIS;

с OIS; телефото-макро камера 200 МП ;

; оптика Leica, как и у предшественника.

Xiaomi 18 Pro Max:

основная камера 200 МП LOFIC (сенсор с 1/1.28 дюйма, специально разработанный под сложные условия освещения);

(сенсор с 1/1.28 дюйма, специально разработанный под сложные условия освещения); телефото-макро 200 МП ;

; ультраширик — третий модуль.

Оба смартфона получат новую физическую кнопку AI на рамке — для быстрого вызова ИИ-функций без разблокировки экрана. Блок камер — горизонтальный, как у Xiaomi 17 Pro, покрытый задним экраном. Обсудить анонс можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Зарядка 100 Вт, UWB и поддержка n79

Из 3C-сертификации известно: Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат проводную зарядку 100 Вт. Это столько же, сколько у Xiaomi 17 Pro — без прироста, но и без регресса. Из SRRC-сертификации — две важные детали. Первая: поддержка UWB (Ultra-Wideband) — технологии сверхточного позиционирования, которая используется для функций типа AirTag, точной навигации внутри помещений и быстрой передачи файлов между устройствами.

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Вторая: поддержка диапазона n79 — именно того, который Россия выделила для перспективного 5G. Когда операторы развернут высокопроизводительный слой 5G на частотах 4,63–4,99 ГГц — Xiaomi 18 Pro окажется к нему готов.

Когда выйдет и можно ли будет купить в России

Xiaomi 18 Pro серия выйдет в сентябре 2026 года — сначала в Китае. Стандартный Xiaomi 18 появится позже (предположительно, в декабре). Когда смартфоны выйдут на глобальном рынке, пока неизвестно. Это важная оговорка. Xiaomi 17 Pro так и не вышел за пределы Китая в официальных продажах. Однако сейчас его можно приобрести на AliExpress примерно за 68-70 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 18 Pro скорее всего повторит эту судьбу — доступность на AliExpress через параллельный импорт вероятна, официальная глобальная версия под вопросом. Тем не менее следить за этим стоит. Задний ИИ-экран, первый 2-нм Snapdragon в Android, двойные 200 МП камеры, UWB и перспективный n79 — это реально большое обновление. Если у вас сейчас Xiaomi 17 или старше и вы думаете об апгрейде, Xiaomi 18 Pro даёт весомые причины подождать. Актуальные новости о Xiaomi 18 Pro публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.