Xiaomi готовит модель 12 mini, но не ждите от него чудес

За последние несколько дней появилось немало слухов о предстоящей серии Xiaomi 12. Помимо сообщений о том, что новинка получит флагманский процессор Snapdragon, в чем и так мало кто сомневался, есть также сообщения о готовящемся появлении в линейке двух новых телефонов начального уровня — Xiaomi 12 mini и Xiaomi 12 Lite. Согласно предыдущим сообщениям, компания выпустит смартфон с маленьким экраном. Сообщалось даже, что размер этого экрана составит чуть больше 6 дюймов. Теперь у нас есть факты, которые говорят о том, какой именно размер экрана будет у новинки, а самое главное — она точно выйдет в свет.

Экран Xiaomi 12 mini

Как это часто бывает незадолго до выхода смартфона, информация появилась от регулирующих органов. Новинка теперь имеет китайскую сертификацию 3С. Согласно поступившей информации, она будет иметь 6,3-дюймовый экран с разрешением 1080P.

Судя по размеру экрана, ничего, что действительно могло бы заставить телефон соответствовать маркировке ”mini”, в этом устройстве нет. Куда правильнее было бы приписывать это слово модели с диагональю не больше 6 дюймов. Хотя, скорее всего, мы получим смартфон, размер корпуса которого соответствует тому, что показывают 6-дюймовые устройства, а диагональ будет увеличена за счет более тонких рамок. Учитывая все это, можно будет порадоваться, если мы получим флагман, которым можно будет пользоваться одной рукой.

Когда выйдет Xiaomi 12 mini

Согласно данным сертификации 3C, новая модель имеет официальную маркировку — 2112123AC. Можно даже предположить, что в этих цифрах зашифрована дата — 12 декабря 2021 года. Да и модель с порядковым номером 12 выпустить 12.12 будет очень красиво. Особенно для китайцев, которые очень уважительно относятся к магии чисел.

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Характеристики Xiaomi 12 mini

Новинка получит поддержку 5G и быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Согласно предположениям, этот смартфон будет использовать SoC Snapdragon 870. Это не самый топовый чипсет, который должен достаться только флагманам, но тоже достойный вариант, выпущенный ранее в этом году для флагманов начального уровня. Дополнительным плюсом этого процессора является его отличное сбалансированное соотношение энергопотребления, нагрева и производительности.

Если быть более точным относительно экрана, то массив имеющейся информации свидетельствует о том, что точная диагональ экрана Xiaomi 12 mini будет составлять 6,28 дюйма. Непонятно, кому нужна такая точность, что производители все чаще демонстрируют подобные цифры, забыв, что такое округление до первого знака после запятой. Фронтальная камера в новом дисплее разместится внутри отверстия. Основная же получит вытянутый модуль тремя окошками. В целом получается, что в телефоне нет ничего нового и выдающегося. Это скорее проверенная классика.

Выше я уже сказал, что новинка получит проводную зарядку мощностью 67 Вт. Беспроводная, как сообщается, будет только на 50 Вт, а батарея получит емкость 4200 мАч. На основании предыдущих тестов можно предположить, что при такой мощности аккумулятор будет полностью заряжаться всего за 20 минут или даже меньше.

Mini-версия нового Xiaomi должна получить поддержку стереозвука, NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления и некоторые другие вещи, к которым мы привыкли. Это устройство можно рассматривать как настоящий флагман с маленьким дисплеем. Вот только действительно маленьким, как iPhone 12 mini или как Sony Xperia XZ 2 Compact, оно все равно не будет.

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Сколько будет стоить Xiaomi 12 mini

Остается добавить, что новинка, по имеющейся информации, должна выпускаться в трех версиях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Какие из них будут доступны только в Китае, а какие распределятся по миру, пока сказать сложно, но сейчас сообщается, что цена составит соответственно 3599 юаней (примерно 41 000 рублей), 3899 юаней (примерно 44 000 рублей) и 4299 юаней (примерно 49 000 рублей).

Наверное, самым удачным компактным телефоном стал четырехлетний Xiaomi Mi 6. Его любили буквально все и даже я пользовался им в течение некоторого времени, хотя тогда я не был фанатом Xiaomi. Если новинка в рамках 12-ой серии повторит этот успех, будет здорово. А вы купили бы себе такой?