Qualcomm выпустила процессор Snapdragon 870. Что он умеет и зачем нужен

Несмотря на широкий ассортимент процессоров Qualcomm, среди них всегда было только два флагманских. Один выходил в начале года, а второй – с пометкой Plus – в середине. Но при этом никаких субфлагманских, то есть тех, которые бы незначительно уступали самым топовым, не было. Такой расклад в принципе объясним, ведь если субфлагманский чип почти не уступает флагманскому, то, во-первых, стоить дёшево он не будет, а, во-вторых, почему в таком случае сразу не выбрать самый передовой? Многие годы Qualcomm придерживалась именно этой позиции, а потом передумала.

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Qualcomm представила новый процессор под названием Snapdragon 870. Он стал первым субфлагманским «камнем» компании, которые она долгие годы старательно избегала. Разбираемся, на что он способен, кому может быть нужен и, самое главное, почему Qualcomm сделала исключение из собственных правил.

Сравнение Snapdragon 870, Snapdragon 888 и Snapdragon 865 Plus

Технически Snapdragon 870 ближе к процессору предыдущего поколения, нежели новому. Об этом свидетельствуют его характеристики:

Тактовая частота

Snapdragon 888 – 1×2.84 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.8 ГГц

Snapdragon 870 – 1×3.2 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.8 ГГц

Snapdragon 865 Plus – 1×3.1 ГГц, 3×2.4 ГГц, 4×1.8 Ггц

Графика

Snapdragon 888 – Adreno 660

Snapdragon 870 – Adreno 650

Snapdragon 865 Plus – Adreno 650

Техпроцесс

Snapdragon 888 – 5 нм

Snapdragon 870 – 7 нм

Snapdragon 865 Plus – 7 нм

Быстрая зарядка

Snapdragon 888 – Quick Charge 5

Snapdragon 870 – Quick Charge 4+

Snapdragon 865 Plus – Quick Charge 4+

5G-модем

Snapdragon 888 – X60 (встроенный)

Snapdragon 870 – X55 (опционально)

Snapdragon 865 Plus – X55 (опционально)

Каким будет самый дешёвый флагман на Snapdragon 888

Как видно из характеристик, Snapdragon 870 – это скорее Snapdragon 865 Plus Plus, чем Snapdragon 888 Lite, о выходе которого какое-то время назад тоже все говорили. Но суть не в этом. В конце концов, теперь у пользователей, которые вопрошали, почему производители не выпускают недорогие смартфоны на базе процессоров прошлых лет, точно отпадут.

По крайней мере, я на это надеюсь, тем более что уже пытался объяснять в отдельной статье, почему это если не невозможно, то во всяком случае не совсем рационально. Если интересно, почитайте, здесь же ограничусь только главной мыслью.

Чем Snapdragon 870 лучше Snapdragon 865 Plus

Snapdragon 870 лучше, чем Snapdragon 865 Plus, не только из-за возросшей производительности, но и потому что относится к новому поколению, а значит, будет обновляться на год дольше. Может показаться, что Qualcomm всех обхитрила и просто изменила порядковый номер старому процессору, пообещав продлить его поддержку, но порядковая нумерация здесь не при чём.

Помимо того, что каждый процессор технически устроен по-разному, у него есть собственная прошивка. Это так называемое низкоуровневое ПО, которое не содержит в себе никаких функций и обновляется лишь для того, чтобы оптимизировать работу чипа либо исправить существующие уязвимости, которые позволяют хакерам или злоумышленникам его взломать.

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Прошивка разрабатывается одновременно с физическим процессором, и временной отрезок, в течение которого они создаются, играет большую роль для итогового продукта. Поэтому нет ничего удивительного, что через какое-то время после выпуска Snapdragon 865 Plus инженеры Qualcomm начали разрабатывать Snapdragon 870 и сделали его лучше. Просто технологии, применяемые при их проектировании, были разными.

В результате разработчики исправили как баги программного обеспечения, так и аппаратные недоработки, которые было уже не исправить в процессорах предыдущего поколения. Соответственно, стало можно рассчитывать на то, что Snapdragon 870 будет хотя бы немного, но быстрее, и, возможно, энергоэффективнее при сохранении одного и того же техпроцесса.

Стоит ли покупать смартфон на Snapdragon 870

На самом деле выход Snapdragon 870 может самым серьёзным образом повлиять на рынок, став причиной официального закрепления категории субфлагманских смартфонов. Ведь если раньше были только флагманы и только середняки с которые серьёзно отличались друг от друга с точки зрения производительности и функциональных возможностей, то теперь эта грань начнёт потихоньку стираться.

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Другое дело – кому стоит покупать смартфоны на процессоре Snapdragon 870. Очевидно, что тем, у кого уже был аппарат на SD865 или SD865 Plus этого делать не стоит. Разница между ними настолько незначительна, что это будет совершенно неоправданная трата. Но если до настоящего момента у вас не было прошлогоднего флагмана, а сами вы реально хотите сэкономить, возможно, смартфон на SD870 будет для вас неплохим вариантом. Во всяком случае, лучшим, чем SD865.