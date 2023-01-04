Xiaomi разучилась делать дешевые смартфоны или почему не стоит покупать Redmi 12C

Не первый год рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавляют дешевые устройства Xiaomi, выпущенные под брендом Redmi. При этом линейки A и C весьма неохотно пополняются новыми моделями. Но 1 января 2023 года в продажу поступил смартфон Redmi 12C — обновленный представитель категории дешевых устройств Xiaomi, который, впрочем, получился весьма неоднозначным. Разберемся, что с ним не так, и почему лучше остановить свой выбор на прошлогоднем Redmi 10C.

Новый смартфон Redmi 2023 года

Redmi 12C — наследник смартфона Redmi 10C, вышедшего почти год назад. Цифру 11 в названии Xiaomi пропустила, что для некоторых поклонников компании наверняка будет символизировать наличие большого количества положительных изменений. Но это не так.

Как и прошлогодняя модель, Redmi 12C получился очень большим (168,76 x 76,41 x 8,77 мм) и не слишком увесистым девайсом (192 грамма) из-за корпуса, сделанного целиком из пластика. Спинка имеет шершавую поверхность, а блок камер выполнен в духе смартфона Xiaomi 11T.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Характеристики Redmi 12C

Неоднозначность новой модели заключается отнюдь не в дизайне, а в характеристиках Redmi 12C. В конце мы обязательно сравним Redmi 10C и Redmi 12C, но сначала посмотрим на начинку новинки в отрыве от конкурента.

Характеристика Значение Экран 6,71 дюйма, IPS (1650х720), 60 Гц Основная камера 50 МП + 2 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Helio G85 Память 4/64 ГБ, 4/128 или 6/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 10 Вт

По традиции дешевый смартфон Xiaomi получил в свое распоряжение тусклый IPS-экран с низким разрешением и стандартной частотой обновления 60 Гц. При этом за работу устройства отвечает достойный чипсет Helio G85, встречающийся даже в более дорогих моделях вроде Redmi Note 9. Правда, Note 9 вышел еще в 2020 году, а у 12-нанометрового Helio G85 уже есть немало энергоэффективных конкурентов в лице Snapdragon 680 и Helio G99, выполненных по техпроцессу 6 нм.

Наличие камеры с разрешением 50 мегапикселей не должно создавать у вас ложных иллюзий, ведь здесь используется микроскопический по нынешним меркам сенсор Samsung S5KJN1, чей размер составляет всего 1/2.76″, что является показателем, сравнимым с 12-мегапиксельными решениями, которые продолжают использоваться во многих моделях начального уровня.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Не удивил телефон Redmi 12C и в других аспектах. Хотели стереодинамики? Пока Xiaomi не готова идти на этот шаг. Повышенной герцовки тоже нет, да и NFC не предусмотрен. Последнее связано с тем, что на данный момент купить Redmi 12C можно только в Китае. И, выбирая китайскую версию смартфона Xiaomi, вы лишаетесь поддержки русского языка из коробки, а также подписываетесь на проблемы, связанные с отсутствием частот LTE Band 7 и Band 20.

Цена Redmi 12C

Рано или поздно состоится дата выхода Redmi 12C и на глобальном рынке. На данный момент в нашем распоряжении только цены для Китая, но и они наводят на определенные размышления:

4/64 ГБ — 699 юаней (~ 7 000 ₽);

4/128 ГБ — 799 юаней (~ 8 000 ₽);

6/128 ГБ — 899 юаней (~ 9 000 ₽).

С одной стороны, стоимость вполне соответствует заявленным характеристикам. С другой — на глобальном рынке смартфон будет дороже, о чем свидетельствует цена Redmi 12C на AliExpress. Там приобрести новинку в версии 4/64 ГБ можно примерно за 9 990 ₽.

Купить Redmi 12C

Как бы то ни было, главный минус Redmi 12C — не цена. Все недостатки смартфона 2023 года станут отчетливо видны, если сравнить Redmi 10C и Redmi 12C.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какой Redmi лучше купить

Redmi 10C и Redmi 12C выполнены в практически идентичных корпусах за исключением оформления спинки, имеют абсолютно одинаковые дисплеи и камеры. Первое существенное отличие заключается в чипсете. Как ни странно, именно прошлогодний смартфон работает на более современном и производительном Snapdragon 680. Он опережает Helio G85 в синтетических тестах, а за счет более энергоэффективного техпроцесса заставляет рассчитывать на лучшее время автономной работы.

Snapdragon 680 и Helio G85 — сопоставимые решения с точки зрения производительности, однако Redmi 12C портит не столько процессор, сколько тип памяти. В новый девайс Xiaomi умудрилась запихнуть устаревший накопитель eMMC 5.1. О том, почему это плохо, читайте тексте про память смартфона. Здесь лишь вкратце отмечу, что чем хуже накопитель, тем медленнее аппарат запускает и устанавливает приложения, а также взаимодействует с другими файлами.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Возможно, именно выбор накопителя eMMC 5.1 вынудил производителя поставить на Redmi 12C урезанную версию оболочки MIUI 13. Пока сложно понять, в чем заключается «урезанность», однако факт остается фактом, как и то, что новый смартфон поддерживает лишь 10-ваттную зарядку через порт MicroUSB. Полное восстановление энергии отнимет у вас без малого 3 часа.

Купить Redmi 10C

Вот и получается, что даже в 2023 году намного логичнее было бы купить Redmi 10C. Сейчас на AliExpress он дешевле новинки и продается в глобальной версии с 18-ваттным блоком питания европейского стандарта, кабелем USB-C, NFC и русским языком на борту. Работает прошлогодний девайс на более современном процессоре, да и накопитель использует типа UFS 2.2, который в 3 раза быстрее eMMC 5.1.