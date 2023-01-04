Xiaomi разучилась делать дешевые смартфоны или почему не стоит покупать Redmi 12C

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Герман Вологжанин 0

Не первый год рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавляют дешевые устройства Xiaomi, выпущенные под брендом Redmi. При этом линейки A и C весьма неохотно пополняются новыми моделями. Но 1 января 2023 года в продажу поступил смартфон Redmi 12C — обновленный представитель категории дешевых устройств Xiaomi, который, впрочем, получился весьма неоднозначным. Разберемся, что с ним не так, и почему лучше остановить свой выбор на прошлогоднем Redmi 10C.

Xiaomi разучилась делать дешевые смартфоны или почему не стоит покупать Redmi 12C. Новый Redmi 12C получился хуже своего предшественника. Фото.

Новый Redmi 12C получился хуже своего предшественника

Новый смартфон Redmi 2023 года

Redmi 12C — наследник смартфона Redmi 10C, вышедшего почти год назад. Цифру 11 в названии Xiaomi пропустила, что для некоторых поклонников компании наверняка будет символизировать наличие большого количества положительных изменений. Но это не так.

Новый смартфон Redmi 2023 года. Все цвета Redmi 12C. Фото.

Все цвета Redmi 12C

Как и прошлогодняя модель, Redmi 12C получился очень большим (168,76 x 76,41 x 8,77 мм) и не слишком увесистым девайсом (192 грамма) из-за корпуса, сделанного целиком из пластика. Спинка имеет шершавую поверхность, а блок камер выполнен в духе смартфона Xiaomi 11T.

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Характеристики Redmi 12C

Неоднозначность новой модели заключается отнюдь не в дизайне, а в характеристиках Redmi 12C. В конце мы обязательно сравним Redmi 10C и Redmi 12C, но сначала посмотрим на начинку новинки в отрыве от конкурента.

ХарактеристикаЗначение
Экран6,71 дюйма, IPS (1650х720), 60 Гц
Основная камера50 МП + 2 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорHelio G85
Память4/64 ГБ, 4/128 или 6/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка10 Вт

По традиции дешевый смартфон Xiaomi получил в свое распоряжение тусклый IPS-экран с низким разрешением и стандартной частотой обновления 60 Гц. При этом за работу устройства отвечает достойный чипсет Helio G85, встречающийся даже в более дорогих моделях вроде Redmi Note 9. Правда, Note 9 вышел еще в 2020 году, а у 12-нанометрового Helio G85 уже есть немало энергоэффективных конкурентов в лице Snapdragon 680 и Helio G99, выполненных по техпроцессу 6 нм.

Характеристики Redmi 12C. Телефон защищен от брызг по стандарту IP53. Фото.

Телефон защищен от брызг по стандарту IP53

Наличие камеры с разрешением 50 мегапикселей не должно создавать у вас ложных иллюзий, ведь здесь используется микроскопический по нынешним меркам сенсор Samsung S5KJN1, чей размер составляет всего 1/2.76″, что является показателем, сравнимым с 12-мегапиксельными решениями, которые продолжают использоваться во многих моделях начального уровня.

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Не удивил телефон Redmi 12C и в других аспектах. Хотели стереодинамики? Пока Xiaomi не готова идти на этот шаг. Повышенной герцовки тоже нет, да и NFC не предусмотрен. Последнее связано с тем, что на данный момент купить Redmi 12C можно только в Китае. И, выбирая китайскую версию смартфона Xiaomi, вы лишаетесь поддержки русского языка из коробки, а также подписываетесь на проблемы, связанные с отсутствием частот LTE Band 7 и Band 20.

Цена Redmi 12C

Цена Redmi 12C. Redmi 12C очень большой, зато его крышка не собирает отпечатки. Фото.

Redmi 12C очень большой, зато его крышка не собирает отпечатки

Рано или поздно состоится дата выхода Redmi 12C и на глобальном рынке. На данный момент в нашем распоряжении только цены для Китая, но и они наводят на определенные размышления:

  • 4/64 ГБ — 699 юаней (~ 7 000 ₽);
  • 4/128 ГБ — 799 юаней (~ 8 000 ₽);
  • 6/128 ГБ — 899 юаней (~ 9 000 ₽).

С одной стороны, стоимость вполне соответствует заявленным характеристикам. С другой — на глобальном рынке смартфон будет дороже, о чем свидетельствует цена Redmi 12C на AliExpress. Там приобрести новинку в версии 4/64 ГБ можно примерно за 9 990 ₽.

Купить Redmi 12C

Как бы то ни было, главный минус Redmi 12C — не цена. Все недостатки смартфона 2023 года станут отчетливо видны, если сравнить Redmi 10C и Redmi 12C.

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Какой Redmi лучше купить

Какой Redmi лучше купить. Прошлогодний Redmi 10C — намного более сбалансированный смартфон. Фото.

Прошлогодний Redmi 10C — намного более сбалансированный смартфон

Redmi 10C и Redmi 12C выполнены в практически идентичных корпусах за исключением оформления спинки, имеют абсолютно одинаковые дисплеи и камеры. Первое существенное отличие заключается в чипсете. Как ни странно, именно прошлогодний смартфон работает на более современном и производительном Snapdragon 680. Он опережает Helio G85 в синтетических тестах, а за счет более энергоэффективного техпроцесса заставляет рассчитывать на лучшее время автономной работы.

Какой Redmi лучше купить. Snapdragon 680 мощнее и энергоэффективнее Helio G85. Фото.

Snapdragon 680 мощнее и энергоэффективнее Helio G85

Snapdragon 680 и Helio G85 — сопоставимые решения с точки зрения производительности, однако Redmi 12C портит не столько процессор, сколько тип памяти. В новый девайс Xiaomi умудрилась запихнуть устаревший накопитель eMMC 5.1. О том, почему это плохо, читайте тексте про память смартфона. Здесь лишь вкратце отмечу, что чем хуже накопитель, тем медленнее аппарат запускает и устанавливает приложения, а также взаимодействует с другими файлами.

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Возможно, именно выбор накопителя eMMC 5.1 вынудил производителя поставить на Redmi 12C урезанную версию оболочки MIUI 13. Пока сложно понять, в чем заключается «урезанность», однако факт остается фактом, как и то, что новый смартфон поддерживает лишь 10-ваттную зарядку через порт MicroUSB. Полное восстановление энергии отнимет у вас без малого 3 часа.

Купить Redmi 10C

Вот и получается, что даже в 2023 году намного логичнее было бы купить Redmi 10C. Сейчас на AliExpress он дешевле новинки и продается в глобальной версии с 18-ваттным блоком питания европейского стандарта, кабелем USB-C, NFC и русским языком на борту. Работает прошлогодний девайс на более современном процессоре, да и накопитель использует типа UFS 2.2, который в 3 раза быстрее eMMC 5.1.

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