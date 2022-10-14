Флагман по минимальной цене. Почему сейчас самое время купить Xiaomi 11T

Примерно раз в год каждый производитель выпускает новую линейку смартфонов, представители которой, как правило, лучше, но в то же время дороже предшественников. В момент выхода новинок заметной становится еще одна важная тенденция — падение в цене прошлогодних моделей. Ярким свидетельством подобных трендов является смартфон Xiaomi 11T. Хотя на днях китайских производитель показал Xiaomi 12T и 12T Pro, именно устройство 2021 года сейчас наиболее актуально. Оно не только дешевле, но и лучше горячей новинки. Впрочем, обо всем по порядку.

Xiaomi 11T — характеристики

Смартфон Xiaomi 11T, как и его старший брат Xiaomi 11T Pro, о котором я сегодня тоже обязательно расскажу, появился в продаже прошлой осенью. То есть с момента выхода прошел ровно год. Но характеристики Xiaomi 11T до сих пор выглядят впечатляюще:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц.

Основная камера: 108 МП + 8 МП + 5МП.

Фронтальная камера: 16МП.

Процессор: Dimensity 1200-Ultra.

Память: 8/128 или 8/256 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 67 Вт).

Экран Xiaomi 11T полностью соответствует требованиям 2022 года, представляя собой AMOLED-матрицу с отличной яркостью до 1000 нит и защитой в лице самого прочного стекла Gorilla Glass Victus. Камеры Xiaomi 11T тоже заслуживают внимания, но в меньшей степени. Здесь установлен точно такой же сет, как на более доступном смартфоне Redmi Note 10 Pro, который до сих пор остается в продаже. Однако процессор Dimensity 1200 в реализации Xiaomi если не творит чудеса, то выжимает из камеры максимум. Просто посмотрите на примеры снимков.

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С точки зрения производительности процессор Xiaomi 11T тоже не падает в грязь лицом, набирая в AnTuTu свыше 630 тысяч баллов. Это не самый впечатляющий показатель, но смартфон все равно мощнее всех среднебюджетников 2022 года на Snapdragon 778G и Dimensity 920, да и чипсет Dimensity 1200 при активации режима Game Turbo (автоматически включается в играх) практически не теряет производительность под нагрузками, в отличие от того же Snapdragon 8 Gen 1, чья реальная мощность в лучшем случае соответствует уровню начинки Xiaomi 11T.

За счет оптимизированного чипсета смартфон долго держит заряд (14 часов непрерывного веб-серфинга и 23 часа просмотра видео в офлайн-режиме), но главное — цена Xiaomi 11T. На старте продаж он стоил 44 990 рублей в России и примерно 30 000 рублей на AliExpress. Сейчас купить Xiaomi 11T можно за 24 000 рублей. Фантастика!

Купить Xiaomi 11T

Оттолкнуть от покупки Xiaomi 11T может только факт того, что с момента выхода устройства прошел год, а это делает перспективу дальнейших обновлений, мягко говоря, туманной. Но в случае с данным смартфоном переживать не стоит. Именно выход Xiaomi 11T ознаменовал собой переход китайского производителя на модель «3 года обновлений и 4 года патчей безопасности». Обновившись до Android 12 сейчас, смартфон в будущем получит и Android 14.

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Сравнение Xiaomi 11T и Xiaomi 12T

Производители всегда стараются сделать новые смартфоны лучше. Но в случае с Xiaomi 12T (наследником 11T) прирост едва ли будет заметен. Выбрав новинку, вы получите камеру с оптической стабилизацией, экран с более высоким разрешением, 120-ваттную зарядку и на 25% более мощный процессор Dimensity 8100. Но в сравнении Xiaomi 11T vs Xiaomi 12T нельзя однозначно назвать победителя. Несмотря на определенный прогресс, в некоторых аспектах новинка хуже смартфона 2021 года:

рамка сделана из пластика, а не алюминия;

экран защищает Gorilla Glass 5, а не более современное стекло Gorilla Glass Victus;

камера хоть и имеет такое же разрешение 108 МП, но ее реальный размер уменьшился (1/1.67″ vs 1/1.52″);

вместо добротного макро-модуля на 5 МП с 2-кратным зумом Xiaomi 12T получил бесполезную заглушку на 2 МП;

в режиме веб-серфинга и просмотра офлайн-видео автономность Xiaomi 11T лучше.

При этом цена Xiaomi 12T в России — 43 990 рублей (с учетом скидки для первых покупателей), а на AliExpress его можно взять за 29 000 рублей по спецпредложению. Сомнительная переплата, не правда ли?

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А если купить Xiaomi 11T Pro

Растекаясь в хвалебных отзывах Xiaomi 11T, не стоит сбрасывать со счетов другую модель прошлогодней серии — смартфон Xiaomi 11T Pro. Как следует из названия устройства, оно должно быть лучше базовой версии. Однако цена Xiaomi 11T Pro составляет всего 27 000 рублей (на 3 тысячи дороже 11T). И это еще более впечатляющее предложение.

Купить Xiaomi 11T Pro

В чем заключается преимущество Xiaomi 11T Pro в сравнении с Xiaomi 11T? Главным образом это касается производительности, но и другие характеристики Xiaomi 11T Pro тоже кажутся предпочтительнее:

более современный тип оперативной памяти LPDDR5 вместо LPDDR4X;

более мощный процессор Snapdragon 888 вместо Dimensity 1200-Ultra (прирост производительности 25%);

зарядка 120 Вт, а не 67 Вт;

поддержка записи видео 4К (60 fps);

настройка стереодинамиков от harman/kardon.

Если Xiaomi 11T Pro во многих аспектах лучше, то почему он стоит всего на 3 тысячи больше? Как ни странно, виной всему процессор. Да, Snapdragon 888 является более производительным решением на фоне Dimensity 1200, однако троттлинг не дает ему раскрыться в полной мере. Мощность Xiaomi 11T Pro быстро снижается под нагрузками, делая «прошку» менее подходящей для игр, хотя в интерфейсе смартфон работает чуточку шустрее.

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Еще процессор Snapdragon 888 отличается своей прожорливостью. Поэтому в тесте автономности SmartViser Xiaomi 11T выдает 14 часов непрерывного веб-серфинга, а «прошка» — 12. В то же время оба представителя 11-й серии стоят своих денег и являются намного более сбалансированными смартфонами, если сравнивать их с Xiaomi 12T и прочими флагманами 2022 года, доступными сейчас на рынке.