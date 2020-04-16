Самые интересные конкуренты iPhone SE 2 на Android

Вышедший вчера iPhone SE 2 просто разорвал Интернет. Многие его ждали уже больше двух лет и он вышел. Мы не будем в очередной раз перечислять его характеристики, а посмотрим, какие смартфоны на Android могут составить ему самую серьезную конкуренцию. К сожалению, чего-то действительно похожего для прямого сравнения нет, так как философия iOS и Android очень сильно отличается. Эти смартфоны слишком разные, чтобы их сравнивать напрямую. Но мы все равно найдем способ их сравнить и выберем то, что заставит задуматься перед покупкой смартфона. Особенно, если вы как раз располагаете суммой, равной стоимости смартфона средней категории.

Сколько стоит iPhone SE 2

Прежде всего, давайте определимся с ценой, о которой мы будем говорить и в которой мы будем выбирать конкурентов нового iPhone SE. Сам этот аппарат стоит 39 990 рублей за версию с памятью 64 ГБ, 44 990 рублей — за 128 ГБ и 53 990 рублей — за 256 ГБ. Apple никогда не ставила во главу угла оперативную память и не предлагает выбрать комплектацию исходя из ее объема. Поэтому выбирать придется только объем встроенной памяти. В данном случае предлагаю отталкиваться от объема памяти 64 ГБ. Он самый недорогой и самый привлекательный в отношении этого устройства.

Конкуренты iPhone SE 2

Начать хотелось бы с другой американской компании, которая выпускает свои смартфоны и по модели распространения очень похожа на Apple. Google производит ПО и до недавнего времени начала выпускать свои смартфоны Google Pixel. Хороши они тем, что долго получают обновления и отлично оптимизированы под Android.

Google Pixel 3a

Самым похожим вариантом будет Google Pixel 3a. Он стоит очень недорого, работает шустро и имеет компактный дизайн. Мне он очень понравился, когда я его тестировал, и я готов сравнить его с iPhone SE 2. Вот только производительность Snapdragon 670, который в него установлен, будет очень сильно проигрывать новейшему Apple A13, который установлен в iPhone SE 2. Этот чип даже производительнее, чем самый топовый Snapdragon 865.

Из-за этого надо понимать, что ты получаешь неплохой экран, один из самых выгодных смартфонов на Android и экономию примерно в 5 000 рублей, так как Pixel 3a стоит около 35 500 рублей, но теряешь в производительности. Зато камера двух устройств будет очень похожа по качеству и в разных условиях будет выигрывать то один, то второй.

Пока еще рано говорить о Google Pixel 4a, так как он еще не вышел, но он тоже станет достойным конкурентом iPhone SE 2

Google Pixel 4

Еще одним вариантом может стать пока актуальный флагман Google Pixel 4. Он тоже неплох, но версия на 64 ГБ стоит примерно 44 000 рублей. С одной стороны, разница не так критична, а из-за начавшихся распродаж может еще снизиться, но он все равно будет менее производительным, чем iPhone SE 2.

Работает Google Pixel 4 на Snapdragon 855. Это все еще актуальный процессор прошлого года. Но актуален он только на фоне прямых конкурентов на Android. С чипсетом от Apple тягаться он объективно не может. Возможно, пользователь и на заметит разницы в нетребовательных приложениях, но под нагрузкой яблочные процессоры все равно будут быстрее.

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Хорошей альтернативой iPhone SE 2, станет Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он лучше подойдет тем, кому нужен большой размер экрана. Диагональ его почти безрамочного экрана составляет 6,7 дюйма. С отличным разрешением 2400 на 1080 точек. В этом отношении Note 10 lite явно впереди.

Впереди он и по объему памяти. Хоть мы и взяли за отправную точку модель с память 64 ГБ, но у Note 10 Lite памяти в два раз больше, чем у iPhone SE 2. Зато стоят они одинаково и в этом отношении у корейца явное преимущество.

А еще Galaxy Note 10 Lite поддерживает стилус S-Pen. Конечно, это нужно не всем, но как дополнительная функциональность выглядит очень даже неплохо.

Если хотите больше узнать об iPhone SE 2, у нас есть материал на эту тему.

Xiaomi Note 10 Pro и Xiaomi Mi 9T Pro

Еще одним примером тех смартфонов, у которых больше памяти, но меньше стоимость, могут служить Xiaomi Note 10 Pro и Xiaomi Mi 9T Pro. Они предлагают соответственно 256 ГБ и 128 ГБ примерно за 35 000 рублей.

Конечно, большой объём памяти хорошо, но сами смартфоны подойдут только фанатам марки, так как слишком уж они специфичны и нравятся далеко не всем.

Зато у них неплохая камера с тремя или четырьмя модулями в зависимости от модели. А еще полностью безрамочный экран и выезжающая камера у Xiaomi Mi 9T Pro. Возможно, это один из последних шансов купить устройство с такой камерой, ведь производители нашли причину, почему от нее надо отказаться.

OnePlus 7T Pro

Примерно за 40 000 — 41 000 рублей можно купить OnePlus 7T Pro в версии 8/128 ГБ. Этот смартфон мне нравится куда больше, чем представленный на этой неделе OnePlus 8 Pro с совершенно неадекватным целинником.

Предыдущая модель 7T вышла меньше года назад, работает на Snapdragon 855 и отлично справляется с поставленными задачами. Отдельной фишкой OnePlus всегда была очень быстрая скорость работы интерфейса, которая заставляла думать, что весь смартфон работает быстрее, чем это есть на самом деле.

Быстро у него работает и зарядка, iPhone SE 2 до нее точно будет далеко. Даже с учетом того, что он номинально тоже имеет такую функцию. Впрочем, у OnePlus она еще и работает из коробки (адаптер в комплекте), в отличии от Apple.

Huawei P30 Pro

Отдельно хотелось бы отметить шикарный во всех отношениях Huawei P30 Pro, который, в отличии от новых моделей этого производителя, отлично работает с Google. При этом у него очень крутой дизайн и шикарная камера, которая лично мне нравится куда больше, чем решение Samsung. Особенно, тот провальный вариант в связке с процессором Exynos в Galaxy S20 Ultra за 1 400 долларов.

Huawei P30 Pro был выпущен более года назад, но до сих пор впечатляет производительностью Kirin 980 и другими характеристиками. Не знаю, как в сравнении с iPhone, я пока не решил, но в сравнении с приведенными выше вариантами я бы скорее взял его. Даже при том, что мне очень понравился Google Pixel 3a.

Плюсы и минусы iPhone SE2

Конечно, в приведенном выше списке нет таких моделей, как OPPO Reno 2 (с выезжающей камерой), Samsung Galaxy S10e, Realme X2 Pro и некоторых других. У всех есть свои плюсы, но приведенные выше устройства мне нравятся больше. Есть еще и Honor 30 Pro примерно за 35 000 рублей, но он не поддерживает сервисы Google и включать его в сравнение было бы не очень корректно.

При этом, у iPhone SE 2 есть два принципиальных отличия от приведенных и не приведенных в списке смартфонов. Как обычно, одно хорошее, а второе плохое.

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Любой iPhone, особенно новый, будет получать обновления существенно дольше, чем любой смартфон на Android. Даже дольше, чем Google Pixel. Аpple до сих пор поддерживает устройства 2016 года и не исключено, что продолжит поддерживать их в новой прошивке. У Android не все так хорошо.

Минусом будет экран, который по современным меркам уже кажется устаревшим. Я даже не про IPS-матрицу и небольшую диагональ, которые многим наоборот нравятся куда больше. Я говорю о том, что iPhone SE 2 имеет очень толстые рамки сверху и снизу. Есть даже кнопка Home. Производители Android-смартфонов отказались от этого уже несколько лет назад и перешли на пусть и условную, но безрамочность. Из-за этого iPhone SE 2 кажется устаревшим. Зато классическим.