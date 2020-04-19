К черту все! Я пошел покупать iPhone SE 2.

На этой неделе нам показали новый iPhone SE второго поколения. Кто-то скажет, что это очередная ерунда от Apple, но лично я так совсем не думаю. Ведь еще на этой неделе нам показали OnePlus 8, Honor 30 Pro и втихаря снизили цены на Google Pixel 3a и Google Pixel 4. Все это в очередной раз укрепило меня в мысли, что Apple все сделала правильно. От скромности, с которой они показали новый гаджет (просто открыв его на сайте), до того, что в него включили и какую цену на него установили. Учитывая, что год еще только начался, я уже могу сказать, что iPhone SE второго поколения или, как его многие называют, iPhone SE 2020, или просто iPhone SE 2 стал чуть ли не самым интересным гаджетом года.

Cколько стоит iPhone SE 2

Даже несмотря на то, что в этом году нас ждет еще Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 20, Google Pixel 5 и многие другие смартфоны, игнорировать новинку нельзя. Даже ожидаемый выход iPhone 12 осенью этого года (если пандемия не внесет свои коррективы) пока не так интересен, как новинка этой недели.

Все из-за того, что все технически интересные новинки на Android стоят чуть больше, чем очень дорого. Я имею в виду, что платить в этом году больше 1 000 долларов за смартфон, это слишком расточительно. В обычных условиях такие действия еще можно понять, хотя интерес публики к тому, что лишь незначительно превосходит аналоги в два раза дешевле по стоимости, существенно снизился. Экономические процессы еще больше способствуют этому. Наш главный редактор Ренат Гришин со мной согласен.

Тут даже не надо говорить ”посмотрите на курс доллара”. Не самая хорошая ситуация в экономике не только у нас. Да, все еще может наладиться, но на это все равно надо время и как минимум этот год, с точки зрения неоправданно дорогих покупок, мы уже потеряли. Да и зачем, сидя на карантине, покупать дорогой смартфон. Похвастаться им не получится, а самому пользоваться негде, что и было доказано последними исследованиями. Лично я почти перестал пользоваться смартфоном, как оказался на самоизоляции.

На фоне всего этого почти топовый iPhone за 399 долларов выглядит куда более интересным вариантом, чем OnePlus за 1 000 долларов или Samsung Galaxy S20 Ultra за 1 400 долларов. Особенно, учитывая его проблемы, которые лично я не готов ему прощать. Одно дело, если такое происходит с новым телефоном и через неделю-две это исправляют, но когда проходит столько времени, а пользователи все равно не перестают жаловаться, тут уж извините.

Почему iPhone SE 2 лучше телефонов на Android

Смартфоны на Android всегда были хороши своей лояльной политикой. Это касается как возможностей гаджетов, так и их стоимости, с которой раньше Apple никак не могла тягаться.

С первым уже давно все не так однозначно. Если лет 10 назад iOS была зашореной операционной системой, которая толком не могла ничего, кроме функций ”из коробки”, то теперь все изменилось. Даже те проблемы с надежностью, которые одно время появились после внедрения новых функций и того, что система стала более отрытой, прошли. Android наоборот, в погоне за безопасностью, в которой раньше у него была огромная дыра, немного сдал назад и прикрыл часть возможностей.

Наш Иван Кузнецов со мной согласен: Почему лучше купить iPhone SE 2020, чем любой Android-смартфон

В итоге, системы встретились в какой-то точке, где они оказались примерно равны по функциональности. Иногда что-то лучше у одних, иногда у других, но той пропасти, которая была еще 5-6 лет назад, сейчас уже нет. Вы скажете, что смартфоны на Android стоят дешевле. До этой недели я бы с вами согласился.

iPhone SE 2 стоит НЕ дорого

Новый iPhone SE при цене в 399 долларов показывает, что топовый iPhone может быть недорогим. Учитывая, что за эту сумму вы получите почти то же, что есть в iPhone 11 Pro, за исключением пары лишних модулей камеры, OLED-экрана (которые не все любят) и относительно безрамочного экрана, цена и вовсе кажется чем-то восхитительным. Заодно вернулся сканер отпечатков, который многие так любили. Про объем оперативки мы сейчас не говорим, так как он настолько не важен для iOS, что Apple даже никогда не говорит, сколько ее в iPhone и iPad.

Пять лет назад OnePlus гордилась, что выпускает флагманы в два раза дешевле iPhone. Сейчас Apple выпустила iPhone за 400 долларов, а Oneplus - за 1 000 долларов - парадокс последней недели.

Android смартфоны за эти деньги предлагают примерно то же самое, но, например, процессор купертиновской новинки будет куда более предпочтительным. Ведь это Apple A13, который установлен в iPhone 11 Pro. Напомню, что по результатам многих тестов он лучше даже, чем Snapdragon 865.

Получается, что смартфонам на Android примерно за эти же деньги новинка от Apple проигрывает только по немного устаревшему дизайну, от которого Apple отошла уже года два назад. Но на то он и дизайн, чтобы быть делом вкуса. Многим это нравится, а большие рамки есть и в Google Pixel. Пусть они и чуть меньше, чем в iPhone SE 2.

Почему надо купить iPhone SE 2020

В итоге, я делаю один единственный вывод. Android-смартфоны действительно стоят очень недорого, но совсем дешевые модели работают именно, как бюджетные смартфоны. Что-то, что стоит подороже, как правило, предлагает только одну хорошую функцию. Например, хорошую камеру или хороший процессор — редко, кто развивает смартфон в целом. Есть, конечно, исключения, но они, как правило, во втором-третьем поколении начинают стоить уже очень дорого. Apple же предлагает именно сбалансированный смартфон.

Выбор все же есть: Самые интересные конкуренты iPhone SE 2 на Android

Apple смогла откинуть все ненужное, установить нормальный ценник и сделать смартфон, который действительно хочется купить. Дополнительным фактором, который заставил меня поверить в то, что это устройство идеально вписалось в мир смартфонов, является то, что люди, которые покупают гаджет на долгие годы и гонятся за техническими характеристиками, а не просто покупают звонилку, стремятся к диапазону 300-500 долларов. Те, кто было дело смирился с ценой в 1 000+ долларов, в этом году явно будут смотреть на что-то более доступное. В итоге, выкатив iPhone за 399 долларов, компания Apple сделала нечто большее, чем просто недорогой iPhone. Она нанесла серьезный удар по всем Android-смартфонам — одни будут добавлять и покупать iPhone, а другие обменяют свой старый флагман на новинку от Apple почти без доплаты.

Еще один абзац с выводами и можете идти разносить мое мнение в комментариях и нашем Telegram-чате.

Я тоже очень заинтересовался этим устройством и хочу его купить. Мне надоело выбирать объем оперативки, которую Android все равно сожрет и не подавится, и запоминать особенности процессоров. Я хочу купить смартфон, которым буду просто пользоваться. Так что, к черту все! Как только появится возможность заказать iPhone SE 2 в России, я обязательно это сделаю. Может, потом я и буду жалеть, но сейчас я хочу именно этого.