Apple и Google создают приложение под iOS и Android для слежки за больными коронавирусом

Распространение коронавирусной инфекции сильно изменило образ жизни людей по всему миру. Теперь мы куда лояльнее относимся к медицинским маскам, учимся видеть пользы в вводимых властями ограничениях, а производители создают эффективные способы слежки за людьми, оправдывая это заботой о нас самих. Но если ещё месяц назад большинство ни за что бы не согласилось на то, чтобы за ними следили, то сегодня многие из них изменили своё мнение, начав думать, что, возможно, китайский сценарий не так уж и плох, раз речь идёт о выживании. Вот только никто не ожидал, что созданием систем слежки займутся Apple и Google.

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Да, это правда. Apple и Google ведут работу по созданию универсальной системы отслеживания контактов больных коронавирусом для iOS и Android. Она основывается на технологии Bluetooth Low Energy, которая будет фиксировать устройства всех пользователей, которые пересекались друг с другом. Это позволит наиболее эффективно отслеживать степень распространения заболевания, выявляя случайные контакты заражённых и заблаговременно предупреждая тех, кто высоко вероятно мог бы заразиться, даже если встреча состоялась задолго до подтверждения заболевания у одного из невольных оппонентов.

Как смартфоны следят за пользователями

Система будет работать по следующему принципу: она будет фиксировать все устройства пересекающихся друг с другом людей, записывая их идентификаторы, которые затем будут передаваться в специальное приложение. Предполагается, что если кто-то из пользователей заболеет коронавирусом, он сообщит об этом приложению, а то проанализирует список людей, с которыми пересекался заражённый, и оповестит их о необходимости самоизоляции и сдачи анализов для подтверждения или опровержения диагноза.

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Несмотря на то что система будет отслеживать устройства, чьи владельцы оказывались вблизи друг друга, они будут сохранять только их идентификаторы, которые будут тщательно шифроваться. Поэтому узнать, кто именно находился рядом с вами будет невозможно, а значит, и возможность несанкционированного шпионажа одних пользователей за другими исключена. Однако для системы этого будет достаточно: так она сможет и оповестить тех, кто мог потенциально заразиться, и при этом сохранить в тайне личность того, кто именно мог их заразить.

Как работает Bluetooth Low Energy

Разработчики Apple и Google выбрали для отслеживания контактов технологию Bluetooth Low Energy по нескольким причинам. Во-первых, это очень энергоэффективная технология, которая может месяцами транслировать сигнал, даже если аккумулятор устройства полностью разряжен. Поэтому она используется для поиска пропавших iPhone приложением «Локатор». Значит, скорее всего, разрежения пользователей для работы системы слежки не потребуется, и она будет активироваться автоматически. Во-вторых, Bluetooth Low Energy, в отличие от GPS или триангуляции, способна фиксировать местоположение, повышая вероятность определения всех, с кем контактировали пользователи.

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На раннем этапе – его запуск планируется на май 2020-го года – трекинговая система будет доступна в рамках специального приложения, которое выйдет в App Store и Google Play. Поэтому предполагается, что поначалу аудитория пользователей этой программы будет небольшой, поскольку её придётся устанавливать самостоятельно. Однако со временем Apple и Google планируют интегрировать приложение с iOS и Android, автоматизировав работу системы отслеживания. В результате единственное активное действие, которое будет требоваться от пользователей, — оповестить приложение, если они узнают о своём заражении раньше, чем само приложение.

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Бесспорно, совместная инициатива Apple и Google имеет большой потенциал. Ведь сегодня Android и iOS являются единственными операционными системами на рынке, которые обеспечивают работу подавляющего большинства мобильных устройств, благодаря чему удастся обеспечить по-настоящему широкий охват. Теперь главное, чтобы компании не затягивали с интеграцией своего приложения в ОС и провели грамотную маркетинговую кампанию, убедив как можно больше пользователей не скрывать свою болезнь, а оповещать о ней приложение, возможно, спасая тем самым десятки и даже сотни жизней.