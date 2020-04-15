Жим-жим: Xiaomi испугалась нового iPhone SE 2020

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Иван Кузнецов 0

Мне никогда не нравилось, что Xiaomi вдруг начали называть китайской Apple. Не то чтобы я плохо относился к китайцам или сходил с ума по яблочной продукции, но сам посыл казался мне не совсем уместным. Ведь по этой логике вообще можно провести любую параллель: Роскосмос — российский SpaceX, Samsung – корейский Philips, Boeing – американский Airbus. Одним словом, чушь. Но самой Xiaomi, кажется, такая подмена понятий очень понравилась, и в какой-то момент она даже решила, что уже способна не только копировать именитый бренд, но и на равных с ним конкурировать.

iPhone SE 2 ещё не вышел, а Xiaomi уже его боится

Xiaomi не может обновлять свои смартфоны из-за коронавируса

Несмотря на то что iPhone SE 2020, чей релиз ожидается со дня на день, ещё не вышел, Xiaomi уже боится его появления на рынке. В конце концов, не каждый день выходит смартфон, который миллионы пользователей со всего мира готовы ждать несколько лет. Поэтому, чтобы немного снизить градус накала, популярный китайский аналитик и по совместительству член департамента инвестирования Xiaomi Пан Цзютан решил высказать своё мнение о предстоящей новинке, а заодно объяснить, почему современные аппараты Xiaomi лучше, чем очередная поделка Apple.

Что не так с iPhone SE 2020

По мнению Цзютана, iPhone SE 2, или, как его ещё называют, iPhone 9, — это устройство чрезвычайно специфическое и ориентированное на крайне узкую аудиторию.

iPhone SE 2020 выглядит не как флагман, но его будут любить не за это

Во-первых, iPhone SE 2020 – это смартфон для пользователей, предпочитающих маленькие экраны. Во-вторых, его цена будет недостаточно низкой, чтобы его могли себе позволить очень многие. В-третьих, сейчас сети 5G доступны уже много где, и вы очень ошибётесь, если купите смартфон с 4G. Ну, а если вы всё-таки настроены на покупку такого аппарата, будет не в пример лучше немного подождать, пока цены на флагманские модели актуального поколения пойдут на спад, и взять уже одну из них, — написал Цзютан.

Xiaomi запатентовала смартфон, который сломает вам мозг

Да, в чём-то аналитик прав. Например, в том, как быстро падают цены на флагманы актуального поколения. Однако он почему-то настойчиво игнорирует несколько других неопровержимых фактов.

Почему стоит купить iPhone SE 2020

  • Во-первых, владельцы iPhone вряд ли перейдут на что-либо ещё, потому как iOS в данном случае действительно решает.
  • Во-вторых, iPhone SE 2020 – и есть флагман актуального поколения, ведь железо-то у него будет реально самым топовым.
  • Ну, и, в-третьих, iPhone SE 2020 – это культовый смартфон, который был обречён на успех ещё задолго до своего релиза. Его будут покупать отнюдь не из-за крутого дисплея или мощной начинки. Это аппарат, который является культовым, хотя ещё даже не вышел, и предлагать пользователям, которые ждали его несколько лет, купить флагман Xiaomi – это настоящее оскорбление.

Чем iPhone лучше Android

Лучше бы Xiaomi занялась обновлениями своих смартфонов

Несмотря на то что сам я пользуюсь и iOS, и Android, меня всегда забавляли люди, которые были готовы с пеной у рта доказывать, что их Xiaomi, Meizu или LG — нужное подчеркнуть – в разы превосходит двух- или трёхлетний iPhone, который стоит тех же денег. Я долго не мог понять, зачем они это делают? Ведь если у тебя самый лучший смартфон, зачем тебе вообще кому-то что-либо доказывать? Но потом до меня дошло – они приводят все эти доводы не владельцам iPhone, которых называют рабами Apple, а тупо пытаются убедить самих себя, что не прогадали.

Лучший телефон Samsung до сих пор работает как дешевый Xiaomi

Вот только если айфоном можно спокойно пользоваться и 3, и 4, и даже 5 лет, имея доступ к самому передовому софту из App Store и получая регулярные обновления, то с андроидом такое практически невозможно. Ну, а уж если вы пользуетесь Xiaomi, я вам искренне сочувствую. Ведь, как выяснилось, потоковость, с которой компания выпускала свои смартфоны, наконец обернулась против неё, потому что какое бы обновление китайцы ни выпустили, оно неизменно оказывалось настоящим шлаком, выводящим из строя совместимые устройства.

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