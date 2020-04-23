Стоит ли покупать Galaxy S9 в 2020 году

2020 год с самого начала оказался довольно непростым. Сначала пандемия коронавируса захлестнула весь мир, кроме Антарктиды, а потом и курс рубля обрушился до минимума 2016 года, став неприятным сюрпризом для тех, кто только-только собирался обновить свой парк гаджетов. В результате многие были вынуждены либо вообще отказаться от покупки нового смартфона, либо сделать ставку на менее продвинутую, но более доступную модель. В связи с чем особую популярность аппараты прошлых лет выпуска. Но особенно высокий интерес был отмечен к Galaxy S9. Вот только стоит ли его покупать в 2020 году? Попробуем разобраться.

Иногда топовые смартфоны Samsung работают не лучшим образом, поэтому лучше покупать прошлогодние.

Не буду тянуть кота за хвост и сразу скажу, если вам лень читать дальше: нет, не стоит. Однако, если вы хотите узнать, почему я даю такой совет, милости просим к продолжению.

Что лучше: Galaxy S10e или Galaxy S9

Начнём с цены, потому как именно она сегодня играет для всех определяющее значение. По состоянию на конец апреля Galaxy S9 в России можно купить не дешевле чем за 31 тысячу рублей. Как по мне, это довольно много за аппарат, которому в этом году исполнилось уже два года. Его ближайший конкурент– Galaxy S10e, который можно купить примерно за 35-36 тысяч.

Да, прошлогодний субфлагман может показаться вам не слишком привлекательным вариантом. Всё-таки он изначально позиционировался производителем как дешёвый, или, по крайней мере, доступный смартфон. Однако, если разобраться, то понимаешь, что Galaxy S10e – довольно неплохой аппарат, который явно оказывается лучше, чем Galaxy S9.

Сломался смартфон Samsung на карантине? Его можно легко и просто отремонтировать.

Ну, смотрите сами. Во-первых, у Galaxy S10e целых две камеры, а не одна. Во-вторых, Galaxy S10e имеет более быстрое подключение к интернету благодаря поддержке протокола Wi-Fi 802.11ax. В-третьих, Galaxy S10e имеет более ёмкий аккумулятор при более энергоэффективном процессоре. В-четвёртых, Galaxy S10e гораздо компактнее при идентичном с Galaxy S9 дисплее.

Почему Galaxy S10e лучше Galaxy S9

Поговорим об обновлениях. Поскольку Galaxy S9 был представлен два года назад, в этом году он исчерпал своё право на программную поддержку. Последней версией Android, которая была и будет ему доступна – это Android 10. То есть всё, что ему остаётся, — это четыре обновления безопасности, которые он будет получать раз в квартал до тех пор, пока производитель совсем о нём не забудет.

Galaxy S10e, который я предлагаю в качестве альтернативы, будет обновляться ещё целый год. То есть после того, как выйдет Android 11, он гарантированно получит это обновление. Возможно, это произойдёт только в начале 2021-го года, учитывая, что релиз апдейта произойдёт ближе к октябрю, но факт остаётся фактом – S10e будет сохранять актуальность на целый год дольше, чем Galaxy S9, который уже вот-вот можно будет считать устаревшим устройством.

Несмотря на то что иногда обновления портят работу смартфонов, пренебрегать ими нельзя.

Так ли важны обновления на практике? Дать однозначный ответ на этот вопрос действительно сложно. С одной стороны, я никогда не сходил с ума по свежим апдейтам. Но, с другой, даже я понимаю, что программная поддержка означает постоянное совершенствование операционной системы, устранение багов и недоработок и, как ни странно, исправление всевозможных уязвимостей, от которых порой бывает столько проблем, что страшно даже представить.

Что мощнее: Galaxy S10e или Galaxy S9

Третья причина, по которой я не рекомендую покупать Galaxy S9 в 2020 году, – это железо. Как ни странно, но сейчас позапрошлогодний флагман Samsung уже явно не тянет на звание топового устройства. Процессор Exynos 9810, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища – это отнюдь не то, что может удивить. Тот же Galaxy S10e имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, не говоря уже о более производительном чипе Exynos 9820.

Возможно, в цифрах прирост не выглядит таким уж значительным. Всё-таки обычно разница в вычислительной мощности между устройствами двух разных поколений довольно невелика. Однако так кажется только в первое время, когда отсутствуют задачи, способные нагрузить самое мощное железо. Сейчас же, сравнив реальное быстродействие Galaxy S9 и Galaxy S10e, вы гарантированно отдадите своё предпочтение не в пользу старичка, просто потому что поймёте, что он далёк от идеала.

Если вас не устраивает скорость срабатывания отпечатков на своём смарфтоне Galaxy, её можно повысить.

Причём заметна разница будет не только в играх или каких-то тяжёлых приложениях, но и при выполнении совершенно рядовых задач. Это может быть пролистывание интерфейса, который Galaxy S10e отработает плавнее и быстрее, скорость запуска Google Play и другого штатного софта, или даже вызов клавиатуры или меню «Поделиться». Во всех случаях Galaxy S10e покажет себя лучше, чем Galaxy S9. Ну, а если разница в цене между ними – всего 5 тысяч рублей, то и выбор, по-моему, очевиден.