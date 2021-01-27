Я нашёл смартфон на замену Galaxy A51 за 11 тысяч рублей

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Иван Кузнецов 0

Все знают, что современные смартфоны могут быть не просто дорогими, а очень дорогими. Сегодня уже никого не удивишь флагманом за даже за 100 тысяч рублей, не говоря о менее значимых суммах. Мы уже даже не сомневаемся в том, стоит он того или нет. Нам очевидно, что, если производитель просит такую сумму за свой смартфон, значит, в его разработку вложено много сил, а сам он может похвастать широчайшим спектром функциональных возможностей. То ли дело бюджетники. Никогда не угадаешь заранее, насколько он хорош. Поэтому и к вопросу их выбора нужно подходить со всей ответственностью.

Galaxy A51

Galaxy A51 хорош всем, но стоит довольно недёшево для бюджетного смартфона

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Вслед за Infinix Zero 8, чей обзор у нас уже был, компания Infinix Mobile представила свой новый бюджетный смартфон под названием Infinix Note 8. Новинка получилась очень интересной как с точки зрения функционального наполнения, так и внешнего оформления, что тоже немаловажно.

Какой смартфон купить вместо Galaxy A51

Infinix Note 8

Infinix Note 8 — это новый смартфон китайского бренда Infinix

Вы как хотите, а я в первую очередь уделю внимание дизайну, потому что экстерьер Infinix Note 8 мне реально очень зашёл, хотя такое бывает нечасто. Выглядит смартфон весьма привлекательно, несмотря на гуманную цену (об этом чуть ниже). Внешность новинки не портит даже доминирующее оформление камеры, которое я обычно не приветствую. Ну не нравится мне, когда весь дизайн сводится к выделению объективов.

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Стекло и металл, как и островной вырез под фронталку, оставляют ощущение премиальности, а перламутровая расцветка корпуса добавляет смартфону сходства с топовыми моделями. Да, Infinix Note 8 откровенно похож на Galaxy A51. Но, во-первых, многим нравится дизайн смартфона Samsung, а, во-вторых, по-настоящему эксклюзивных с точки зрения внешности смартфонов сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки, и, если оформление не отталкивает, это уже можно считать победой. Тем более, когда за него просят 11 тысяч рублей.

Характеристики Infinix Note 8

Infinix

Infinix Note 8 выглядит совершенно не по-бюджетному

Не люблю особенно распинаться на тему аппаратных спецификаций, поэтому пробегусь лишь по ключевым аспектам:

  • Дисплей смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение Full HD+;
  • Его аппаратную основу составляет игровой процессор MediaTek Helio G80;
  • За автономность Infinix Note 8 отвечает батарейка ёмкостью 5300 мА*ч;
  • Объём памяти Infinix Note 8 составляет 6 ГБ применительно для ОЗУ и 128 ГБ применительно для ПЗУ;
  • Аппарат будет доступен в нескольких цветовых вариантах: Ice Diamond, Tranquil Blue и Obsidian Black;
  • Камера смартфона состоит из четырёх модулей, основной из которых имеет разрешение 64 Мп.

Стоит ли покупать Infinix Note 8

Допускаю, что раньше вы могли ничего не слышать о бренде Infinix. Но это заблуждение. Несмотря на то что сам бренд Infinix Mobile появился в Гонконге в 2012 году, основной костяк команды разработчиков, инженеров и проектировщиков составляют сотрудники французской компании Sagem. Одно время этот бренд был достаточно популярен в России, потому что производил качественные аппараты по невысокой цене.

Камера

Камера Infinix стала лучше благодаря тому, что компания случает своих пользователей

Впрочем, относительная новизна бренда Infinix способствует его отзывчивости. Руководство компании ещё не успело закостенеть, как многие другие производители, и начать клепать то, что кажется нужным и полезным только им. Infinix находится в постоянном контакте со своими пользователями и учитывает их пожелания при проектировании новых смартфонов. Например, Infinix Note 8 получил 64-мегапиксельную камеру именно благодаря тому, что владельцы модели предыдущего поколения просили об апгрейде.

Купить Infinix Note 8 на Али

Скоро у нас на сайте выйдет подробный обзор Infinix Note 8, в котором мы расскажем о том, как смартфон ведёт себя в реальных условиях эксплуатации, насколько хорошо его процессор тянет тяжёлые игры и как эффективно он справляется с выполнением повседневных задач, возлагаемых на него пользователем. Несмотря на то что официальная розничная цена аппарата в России составит 17 тысяч рублей, на спецраспродаже на AliExpress, посвящённой запуску Infinix Note 8 можно будет купить почти на треть дешевле.

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