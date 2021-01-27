Перестанет ли Huawei производить смартфоны

Несколько дней назад активно начала обсуждаться тема продажи компанией Huawei своего бизнеса по производству смартфонов. Мол, для того, чтобы сохранить свои премиальные линейки ”P” и ”Mate”, руководство может пойти на радикальные шаги. Тем самым компания откажется от своего премиального сегмента, возможно, сохранив работу с более доступными моделями. В целом, можно сказать, что такое решение действительно продиктовано здравым смыслом. Это подкрепляется словами владельца компании, который говорит о том, что ей нужны деньги на несколько лет вперед. Вот только пока до конца непонятно, стоит ли верить в такие слухи, если руководство решительно опровергает их. Впрочем, продажу Honor тоже не подтверждали до самого последнего момента. Давайте разбираться, что получится из этой истории, и будет ли Huawei продавать свою некогда ”золотую курицу”.

Что будет с Huawei

Если честно, полностью отрицать возможность того, что Huawei будет распродавать по частям свой бизнес, не приходится. В составе компании он бесполезен. Санкции и давление со стороны США не дадут ему нормально развиваться и расти. Зато, стоит только вывести технологии и линейки из-под крыла компании, как они могут вырасти в цене . По сути, даже новый бренд, если ему хватит денег, может выкупить две премиальные линейки смартфонов и практически с нуля ворваться в топовый сегмент. Главное, как следует раскрутить историю и сделать так, чтобы все понимали, что это именно устройства Huawei с ее разработками и концепциями.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Может ли Huawei продать флагманские смартфоны

Конечно, такой вариант очень гипотетический, и едва ли компания с нуля потянет такую ношу, пусть и прибыльную, но в теории это возможно. Сама продажа уже не может вызывать уверенности в том, что ее не будет после того, как был продан бренд Honor, который теперь стал новой независимой компанией со всеми его старыми наработками, исследовательской базой и прочими активами.

Huawei, которая была на пути к доминированию на рынке смартфонов во всем мире, теперь изо всех сил пытается сохранить свой бизнес смартфонов на плаву после того, как Соединенные Штаты наложили на компанию несколько санкций, поэтому любые шаги на этом пути хороши и продуктивны. Главная цель — до последнего сохранять компанию, чтобы, если санкции будут сняты, она могла продолжить работать.

Компания все еще надеется на возрождение и даже не скрывает этого, но прекрасно понимает, что на этом пути ей будет очень непросто. Это и порождает новые слухи.

Почему Huawei не должна продавать свой бизнес

С тем, почему компания должна (или просто может) продать свой смартфонный бизнес, мы разобрались. Теперь давайте разбираться с тем, почему она не будет этого делать. Объективные причины назвать сложно, но как минимум у нас есть ряд заявлений руководства, которые могут пролить свет на ее намерения.

Некоторые сервисы Google все еще работают на Huawei, но это скоро закончится

Согласно последнему отчету, Huawei не планирует продавать свой бизнес по производству смартфонов премиум-класса, кроме как в ”крайнем случае”. Компания опровергла сообщения о том, что планирует продавать свои флагманские бренды серии P и Mate. В своем заявлении компания добавила, что ”мы по-прежнему полностью привержены нашему бизнесу по производству смартфонов и продолжим предоставлять лучшие в мире продукты и возможности для потребителей по всему миру”.

Звучит красиво и патриотично, но вспомним о том, что продажа Honor тоже не подтверждалась даже после того, как оставалось только завершить формальности. В итоге, бренд продали Shenzhen Zhixin New Information Technology, консорциуму из более чем 30 участников.

Новые смартфоны Huawei на Kirin 9000

Заявления Huawei подтверждают, что компания еще не отказалась от возрождения своего бизнеса по производству смартфонов премиум-класса, включая телефоны серий P и Mate, а также продукты на базе чипсетов HiSilicon Kirin. В этой статье я рассказывал о том, что у компании еще есть запас из примерно 9 миллионов чипов Kirin 9000 для новых поколений устройств. С другой стороны, для компании, которая только флагманов продавала несколько десятков миллионов штук в год (а всего сотни миллионов смартфонов), такое количество равняется примерно нулю.

Новые смартфоны Huawei на Kirin продолжат выходить. Как это возможно?

Недавно основатель Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что компания должна децентрализовать свои операции, упростить продуктовые линейки, сосредоточиться на получении прибыли и поддерживать уровень оплаты труда в течение трех-пяти лет, чтобы пережить торговые ограничения США.

Huawei будет продавать свой бизнес?

Из этого заявление можно сделать выводы, что компания не против расстаться с некоторыми ее продуктами, сохранив саму компанию. Напомню, ранее были слухи о том, что Huawei готова сама перейти на производство компонентов для своих смартфонов, чтобы не приходилось закупать их у американских компаний и компаний, влияние на которые имеет правительство США. В первую очередь такое влияние обусловлено правами на используемые технологии.

Если линейки действительно будут проданы, но компания сохранит свой персонал и исследовательские центры, наверстать упущенное за годы вынужденного простоя будет возможно. Если нет, то история закончится печально.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Что еще производит Huawei

Но пока Huawei продолжает выпускать интересные продукты, вроде наушников или других гаджетов, и пытается спастись. Жаль только, что на пути к мировому господству ей начали вставлять палки в колеса. У нее были все шансы стать уверенным лидером по продажам смартфонов в мире (несколько кварталов компания лидировала в рейтингах). Сейчас времена сложные, но безвыходных ситуаций не бывает. Лично я желаю Huawei восстать, как птица Феникс, и показать всем, на что способно правильное руководство. Продукты-то у нее были хорошими.