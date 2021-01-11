Самый неожиданный смартфон 2020 года — Infinix Zero 8

Кажется, что слишком много стало новых смартфонов в недорогом сегменте, и каждый из них заявляет, что именно он достоин того, чтобы его купили. Казалось бы, только недавно вышел Poco X3, как уже новый конкурент готов потягаться с ним в этом сегменте. Им стал Infinix Zero 8. Многим это название ни о чем не скажет. Собственно, мне тоже было не так много известно об этом бренде. Что-то где-то слышал, но не более того. Сейчас я столкнулся с маркой вплотную и даже несколько дней попользовался ее флагманским смартфонов. Вопросов к нему хватает, но и не оценить старания бренда я не мог. Слишком уж много в смартфоне того, что его действительно выделяет на фоне остальных. Например, его внешний вид и фронтальная камера.

Обзор Infinix Zero 8

Как выглядит Infinix Zero 8

Когда смотришь на коробку смартфона, она кажется обычной, но только достав его, понимаешь, для чего на ней треугольниками размечен такой графический рисунок. На задней стенке смартфона находится ромбовидный модуль камеры. Они были квадратными, круглыми, в углах и посередине, но именно с таким дизайном никто до этого работать не осмеливался.

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Надо заметить, что задняя стенка смартфона пластиковая, но учитывая, то даже топовые лидеры рынка начали отказываться от стекла именно в пользу полимеров, решение не выглядит сомнительным. Покрытие матовое, поэтому отпечатки пальцев не так ярко выражены, как могли бы быть.

Руссификация смартфона

При активации телефона лично меня смутило, что выбор языка ”русский” есть, но соответствующую страну выбрать нельзя. При том, что Белорусия и Украина есть. Странно, но возможно это исправят в новой партии. Тем более, пока смартфон продается только на Aliexpress, и это тоже может быть причиной такой особенности.

Сколько стоит Infinix Zero 8

Цена устройства на момент подготовки материала составляет 209 долларов (примерно 15 000 рублей). Это недорого, если обратить внимание на характеристики устройства.

Камера Infinix Zero 8

В первую очередь обращаешь внимание на две фронтальные камеры с разрешением 48+8 Мп. Производитель уверяет, что это ”первая в мире камера для съемки в ночное время и сверхширокоугольный объектив”. В целом все так, но формулировка получилась немного запутанной.

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Основная камера, которая разместилась в модуле необычной формы, позволяет снимать фото с разрешением 64 Мп, видео в 4K 30fps и даже сверзамедленное видео с частотой 960 fps. Правда, для этого нужно хорошее освещение и в темном помещении едва ли получится снять что-то интересное.

При этом обычные фото и видео в темноте получаются очень неплохими для своей ценовой категории. На фоне конкурентов камера и правда получилась очень неплохой. Ее даже оснастили cенсором Sony IMX 686.

Примеры фото (оригиналы тут):

Дополнительные модули позволяют изменить масштаб снимков от ультраширокоформатного (0,6х) до телефото (2х). Для ночной съемки предусмотрен отдельный модуль, как и для боке.

На настройках камеры я останавливаться не буду, так как большого смысла в этом нет. Статья растянется не десяток тысяч символов, но суть повествования все равно сведется только к тому, что в камере все есть. Много вариантов бьютификации, AI-режимы, Pro-режим, замедленная съемка, боке, панорамы, фокусировка на глазах и многое другое. Есть даже встроенный Google Объектив для определения предметов на фото и поиска их в Сети.

Скачать оригиналы фотографий с камеры Infinix Zero 8

Смартфон с вытянутым экраном

Экран смартфона сильно вытянут — его соотношение сторон примерно 22:9, а разрешение 2460 на 1080 пикселей (6,85 дюйма IPS). Сначала такой формат кажется необычным, но привыкаешь быстро.

Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Естественно, на 120 Гц рассчитывать и не приходилось, но некоторые производители до сих пор работают с 60 Гц. Частота обновления сенсора выше и составляет 180 Гц. В итоге работает смартфон очень плавно.

Претензия в отношении экрана только одна — регулировка яркости. В автоматическом режиме он очень темный, а регулировка мне показалась очень нелинейной. То есть при движении ползунка до половины почти ничего не меняется, а потом яркость растет довольно резко. Впрочем, я всегда пользовался на максимальном режиме. Косвенно это говорит о том, что можно было сделать экран немного более ярким.

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Характеристики Infinix Zero 8

За работоспособность смартфона отвечает процессор Helio G90T, а оперативной памяти целых 8 ГБ. Встроенной и вовсе 128 ГБ с поддержкой карт памяти до 2 ТБ. Все это просто обязано поддерживать высокую эффективность и скорость работы.

Я играл на этом устройстве в Call Of Duty. Не скажу, что это был самый лучший игровой опыт в моей жизни, но частота кадров в разных режимах меня приятно удивила. Учитывая особенности этой игры, с остальными проблем тоже быть не должно.

Не понятно как, но при всем перечисленном выше производитель не отказал себе в удовольствии установить в смартфон быструю зарядку мощностью 33 Вт. Она обеспечит 70% заряда за 30 минут. Это не самый лучший показатель в индустрии, но даже так могут только единицы устройств. При этом емкость батареи составляет 4 500 мАч.

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Чтобы все перечисленное выше не перегревалось, есть система рассеивания тепла. В результате корпус действительно нагревается более равномерно. Я не говорю, что он всегда остается холодным, но и ”очагов” на корпусе нет.

Стоит ли покупать Infinix Zero 8

В итоге мы получили смартфон, который на бумаге выглядит очень хорошо. Я бы подумал, что тут есть какой-то подвох, но пока я его не нашел. Наверное, это лишний раз подтверждает то, о чем я говорю довольно часто. Современные технологии стремительно приходят в недорогой сегмент, а топовые устройства развиваются существенно медленней.

Расстраивает только то, что в Infinix Zero 8 нет NFC, но производитель и сам это понимает и уже работает в этом направлении. Для своей цены устройство получилось хорошим и пока за несколько дней так и не раскрыло свои подводные камни. Может быть их и нет. Это покажет только время.

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