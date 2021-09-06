Я нашёл защищённый смартфон с хорошей камерой и мощной батареей

Я хорошо помню тот временной этап, когда все только начали осваивать сенсорные телефоны. Тогда, помимо сильно упавшей автономности, все жаловались ещё и на невысокую надёжность аппаратов нового типа. Да, их экраны были не в пример больше, чем у наших старых смартфонов, и потреблять с них контент было куда удобнее. Но страх случайного падения такого устройства, который поселился в нас в то время, с тех пор больше никуда не делся. А быть, может, пора прекращать бояться и купить что-то, что будет куда более живучим?

Принято считать, что защищённые смартфоны – это всегда компромисс. Ну, потому что сегодня почти не делают аппаратов, которые бы сочетали в себе и высокую прочность, и передовые характеристики. Поэтому устройства такого типа и не пользуются особенной популярностью.

Просто, когда встаёт выбор, что предпочесть – техническую продвинутость или защиту — большинство из нас предпочитает именно продвинутость. Но теперь выбирать не придётся, потому что на рынке появился по-настоящему бескомпромиссный вариант, который устроит ну практически всех.

Какой защищённый смартфон купить

Смартфон, о котором я говорю, — Oukitel IIIF150. Это топовая модель в линейке и, вероятно, самый продвинутый защищённый аппарат на рынке. Он уникален тем, что сочетает в себе передовые широкие функциональные возможности, многие из которых впервые встречаются в защищённых устройствах, привлекательный внешний вид и высокую надёжность.

Характеристики iiiF150 R2022:

Дисплей: IPS, 6.78 дюйма

Процессор: MediaTek Helio G95

Память: 8/128 ГБ

Камера: 64/20/2 Мп

ОС: Android 11

Первое, что бросается в глаза при взгляде на новинку, — это дизайн. Смартфон поставляется в трёх цветовых вариантах: вулканическом черном, хаки и серебристом-металлическом. Причём это не просто цвета, а отдельные фактуры, которые отличаются друг от друга наощупь.

Например, вулканический чёрный имеет зернистую структуру, как у настоящей вулканической породы. Хаки – более гладкий, напоминает мягкостью мелкодисперсный песок Сахары. А серебристо-металлический вариант просто говорит сам за себя. Красивый, стильный, блестящий, он выглядит супер-стильно и подойдёт даже под деловой костюм.

По периметру корпуса идёт прочная металлическая рама со срезанными углами, которые дополнительно защищены прорезиненными вставками. Такое исполнение играет двоякую роль. С одной стороны, так смартфон просто выглядит более стильно, потому что похожие решения нечасто встречаются на рынке. А, с другой, оно повышает его прочность, потому что сила воздействия на угол всегда будет выше, чем на скошенную грань.

Какой защищённый телефон лучше

Однако iiiF150 R2022 устойчив не только к падениям. Он сертифицирован сразу по трём стандартам: IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Благодаря им смартфон выдерживает погружение под воду на глубину до 1,5 метров на 8 часов либо на глубине до 3 метров на 4 часа, способен сохранять работоспособность, даже находясь под метровым слоем пыли, исправно работать в условиях низких температур и даже переносить сильную тряску как при землетрясениях.

Но это далеко не самое крутое, потому что защита у iiiF150 R2022 не только от повреждений, но и от проникновения. Смартфон оснащается встроенным в боковую панель сканером отпечатков пальцев, который препятствует разблокировке посторонними людьми.

А помните, я говорил, что многие технологические решения, которыми может похвастать, iiiF150 R2022, впервые применяются в защищённых смартфонах? Поэтому присядьте.

Во-первых, это первый защищённый смартфон с экраном 6,78 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Даже iPhone 12 Pro Max при цене в 5 раз выше не может похвастать экраном с такой частотой обновления.

и частотой обновления 90 Гц. Даже iPhone 12 Pro Max при цене в 5 раз выше не может похвастать экраном с такой частотой обновления. Во-вторых, два фотомодуля из трёх, которыми оснащается iiiF150 R2022, имеют автофокус , благодаря чему повышается детализация съёмки, а снимки выходят более чёткими.

из трёх, которыми оснащается iiiF150 R2022, , благодаря чему повышается детализация съёмки, а снимки выходят более чёткими. В-третьих, инженеры оснастили смартфон инфракрасными датчиками , которые по факту выполняют ту же роль, что и лидар. Благодаря им iiiF150 R2022 лучше снимает ночью и выдаёт более качественные портретные снимки.

, которые по факту выполняют ту же роль, что и лидар. Благодаря им iiiF150 R2022 лучше снимает ночью и выдаёт более качественные портретные снимки. В-четвёртых, ёмкость аккумулятора iiiF150 R2022 составляет 8300 мА*ч . Это невероятные цифры. С такой батарейкой смартфон вполне может прожить неделю, так что его хватит даже на кругосветку, не то что на обычный поход в лес.

iiiF150 R2022 составляет . Это невероятные цифры. С такой батарейкой смартфон вполне может прожить неделю, так что его хватит даже на кругосветку, не то что на обычный поход в лес. В-пятых, iiiF150 R2022 оснащается продвинутой антенной, которая обеспечивает высокое качество связи, где бы вы ни находились. Аппарат ловит сеть на 20% лучше, чем остальные смартфоны, в туннелях, подвалах, в горах, в лифтах и даже в шахтах.

В целом, iiiF150 R2022 – это обычный смартфон, который просто защищён по самому последнему слову техники. Тут вас ждёт мощный процессор Helio G95, ориентированный на игры, большой объём оперативной и встроенной памяти, поддержка NFC и бесконтактных платежей, а также самая последняя версия Android 11 с перспективой обновления до Android 12 и отличная камера, которая одинаково хорошо снимает и днём, и ночью.

Купить iiiF150 R2022

Продажи iiiF150 R2022 стартуют сегодня, 6 сентября, по цене 199,99 долларов, что в переводе на наши деньги — меньше 15 тысяч рублей. В подарок со смартфоном положат защитное стекло (а нужно ли оно ему?). Однако за эти деньги его можно будет купить только в течение недели, аккурат до 12 сентября. Поэтому, если вы искали топовый защищённый аппарат, то это ваш шанс. Торопитесь обзавестись отличным устройством, пока цены не выросли.