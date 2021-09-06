Я нашёл защищённый смартфон с хорошей камерой и мощной батареей

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Иван Кузнецов 0

Я хорошо помню тот временной этап, когда все только начали осваивать сенсорные телефоны. Тогда, помимо сильно упавшей автономности, все жаловались ещё и на невысокую надёжность аппаратов нового типа. Да, их экраны были не в пример больше, чем у наших старых смартфонов, и потреблять с них контент было куда удобнее. Но страх случайного падения такого устройства, который поселился в нас в то время, с тех пор больше никуда не делся. А быть, может, пора прекращать бояться и купить что-то, что будет куда более живучим?

Защищенный телефон

Ищете защищённый телефон? Теперь необязательно идти на компромисс

Принято считать, что защищённые смартфоны – это всегда компромисс. Ну, потому что сегодня почти не делают аппаратов, которые бы сочетали в себе и высокую прочность, и передовые характеристики. Поэтому устройства такого типа и не пользуются особенной популярностью.

Просто, когда встаёт выбор, что предпочесть – техническую продвинутость или защиту — большинство из нас предпочитает именно продвинутость. Но теперь выбирать не придётся, потому что на рынке появился по-настоящему бескомпромиссный вариант, который устроит ну практически всех.

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IIIF150

Вот так выглядит комплект поставки iiiF150 R2022. И зарядка, и кабель — всё на месте

Смартфон, о котором я говорю, — Oukitel IIIF150. Это топовая модель в линейке и, вероятно, самый продвинутый защищённый аппарат на рынке. Он уникален тем, что сочетает в себе передовые широкие функциональные возможности, многие из которых впервые встречаются в защищённых устройствах, привлекательный внешний вид и высокую надёжность.

Характеристики iiiF150 R2022:

  • Дисплей: IPS, 6.78 дюйма
  • Процессор: MediaTek Helio G95
  • Память: 8/128 ГБ
  • Камера: 64/20/2 Мп
  • ОС: Android 11
Вулканический цвет

Дизайнеры заморочились не только по цвету, но и по структуре покрытия смартфона

Первое, что бросается в глаза при взгляде на новинку, — это дизайн. Смартфон поставляется в трёх цветовых вариантах: вулканическом черном, хаки и серебристом-металлическом. Причём это не просто цвета, а отдельные фактуры, которые отличаются друг от друга наощупь.

Сахара

Как по мне, Сахара выглядит интереснее всего

Например, вулканический чёрный имеет зернистую структуру, как у настоящей вулканической породы. Хаки – более гладкий, напоминает мягкостью мелкодисперсный песок Сахары. А серебристо-металлический вариант просто говорит сам за себя. Красивый, стильный, блестящий, он выглядит супер-стильно и подойдёт даже под деловой костюм.

Серебристый

Серебристый цвет красив, но не так, как Сахара

По периметру корпуса идёт прочная металлическая рама со срезанными углами, которые дополнительно защищены прорезиненными вставками. Такое исполнение играет двоякую роль. С одной стороны, так смартфон просто выглядит более стильно, потому что похожие решения нечасто встречаются на рынке. А, с другой, оно повышает его прочность, потому что сила воздействия на угол всегда будет выше, чем на скошенную грань.

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8300 мА*ч

Ключевая фишка этого смартфона — батарейка на 8300 мА*ч

Однако iiiF150 R2022 устойчив не только к падениям. Он сертифицирован сразу по трём стандартам: IP68, IP69K, MIL-STD-810G. Благодаря им смартфон выдерживает погружение под воду на глубину до 1,5 метров на 8 часов либо на глубине до 3 метров на 4 часа, способен сохранять работоспособность, даже находясь под метровым слоем пыли, исправно работать в условиях низких температур и даже переносить сильную тряску как при землетрясениях.

Но это далеко не самое крутое, потому что защита у iiiF150 R2022 не только от повреждений, но и от проникновения. Смартфон оснащается встроенным в боковую панель сканером отпечатков пальцев, который препятствует разблокировке посторонними людьми.

А помните, я говорил, что многие технологические решения, которыми может похвастать, iiiF150 R2022, впервые применяются в защищённых смартфонах? Поэтому присядьте.

Камера

У iiiF150 R2022 есть 2 инфракрасных модуля, которые позволяют ему фотографировать даже в полной темноте

  • Во-первых, это первый защищённый смартфон с экраном 6,78 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Даже iPhone 12 Pro Max при цене в 5 раз выше не может похвастать экраном с такой частотой обновления.
  • Во-вторых, два фотомодуля из трёх, которыми оснащается iiiF150 R2022, имеют автофокус, благодаря чему повышается детализация съёмки, а снимки выходят более чёткими.
  • В-третьих, инженеры оснастили смартфон инфракрасными датчиками, которые по факту выполняют ту же роль, что и лидар. Благодаря им iiiF150 R2022 лучше снимает ночью и выдаёт более качественные портретные снимки.
  • В-четвёртых, ёмкость аккумулятора iiiF150 R2022 составляет 8300 мА*ч. Это невероятные цифры. С такой батарейкой смартфон вполне может прожить неделю, так что его хватит даже на кругосветку, не то что на обычный поход в лес.
  • В-пятых, iiiF150 R2022 оснащается продвинутой антенной, которая обеспечивает высокое качество связи, где бы вы ни находились. Аппарат ловит сеть на 20% лучше, чем остальные смартфоны, в туннелях, подвалах, в горах, в лифтах и даже в шахтах.
Ночная съёмка

Так iiiF150 R2022 снимает ночью

Фото

А это дневной снимок

Макро

Так у iiiF150 R2022 получаются макро-снимки

В целом, iiiF150 R2022 – это обычный смартфон, который просто защищён по самому последнему слову техники. Тут вас ждёт мощный процессор Helio G95, ориентированный на игры, большой объём оперативной и встроенной памяти, поддержка NFC и бесконтактных платежей, а также самая последняя версия Android 11 с перспективой обновления до Android 12 и отличная камера, которая одинаково хорошо снимает и днём, и ночью.

Купить iiiF150 R2022

Продажи iiiF150 R2022 стартуют сегодня, 6 сентября, по цене 199,99 долларов, что в переводе на наши деньги — меньше 15 тысяч рублей. В подарок со смартфоном положат защитное стекло (а нужно ли оно ему?). Однако за эти деньги его можно будет купить только в течение недели, аккурат до 12 сентября. Поэтому, если вы искали топовый защищённый аппарат, то это ваш шанс. Торопитесь обзавестись отличным устройством, пока цены не выросли.

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