Зачем Xiaomi Mi 11 Pro второй экран

Все смартфоны стали уже на одно лицо. Серьезно! Согласитесь, что даже отказ от фронтальной камеры не является чем-то революционным, и съезжающая на боковую рамку камера Samsung Galaxy S21 тоже не спасает положение. Немного меняют дело складные и разъезжающиеся смартфоны. Но есть что-то новое и в моноблоках. Примером может служить Xiaomi Mi 11 Pro, который уже не раз засветился на видео, а теперь показался на живых фото. Он смотрится очень необычно и самобытно, а заодно предлагает некоторые пока не очень понятные функции. Лично для меня его внешний вид сложился в то, что должно называться ”Pro”. Давайте разберемся, что в нем особенного и зачем ему второй экран.

Как выглядит Xiaomi Mi 11 Pro

Фотографии смартфона уже несколько дней гуляют по просторам Сети. Сначала казалось, что писать не о чем, так как все это уже было. Мы даже писали о том, что на YouTube вышел обзор этого устройства. Но со временем история начала обрастать подробностями (а может быть домыслами) и от этого стала еще интереснее.

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Самый главный вопрос в том, зачем смартфону нужен второй экран на задней стенке. При том это не подобие того, что было в Yota Phone, когда он занимал всю поверхность. Тут мы имеем дело с миниатюрным, если не сказать малюсеньким дисплеем. Он находится в существенно выпирающем над корпусом модуле камеры. Пока можно предположить, что его основная задача в том, чтобы показать мордашку того, кто хочет сфотографировать сам себя или выдать некоторые простые уведомления.

Интересно, что на видео, которое мы приводили в этой статье, автор показывает, что на этот экран выводится интерфейс Android. То есть тот, который отображается на основном экране. Говорить о том, что так и надо, я бы не стал. Учитывая его размеры, пользоваться им взамен основного не просто сложно, а скорее невозможно.

Зачем нужен второй экран в смартфоне

Выходит, что версия с уведомлениями и созданием селфи куда более реальна и жизнеспособна. Но стоило ли это того, чтобы занимать дополнительное место на корпусе и еще больше увеличивать модуль камеры? Теперь он выпирает еще больше, но мне кажется, что это отличная идея.

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Так смартфон избавляется от многих проблем. Во-первых, он не будет качаться. Во-вторых, он станет симметричным. Держа его вертикально, будешь ощущать тонкий корпус, и даже если перейдешь на горизонтальный хват, то все равно не будешь ощущать ”прыщ” камеры. Просто с одной стороны он будет толще.

Но самое главное, как мне кажется, в том, что таким образом компания смогла развязать себе руки. Все вы знаете, что для камеры в корпусе всегда не хватает места. Чтобы фотографии были лучшего качества, нужно использовать большие сенсоры. Это требует применения большого количества линз, а это толщина и выпирание, которые все стараются сдержать. Если модуль и так стал большим и толстым, производитель может использовать и поставить в него более продвинутую камеру. Надеюсь, что именно этим Xiaomi и займется. Конечно, если вся эта история не очередной фейк.

То есть второй экран хоть и выполняет некоторые функции, но по большому счету главная из них — отвлечь внимание от большого модуля камеры или просто оправдать его размер.

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Подробности мы узнаем совсем скоро, но уже сейчас я могу сказать, что это чуть ли не первый смартфон, который у меня действительно вяжется со словом ”Pro”. Он не такой как все, подходит не всем пользователям и имеет ПРОдвинутые функции.

Каким будет Xiaomi Mi 11 Pro

Пока об этом смартфоне известно не так много, но кое-какая информация у нас все же есть. Согласно некоторым данным, модель все же будет называться не ”Pro”, а ”Ultra”, что в целом тоже не так плохо. Его основная камера получит три модуля, одним из которых будет новый ”перископ”, обеспечивающий увеличение 120х. Зачем это надо, не очень понятно, но поиграть можно.

Характеристики Xiaomi Mi 11 Pro

Разрешение перископного модуля будет составлять 48 Мп, а максимальное оптическое увеличение составит 5х. Впрочем есть мнения, что будет существовать еще одна модель с более простым ”перископом” — с 50х цифровым зумом. Возможно, все же мы увидим две модели — отдельно ”Pro” и отдельно ”Ultra”.

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Из остальных характеристик нового смартфона можно отметить 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766, ширик на 48 Мп и описанный выше ”перископ”. Диагональ экрана составит 6,81 дюйма при разрешении 2K. Частота обновления, естественно, будет 120 Гц. Чтобы все это питать, емкость батареи увеличится до 5000 мАч. А оба типа зарядки — проводной и беспроводной — будут поддерживать мощность 67 Вт. Также смартфон получит стереодинамики и класс защиты от воды и пыли IP68.

Остается добавить только то, что новый смартфон не будет первым обладателем второго дисплея. Подобное уже встречалось и делал это Meizu в 2017 году в модели Pro 7. Посмотрим, как пойдет с этим делом у Xiaomi. Почему-то мне кажется, что она справится лучше.