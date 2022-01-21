Замена Galaxy Note будет! Samsung подтвердила и сказала когда ждать

Когда появились первые слухи о том, что Samsung откажется от выпуска очередного поколения Samsung Galaxy Note, многие фанаты марки сильно расстроились и поспешили купить хотя бы ту модель, которая продавалась на тот момент. Потом Samsung подлила масла в огонь и фактически подтвердила отказ от линейки, а закрепила свое решение выпуском складных моделей вместо Galaxy Note 21. Но теперь у нас снова забрезжил свет в конце тоннеля и нам сказали, что мы снова сможем купить что-то подобное. При том это было заявление руководителя компании. Он не обещал выхода нового Note, но дал понять, что у фанатов этой модели все будет хорошо и они получат достойную замену.

Выйдет ли новый Galaxy Note

Уже пару месяцев гуляет информация, что Samsung перевыпустит Galaxy Note, как часть линейки Galaxy S22. Произойти это должно в феврале. Но теперь компания не только подтвердила это окно запуска, но и намекнула нам на расширение или модернизацию серии флагманского семейства 2022 года.

Руководитель мобильного подразделения Ти Эм Ро признал проблемой отсутствие телефона Galaxy Note в 2021 году в сообщении на веб-сайте Samsung, добавив, что потребителям понравилась ориентированность линейки на производительность/творчество и возможности S Pen.

На Unpacked в феврале 2022 года мы познакомим вас с самым примечательным устройством серии S, которое мы когда-либо создавали, — объяснил руководитель.

Samsung со стилусом

Чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в том, что аналог Note все же выйдет, компания разослала некоторым журналистам пресс-релиз, в котором говорилось о том, что это будет ”самый достойный Note” телефон серии S. Логично предположить, что он будет сделан по образу и подобию того самого устройства, которого мы лишились.

Руководитель мобильного подразделения компании так же заявил, что устройство будет предлагать ”лучшие и самые яркие” фотографии и видео в ночное время, заверив, что люди должны быть готовы к ”максимальному опыту Ultra”. Есть даже небольшой тизер нового устройства, который пока не раскрывает никакой информации, но при этом подкрепляет делом слова представителей южнокорейской компании.

Когда выйдет Galaxy S22

У нас до сих пор нет конкретной даты запуска, но несколько утечек указывают на то, что это событие состоится 8 февраля. Ожидается, что корейский производитель выпустит телефоны Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra в этот самый день. А просочившиеся рендеры указывают на то, что модель Ultra получит отсек для S Pen, столь знакомый нам по линейке Galaxy Note.

Вопрос в том, что делать тем, кто любил Galaxy с приставкой Ultra, которые исправно выходят уже в течение нескольких лет? Возможно, логичнее было бы расширить линейку и, кроме обычной, Plus- и Ultra-версии, выпустить еще одну, которая получила бы полное название Samsung Galaxy S22 Note. Так все были бы довольны, а Samsung уже одним названием объяснила бы миру, куда делась ее линейка, ставшая одной из самых долгих в истории смартфоностроения. Такие слухи были, но в последнее время их стало как-то очень мало, если не сказать, что их не стало вовсе.

Предзаказ нового Samsung

Остается добавить, что Samsung уже готова начать принимать предзаказы на новый телефон. Это традиционное действие перед выходом линейки, которую все ждут и даже примерно знают, какой она получится. Характеристики новинки можно посмотреть в утечках, а можно просто угадать, ведь по логике понятно, какими они будут. По сути, важно знать только внешний вид новинки, но и его нам показали уже не раз.

После выхода останется только проверить работу телефона в деле, и тогда можно делать свои выводы о том, получилась ли она удачной или в этом году система дала сбой. Хотя после царь-сбоя, который был во время выхода Galaxy Note 7, компания стала очень внимательна и допускает существенно меньше ошибок, чем другие производители.